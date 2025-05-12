РУС
Покушение на убийство конструктора БпЛА из Запорожья
Член избиркома "Слуги народа" - агент ФСБ, пытался убить конструктора БПЛА в Запорожье, - СМИ

Рудольф Акопян

В июне 2024 года по заказу ФСБ в Запорожье пытались взорвать одного из производителей БпЛА Рудольфа Акопяна. По материалам следствия, ключевой обвиняемый, Михаил Дорожко, в декабре 2023 года (уже после начала сотрудничества с ФСБ) он был назначен в Запорожскую городскую избирательную комиссию представителем от "Слуги народа".

Об этом пишет Запорожский центр расследований, передает Цензор.НЕТ.

По материалам следствия, Дорожко общался с куратором ФСБ под ником vavilon в телеграме с лета 2023 года. Позже он привлек к агентурной работе своего знакомого Артема Михайлюка, который жил рядом. Впрочем, задание на убийство Рудольфа Акопяна они получили только в апреле 2024 года.

Отмечается, что волонтера планировали подорвать в его же автомобиле. Для этого устроили слежку с помощью GPS-трекера. По данным судебного реестра, его заказал и передал исполнителям обвиняемый по другому делу - Геннадий Борисов. И сейчас его и работника "Мотор Сичи" Олега Пузанова судят за корректировку ракетных ударов по "Мотору".

Стерненко заявил, что для РФ было "символично" убить его к годовщине трагедии в Одессе 2 мая

По материалам постановления, Дорожко достал взрывное устройство, а Михайлюк помог с настройкой и синхронизацией частей устройства. 9 июня Дорожко установил устройство под машиной Акопяна, пикапом Dodge RAM. И вернулся к нему утром следующего дня. Как считают правоохранители, он планировал дождаться на волонтера и активировать устройство в поле зрения. Именно на месте ожидания его и задержали.

Акопян сообщил ЗЦР, что сейчас он работает в ООО "Центр исследований беспилотных систем" директором по стратегическим коммуникациям. Но на момент покушения, 10 июня 2024 года, он еще не оформил трудовые отношения с фирмой и был просто волонтером.

Одна из версий нападения на журналиста Макарова - его профессиональная деятельность, - Зеленский

По данным Центральной избирательной комиссии, Михаил Дорожко в декабре 2023 года (то есть уже после начала сотрудничества с ФСБ) был назначен в Запорожскую городскую избирательную комиссию представителем от "Слуги народа" Члены избирательной комиссии, которые работали вместе с Дорожко, охарактеризовали его "как не очень компетентного человека, оказавшегося в их сфере случайно". Также они отметили, что не видели его с июня 2024 года.

Постановление ЦИК о замене Дорожко по представлению от партии было обнародовано 20 июня, через 10 дней после его задержания. Уже упомянутый Геннадий Борисов, который передавал трекер, работал на момент задержания заместителем главврача по административно-хозяйственным вопросам в специализированном доме ребенка "Солнышко".

Зеленский рассказал, что войска РФ штурмовали ОП, чтобы его убить: "Были выстрелы, погибли люди в середине Офиса, была высадка десанта".

беспилотник (4108) Запорожье (2735) покушение (1059) Запорожская область (3428) Запорожский район (212)
+119
чомусь я не здивований, шо це був саме зі слуґъ нароту.
12.05.2025 21:32 Ответить
+83
А агентом какой разведки должен быть член партии президента?
Ответ же очевидный
12.05.2025 21:34 Ответить
+48
Хто побачив результати виборів 21.04.2019 в Україні, вже ніколи і нічим не здивуєш.
12.05.2025 21:45 Ответить
А в нас вже відмінили військовий стан? А в умовах військового стану що має статися із цим утирком?
На кол посадити на камеру.
13.05.2025 07:00 Ответить
Смертна кара тільки зупине таких покидьків
13.05.2025 08:44 Ответить
Якщо збирати біля себе кого завгодно, аби тільки не "нациків", то агентів ФСБ буде багато, що ми власне й побачили. Зелені вдають із себе патріотів України, але в їх уяві це зовсім інша Україна, така яку будувала тут будучи при владі партія регіонів. І вона мало чим відрізнялась від росії.
13.05.2025 09:48 Ответить
Я б здивувався, якби він був від Європейської солідарності. А те, що він від зеленої партії покидьків, зрадників, ждунів, хабарників, недоумків і просто фріків, то так воно і має бути.
13.05.2025 10:39 Ответить
Жодна підлість і злочин не відбуваються без "слуг народу". Чи РОЗМІНОВАНИЙ Чонгар, чи арештовані клістрони, чи крадіжка допомоги мільярдами гривень і сотнями вагонів. Чи знищення ЗСУ сирським...Усюди слуги тут, як тут.
13.05.2025 11:58 Ответить
Морда манцева-Геть, тільки з вусами. ну а то що агент сівковича, то і не дивно
13.05.2025 12:01 Ответить
Украина переставала быть Парашей после Майдана
Зеленский все вернул взад
Война началась тогда
Когда Зеленский начал терять поддержку народа
И точно проиграл бы следующие выборы
Война - это договорняк путина с зеленским
Клоун хочет править ДОЛГО
И у него УЖЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Сидеть в кресле президента
БЕЗ ВЫБОРОВ
Такое еще не получилось ни у кого в Украине
Только у КЛОУНА
Потому что украинский клоун - НЕ ЛОХ
Это вы все лохи, которых КЛОУН ПОИМЕЛ
И будет продолжать это делать дальше
Долго.....
13.05.2025 12:18 Ответить
Що не запроданець то зелень
13.05.2025 12:57 Ответить
Шо ні естрадний клоун- то агент ФСБ. Просто жесть.
13.05.2025 14:22 Ответить
продажни
13.05.2025 14:29 Ответить
Я правильно розумію що:
1)в Україні Військовий Стан в зв*язку з нападом агресора загарбника і війна іде просто на виживання як самої України так і Українців.
2)Двоє чистокрівних українців вирішили підірвати волонтера який являється Армянином за те що він допомагав ЗСУ знищити загрозу зі сторони сраної рашки.
Це просто сюр...
20.05.2025 19:54 Ответить
