Член избиркома "Слуги народа" - агент ФСБ, пытался убить конструктора БПЛА в Запорожье, - СМИ

В июне 2024 года по заказу ФСБ в Запорожье пытались взорвать одного из производителей БпЛА Рудольфа Акопяна. По материалам следствия, ключевой обвиняемый, Михаил Дорожко, в декабре 2023 года (уже после начала сотрудничества с ФСБ) он был назначен в Запорожскую городскую избирательную комиссию представителем от "Слуги народа".

Об этом пишет Запорожский центр расследований, передает Цензор.НЕТ.

По материалам следствия, Дорожко общался с куратором ФСБ под ником vavilon в телеграме с лета 2023 года. Позже он привлек к агентурной работе своего знакомого Артема Михайлюка, который жил рядом. Впрочем, задание на убийство Рудольфа Акопяна они получили только в апреле 2024 года.

Отмечается, что волонтера планировали подорвать в его же автомобиле. Для этого устроили слежку с помощью GPS-трекера. По данным судебного реестра, его заказал и передал исполнителям обвиняемый по другому делу - Геннадий Борисов. И сейчас его и работника "Мотор Сичи" Олега Пузанова судят за корректировку ракетных ударов по "Мотору".

По материалам постановления, Дорожко достал взрывное устройство, а Михайлюк помог с настройкой и синхронизацией частей устройства. 9 июня Дорожко установил устройство под машиной Акопяна, пикапом Dodge RAM. И вернулся к нему утром следующего дня. Как считают правоохранители, он планировал дождаться на волонтера и активировать устройство в поле зрения. Именно на месте ожидания его и задержали.

Акопян сообщил ЗЦР, что сейчас он работает в ООО "Центр исследований беспилотных систем" директором по стратегическим коммуникациям. Но на момент покушения, 10 июня 2024 года, он еще не оформил трудовые отношения с фирмой и был просто волонтером.

По данным Центральной избирательной комиссии, Михаил Дорожко в декабре 2023 года (то есть уже после начала сотрудничества с ФСБ) был назначен в Запорожскую городскую избирательную комиссию представителем от "Слуги народа" Члены избирательной комиссии, которые работали вместе с Дорожко, охарактеризовали его "как не очень компетентного человека, оказавшегося в их сфере случайно". Также они отметили, что не видели его с июня 2024 года.

Постановление ЦИК о замене Дорожко по представлению от партии было обнародовано 20 июня, через 10 дней после его задержания. Уже упомянутый Геннадий Борисов, который передавал трекер, работал на момент задержания заместителем главврача по административно-хозяйственным вопросам в специализированном доме ребенка "Солнышко".

