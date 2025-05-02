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Новости Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года Нападение на Стерненко
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Стерненко заявил, что для РФ было "символично" убить его к годовщине трагедии в Одессе 2 мая

Стерненко рассказал, что РФ хотела посвятить его убийство годовщине трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

Активист и волонтер Сергей Стерненко заявил, что покушение на него, которое произошло накануне, россияне могли "символически посвятить" годовщине событий 2 мая 2014 года в Одессе, участником которых он был.

Об этом заявил сам Стерненко, рассказывая о покушении, передает Цензор.НЕТ.

Активист напомнил, что 2 мая 2025 года - 11 лет со дня массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда во время массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

"Сегодня 11 годовщина обороны Одессы от российского нашествия, которое хотело создать там так называемую "одесскую народную республику". Я горжусь, что был участником тех событий, вместе мы отбили город и не дали российской сволочи захватить Одессу. И для россиян, с символической точки зрения, было очень важно убить меня, или другого известного участника тех событий", - заявил Стерненко.

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Волонтер также обратил внимание на то, что покушение на него не является единичным инцидентом, а "стоит в одном ряду" с убийствами языковеда Ирины Фарион и активиста Демьяна Ганула.

Стерненко считает, что в Украине каждый активный волонтер и общественный деятель находится под угрозой спецслужб РФ.

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Покушение на Сергея Стерненко

Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.

Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

2 мая подозреваемой в покушении на убийство волонтера Сергея Стерненко избрали меру пресечения без права внесения залога.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нападающей на Стерненко сообщили о подозрении. Ей инкриминируют госизмену, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесса (7895) покушение (1037) Стерненко Сергей (398)


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Топ комментарии
+7
Ватний Дрезден 🇺🇦
@***********
·
18 год
В часи АТО памʼятаю волонтери їздили на роздрочених бусіках, віддавали останнє щоб нас якось забезпечувати хочаб трохи, зараз на останніх рендж роверах і з особистою охороною.
О в який час ми живемо.
Ну слава богу що живий, якби баба вміла стріляти, було би гірше.
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02.05.2025 16:24
+3
промоніторив соц.мережі. всі сміються з цього зеленого сценарію.
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02.05.2025 16:30
+3
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02.05.2025 16:32
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Логічно.
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02.05.2025 16:22 Ответить
Ватний Дрезден 🇺🇦
@***********
·
18 год
В часи АТО памʼятаю волонтери їздили на роздрочених бусіках, віддавали останнє щоб нас якось забезпечувати хочаб трохи, зараз на останніх рендж роверах і з особистою охороною.
О в який час ми живемо.
Ну слава богу що живий, якби баба вміла стріляти, було би гірше.
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02.05.2025 16:24 Ответить
Как нытики задолбали.... Страна хронического тупого нытья....
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02.05.2025 16:49 Ответить
Да кацапи вбивають з першого разу.Запитайте у Літвіненко, Немцова,Політковськоі,Наводворськоі,дітей Беслану.Там немае промахів. Тав стопроцентове влучання.
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02.05.2025 16:24 Ответить
Значить, не сильно цікавий був насправді. Інакше б відправили якогось підготовленого спеца з "Винторезом".
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02.05.2025 16:31 Ответить
Враховуючи деякі нюанси його відносин з жінками це могла бути банальна "битовуха" на фоні ревнощів
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02.05.2025 16:36 Ответить
Таке вже було...

Зеленський - Авакову:

- Ми заручників урятували?

- Урятували…

- Терориста затримали?...

- Затримали…

- І що, українці?

- Регочуть…
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02.05.2025 16:42 Ответить
Коли вбили Окуєву і Шаповала, спрацьовано було набагато краще.
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02.05.2025 16:45 Ответить
коли вбивали Окуєву - то не в неї цілились... Це так, заради правди.
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02.05.2025 16:50 Ответить
Можливо. Машина потрапила в грамотно сплановану засідку, була використана автоматична зброя, не те, що тут - одна дурна баба з пістолетом.
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02.05.2025 16:59 Ответить
Не го, а бо
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02.05.2025 16:34 Ответить
И для этого выбрали своего лучшего агента

ПС. Ничего не имею против Стерненка, но эта версия про символизм не выдерживает никакой критики
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02.05.2025 16:29 Ответить
ЯКИЙ СИМВОЛ - ТАКИЙ І ЗАМАХ
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02.05.2025 16:39 Ответить
промоніторив соц.мережі. всі сміються з цього зеленого сценарію.
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02.05.2025 16:30 Ответить
Залишилось тільки зрозуміти що то за оператор який упереджено знімав цю подію.
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02.05.2025 16:30 Ответить
То знімали мобільним телефоном з екрану монітору, бо оригінальне відео є речовим доказом
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02.05.2025 16:38 Ответить
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02.05.2025 16:32 Ответить
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02.05.2025 16:37 Ответить
Символично было бы увидеть тебя на фронте,как и твоих охранников.
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02.05.2025 16:38 Ответить
В отличии от тебя, он был на фронтах. А ты только лайна на вентилятор из москвы накидываешь
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02.05.2025 16:51 Ответить
на яких фронтах він був? на колчаківських? )))) не сміши будь ласка, і так в Кварталії живемо
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02.05.2025 17:07 Ответить
2 травня сьогодні, в нього календаря нема , чи шо.
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02.05.2025 16:41 Ответить
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02.05.2025 16:42 Ответить
Вот ты ж гений мысли. Сам то, наверно, и сотую часть процента не сделал от того, что он сделал. только воняешь оправдывая свою ничтожность.
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02.05.2025 16:52 Ответить
Я взагалі не займаюся розводом лохів, на відміну від цього персонажу
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02.05.2025 16:55 Ответить
Инфо про развод лохов получена из космоса? из москвы? Я думаю из москвы.
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02.05.2025 17:00 Ответить
не розумію чиї оце боти пасуться другий день.
навряд чи це російські, що росії до промаху, пошлють ще, нащо їм ботоферми заряджати?
це що, один відомий одеський депутат колишній риг заряджає?
краще б за військовий стан голосував замість ботоферми годувати.
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02.05.2025 16:44 Ответить
Буть то, що має певний рейтинг, автоматично стая мішенню для коментаторів щоб не заважав,,,
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02.05.2025 16:58 Ответить
не вірю.
це явно ботоферма.
заготовлені методички, картинки...
от скажіть - якби ви хотіли резонансну тему прокоментувати то ви б прокоментували чи притягли з собою цілу купу методичок та картинок?
явно що ні, ви б просто висказалися і по тому.
ви б не паслися на темі дві доби, еге ж.
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02.05.2025 17:04 Ответить
Кажись до когось манічка самовеличі прийшла в гості.
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02.05.2025 16:46 Ответить
Або "процесом" подоляк керує.Його стиль
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02.05.2025 16:47 Ответить
Ты инфу из космоса получаешь? Или от товарисча капина Пердунова?
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02.05.2025 16:53 Ответить
Я не вживаю наркотичних речовин.Чесно.
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02.05.2025 17:02 Ответить
Значит действуешь по инструкции от майора Пердунова из КГБ....
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02.05.2025 17:05 Ответить
Я погоджуюсь, що касапи хотіли/хочуть його вбити.

Але на цей раз це була постанова , вірогідно, від СБУ. Причому, на відмінну від постанови з "ліквідацією Бабченка" - нездала постанова.
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02.05.2025 16:47 Ответить
Не вистачило кетчупа
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02.05.2025 17:05 Ответить
Ймовірніше всього родичка когось з загиблих у будинку профспілок.
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02.05.2025 16:53 Ответить
боже, боже- фельмаршал
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02.05.2025 17:03 Ответить
Пістолет.
Сумочка.
"Не ВЕРЮ!" (с) Станіславській


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02.05.2025 17:06 Ответить
Не забагато уваги до zeленого конвертатора брудних грошей ларьочника?
Чи очільника списку нової партійки розкручують?
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02.05.2025 17:07 Ответить
 
 