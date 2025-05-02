Стерненко заявил, что для РФ было "символично" убить его к годовщине трагедии в Одессе 2 мая

Активист и волонтер Сергей Стерненко заявил, что покушение на него, которое произошло накануне, россияне могли "символически посвятить" годовщине событий 2 мая 2014 года в Одессе, участником которых он был.

Об этом заявил сам Стерненко, рассказывая о покушении, передает Цензор.НЕТ.

Активист напомнил, что 2 мая 2025 года - 11 лет со дня массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда во время массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

"Сегодня 11 годовщина обороны Одессы от российского нашествия, которое хотело создать там так называемую "одесскую народную республику". Я горжусь, что был участником тех событий, вместе мы отбили город и не дали российской сволочи захватить Одессу. И для россиян, с символической точки зрения, было очень важно убить меня, или другого известного участника тех событий", - заявил Стерненко.

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Волонтер также обратил внимание на то, что покушение на него не является единичным инцидентом, а "стоит в одном ряду" с убийствами языковеда Ирины Фарион и активиста Демьяна Ганула.

Стерненко считает, что в Украине каждый активный волонтер и общественный деятель находится под угрозой спецслужб РФ.

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Покушение на Сергея Стерненко

Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.

Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

2 мая подозреваемой в покушении на убийство волонтера Сергея Стерненко избрали меру пресечения без права внесения залога.

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