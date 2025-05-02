Стерненко заявил, что для РФ было "символично" убить его к годовщине трагедии в Одессе 2 мая
Активист и волонтер Сергей Стерненко заявил, что покушение на него, которое произошло накануне, россияне могли "символически посвятить" годовщине событий 2 мая 2014 года в Одессе, участником которых он был.
Об этом заявил сам Стерненко, рассказывая о покушении, передает Цензор.НЕТ.
Активист напомнил, что 2 мая 2025 года - 11 лет со дня массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда во время массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
"Сегодня 11 годовщина обороны Одессы от российского нашествия, которое хотело создать там так называемую "одесскую народную республику". Я горжусь, что был участником тех событий, вместе мы отбили город и не дали российской сволочи захватить Одессу. И для россиян, с символической точки зрения, было очень важно убить меня, или другого известного участника тех событий", - заявил Стерненко.
Волонтер также обратил внимание на то, что покушение на него не является единичным инцидентом, а "стоит в одном ряду" с убийствами языковеда Ирины Фарион и активиста Демьяна Ганула.
Стерненко считает, что в Украине каждый активный волонтер и общественный деятель находится под угрозой спецслужб РФ.
Покушение на Сергея Стерненко
Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.
Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.
2 мая подозреваемой в покушении на убийство волонтера Сергея Стерненко избрали меру пресечения без права внесения залога.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@***********
·
18 год
В часи АТО памʼятаю волонтери їздили на роздрочених бусіках, віддавали останнє щоб нас якось забезпечувати хочаб трохи, зараз на останніх рендж роверах і з особистою охороною.
О в який час ми живемо.
Ну слава богу що живий, якби баба вміла стріляти, було би гірше.
Зеленський - Авакову:
- Ми заручників урятували?
- Урятували…
- Терориста затримали?...
- Затримали…
- І що, українці?
- Регочуть…
ПС. Ничего не имею против Стерненка, но эта версия про символизм не выдерживает никакой критики
навряд чи це російські, що росії до промаху, пошлють ще, нащо їм ботоферми заряджати?
це що, один відомий одеський депутат колишній риг заряджає?
краще б за військовий стан голосував замість ботоферми годувати.
це явно ботоферма.
заготовлені методички, картинки...
от скажіть - якби ви хотіли резонансну тему прокоментувати то ви б прокоментували чи притягли з собою цілу купу методичок та картинок?
явно що ні, ви б просто висказалися і по тому.
ви б не паслися на темі дві доби, еге ж.
Але на цей раз це була постанова , вірогідно, від СБУ. Причому, на відмінну від постанови з "ліквідацією Бабченка" - нездала постанова.
Сумочка.
"Не ВЕРЮ!" (с) Станіславській
Чи очільника списку нової партійки розкручують?