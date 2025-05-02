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Новости Фото Нападение на Стерненко
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Стерненко объяснил использование бронированного автомобиля: Это часть мер безопасности после убийства Ганула. ФОТО

Волонтер Сергей Стерненко заявил, что передвигался на арендованном бронированном авто в рамках комплекса мер безопасности после убийства активиста Демьяна Ганула.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Стерненко объяснил использование бронированного авто после убийства Ганула

По словам Стерненко, решение об аренде такого автомобиля приняли после убийства в Одессе в марте 2024 года активиста Демьяна Ганула. "Мы понимали, что россияне могут попытаться убить и меня. Поэтому принимали комплекс мер безопасности. С этой целью арендовали бронированное авто", - отметил Стерненко.

Он рассказал, что во время недавнего покушения броня машины спасла жизнь водителю - пуля не пробила дверь, хотя повредила два колеса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападавшую на Стерненко отправили под стражу до 29 июня

"Мои доходы позволили бы и купить такое авто. Но большую часть заработка я отдаю на войско и сам оплачиваю себе охрану", - подчеркнул Стерненко.

В тот день охрана состояла из нескольких человек: "Первым шел мой охранник, а третий - альфовец. Он и нейтрализовал мразоту. А водитель на авто повез меня в больницу", - добавил активист.

Он также поблагодарил всех за поддержку, в частности СБУ, ее главу Василия Малюка и президента Владимира Зеленского - за внимание к делу.

Убийство Демьяна Ганула

14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое случилось 14 марта. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве.

В Сухопутных войсках заявили, что подозреваемый в убийстве Ганула находился в статусе дезертира.

Подозреваемый в убийстве Ганула взят под стражу без права залога.

Покушение на Сергея Стерненко

Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.

Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападавшей на Стерненко сообщили о подозрении. Ей инкриминируют госизмену, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

покушение (1037) Стерненко Сергей (398)


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Топ комментарии
+28
Цікаво, а пороху теж видали броньовану автівку та двох сбушників охоронців?
Він теж волонтерить.
Чи тільки обраним волонтерам
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02.05.2025 15:18
+27
Подсмотрел в сети:

"... (пресуха)
- Пане Зеленський, чому стріляли саме в Стерненка?
- Ну, Прітула нє согласілся, Лачен іщо рібьонок, а в Лєбігу моглі і не промахнуться..."
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02.05.2025 15:29
+25
Знаю безліч волонтерів і активістів, але таких ЗАЖРАТИХ як Сірожа серед них нема.
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02.05.2025 15:17
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Правила форума Совет форумчан
не треба "виправдовуватися" перед рашистськими тролями та п'ятою колонкою в Україні!
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02.05.2025 15:17 Ответить
Це ви в кацапів навчилися? У них трохи вліво-вправо від лінії партії, то відразу ж іноземний агент, жидобандерівець і ворог народу. Плюс стаття за дискредитацію кацапської недоармії
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02.05.2025 15:30 Ответить
кацапські тролі наввиперпедки біснуються тут, щоб принизити роль Стерненка у багатомільйонній допомозі ЗСУ
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02.05.2025 15:43 Ответить
Вбити не вийшло, так хоч поклюють.
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02.05.2025 16:35 Ответить
Добре, що все обійшлося. Лайна прокацапського багато у нас.
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02.05.2025 15:17 Ответить
Знаю безліч волонтерів і активістів, але таких ЗАЖРАТИХ як Сірожа серед них нема.
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02.05.2025 15:17 Ответить
застосувати свої "знання" на користь країні, а не на марний пердёж!
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02.05.2025 15:20 Ответить
Взагалі то тут Стерненка обговорюють, а не мою реєстрацію. Стосовно моєї реєстрації не переживай, все нормально в мене не один аккаунт, і поновлення реєстрації не забороняється. Як що, звертайся.
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02.05.2025 15:29 Ответить
Обговорюють чи **********,про платну охорону бачив його інтерв'ю ще в 2020р за кошти ютуб,я з вас таких акуєваю вже 4 раз напад а вам ,ета всє пастановка. Б...ь вам шо казнокрадів мало щоб прибутки рахувати.
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02.05.2025 17:07 Ответить
Цікаво, а пороху теж видали броньовану автівку та двох сбушників охоронців?
Він теж волонтерить.
Чи тільки обраним волонтерам
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02.05.2025 15:18 Ответить
Він був президентом, йому й так повинні охорону забезпечувати.
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02.05.2025 15:20 Ответить
Дійсно... забезпечують
Для безпеки не випускали за кордон.
Санкціями заблокували гроші, щоб ніхто не вкрав
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02.05.2025 15:23 Ответить
Так, й не випустили тому що за кордоном відсутня спроможність забезпечити його охорону .
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02.05.2025 15:29 Ответить
Ну да, как обеспечить его безопасность на встрече с американскими конгрессменами или с Генсеком НАТО? Никак, а вдруг они его покусают?
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02.05.2025 15:31 Ответить
Нічого проти Петра Олексійовича не маю, але у нас більшість чоловіків країни не мають можливості навіть на короткий термін виїхати за кордон, тому нічого дивного.
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02.05.2025 15:30 Ответить
Закінчуй вже з цими дитячими маніпуляціями.
У нас більшість чоловіків не є депутатами з великим досвідом у зовнішній політиці та високим рейтингом довіри серед західних партнерів, завдяки чому могли б приносити користь державі.
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02.05.2025 15:34 Ответить
Та я зрозумів, що пану - то не рабу.
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02.05.2025 15:36 Ответить
Чому ти хочеш, щоб всім закрили виїзд, а не відкрили?
Задавай питання, чому зеленим хом'ячкам можна їздити, а іншим чоловікам ні.
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02.05.2025 15:51 Ответить
Ну он как-бы имеет статус народного депутата Украины. А как тогда сейчас ездят Арахамия, Корниенко и Шуляк? А как тогда выехал ЗпСанек Куницкий?
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02.05.2025 15:34 Ответить
Краще вже турбуйся про виїзд тих зелених хом'ячків, які пусте місце, але постійно кудись їзд'ять.
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02.05.2025 15:36 Ответить
Подсмотрел в сети:

"... (пресуха)
- Пане Зеленський, чому стріляли саме в Стерненка?
- Ну, Прітула нє согласілся, Лачен іщо рібьонок, а в Лєбігу моглі і не промахнуться..."
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02.05.2025 15:29 Ответить
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02.05.2025 15:33 Ответить
навiть додати нiчого
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02.05.2025 16:05 Ответить
з однієї сторони зеля сциться пороха, а з іншої і не проти щоб щось сталось, але прикласти до того руку не може.
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02.05.2025 15:34 Ответить
За словами Стерненка, рішення про оренду такого автомобіля ухвалили після вбивства в Одесі в березні 2024 року активіста Дем'яна Ганула. Джерело: https://censor.net/ua/p3550099, його вбили 14.03.2025 а не у 2024 році.
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02.05.2025 15:19 Ответить
какая разница?
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02.05.2025 15:32 Ответить
Тут на Цензорі ціла істерика рашистських ботів чому це у Стерненка була охорона і броньоване авто і через це його не змогли вбити.
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02.05.2025 15:20 Ответить
100% )
Дуже легко кацаполайно ідентифікувати)
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02.05.2025 15:33 Ответить
Ой, так прямо істеріка... Було б з чого.
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02.05.2025 15:45 Ответить
Ага, шість сторінок під відео тільки сьогодні з ранку було...
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02.05.2025 16:20 Ответить
Кероване стадо без ознак критичного мислення.
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02.05.2025 16:19 Ответить
я прямо скажу - всім місцевим моральним дегенератам хто невдоволені що замах невдалий, або хто зрадойобив би менше якщо б замах був вдалий - йдіть найух, виродки!
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02.05.2025 15:21 Ответить
місцевим, це кому?
одеситам?
стерненко з одеси.
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02.05.2025 15:45 Ответить
Елітна хата теж заходи безпеки. Кацапи ж думають, що волонтери в скромних пролетарських будинках живуть
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02.05.2025 15:22 Ответить
Саме так. Заходи безпеки. Бо в елітні райони ніколи не прилітає. Ні ракети, ні шахеди.
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02.05.2025 15:23 Ответить
В дворі "волонтерка" купила машину і змінила 2 кімнатну на 4-ох - можливо є і заощадження пока неясно.....
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02.05.2025 15:27 Ответить
То є так, тому вони й херачать приватний сектор й халупи сподіваючись влучити в якогось дуже охороняємого.
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02.05.2025 15:35 Ответить
Що для вас є елітна хата?
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02.05.2025 15:36 Ответить
"куля не пробила двері, хоча пошкодила два колеса"

Крутий ПМ. Однією кулею два колеса і двері...
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02.05.2025 15:22 Ответить
Даун, сер?
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02.05.2025 15:28 Ответить
Каву́н звичайнийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BD#cite_note-1 [1]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BD#cite_note-2 [2], кавун (Citrúllus lanátus) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD баштанна культура родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%96 гарбузових.


ДУРНУВА́ТИЙ, а, е, розм.
1. Трохи дурний (у 1 знач.).
2. Який виражає деяку розумову обмеженість, тупість

у тебе проблеми з гуглом. перевстанови вінду. краще ліцензійну.

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02.05.2025 15:33 Ответить
Так то fpv-куля, в двері не пустили, оператор пішов по колесах гатити. "Донатьте на fpv-кулі!! Мені. Я їх перевірив. Стерненко."
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02.05.2025 16:20 Ответить
А квартира на Владимирской - это часть чего, лапши на уши лохтората?
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02.05.2025 15:27 Ответить
Бронь от призыва,бронированная машина,два головореза охранника и водила за бюджетный кошт,может и квартирка куплена налогоплательщиками,чем этот фигурант ценен для агента козыря?
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02.05.2025 15:29 Ответить
По лондонах і монако не сидить.
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02.05.2025 15:34 Ответить
в березні 2024 року???? а може все ж таки 2025 рік.
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02.05.2025 15:31 Ответить
"в межах комплексу безпекових заходів"

Ага. І тому одне опудало за кермом спокійно спостерігає, як біля підїзду шариться, явно когось очікуючи, підозріла тітка, і навіть не повідомляє про це інших двох таких самих, які виходять з будинку разом з клієнтом, як на прогулянці. Серйозний комплекс...
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02.05.2025 15:31 Ответить
Особенно мне понравилось поведение первого вышедшего "спеца-охранника". Особенно около машины. Можно сразу заносить в учебные пособия по охране важного лица
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02.05.2025 16:08 Ответить
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02.05.2025 15:32 Ответить
Броньовик взяли в оренду у зв'язку з убивством Гамула, а охоронці - працівники спецслужб у зв'язку з чим/ким зявилися?
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02.05.2025 15:33 Ответить
це радники на громадських засадах, з однойменної секти.
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02.05.2025 15:35 Ответить
Він же сказав, що СБУ (конкретно Малюк) взяли цю справу на контроль: охоронців приставили за вказівкою СБУ. У вас просто так не з'явиться збірна охорона із альфавеця та сбушника.
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02.05.2025 15:39 Ответить
то, це так специ з сбу охороняють важливу персону?
хай бог милує.....
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02.05.2025 15:48 Ответить
Ще раз перечитав статтю, не знайшов згаданий Вами епізод.
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02.05.2025 16:02 Ответить
хай живе собі спокійно цей наволонтерник. я ні копійки ні йому ні пердулі не дам. ДОНАТИМО В ГО СПРАВА ГРОМАД!
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02.05.2025 15:35 Ответить
Так, тільки "Справі Громад"!!!👍🤝
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02.05.2025 15:49 Ответить
у Стерненка 2 мільйони підписників на Ютюбі чого чого а грошей в нього хватає,але заздрисники всерівно будуть нити а краще би донатили на тотальний руссоріз
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02.05.2025 15:36 Ответить
САМЕ ТОМУ ,ЩО В СТЕРНЕНКА 2 МІЛЬЙОНИ ПІДПИСНКІВ - ВІН Є ЦІННИМ РЕСУРСОМ ДЛЯ ЗЕЛЕНОЇ ПРОПАГАНДИ.
ТОМУ ЙОМУ ДАЮТЬ КРАСТИ ,ДАЮТЬ "БРОНЮ ", ДАЮТЬ ОХОРОНУ .
САМЕ ТОМУ - І ВЛАШТОВУЮТЬ ЦЕЙ ПРИГОДНИЦЬКИЙ СЕРІАЛ - А-ЛЯ ГОЛОБОРОДЬКО
СТЕРНЕНКО - ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОДЕБІЛЕННЯ ЄЛЄХТОРАТА НА НАСТУПНИХ ВИБОРАХ..
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02.05.2025 15:46 Ответить
У наших людей досі совковий менталітет: ******* тільки мертвих та святих - якщо ти мертвий, то святий, а якщо живий, то заздрять і кажуть, що лайно.

Ватним консервам шкода, що вижив. "Не правильно захищався." "Не правильна броньована автівка." "Не правильно захистили відомого волонтера."

А якби загинув, казали б: "Ось погана влада не може захистити волонтерів".
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02.05.2025 15:42 Ответить
а чого по тобі стріляли? знаєш?

агентура кремля, ПРА?
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02.05.2025 15:44 Ответить
Хорошо активисты живут) хотя Мустафы и Сирожы так же начинали. Все идёт своим чередом. Ничего не меняется.
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02.05.2025 15:47 Ответить
На темі донатства та волонтерства, альфонс Сірожа Стерненко має тільки на ютубі 1'106'409'244 перегляди. В залежності від того, як рахувати монетизацію, це від 2 до 6 мільйонів баксів.

Тож гроші в нього тепер є. І на СБУ-шну охорону теж - більшість донатів же пішла на "розробки убєрвафель під приводом СБУ".

А бородата піхва та мустафа найєм, кінчені антикорупціонери, які дуже швидко після перемоги хєрограя отримали тепленькі містечка в Укроборонпромі та Укрзалізниці, бабло отримували на свою діяльність з обсирання порошка напряму від коломоя.
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02.05.2025 16:00 Ответить
в усі часи (починаючи з греків і римлян) поранення у сраку вважається бесчестям
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02.05.2025 15:49 Ответить
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02.05.2025 16:02 Ответить
кому поранення, а кому ще давай...
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02.05.2025 16:36 Ответить
Це вже четвертий замах на Сергія. Є припущення у мене, що це труханов. Скільки ця потвора вбила людей, але все йому сходить з рук
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02.05.2025 15:49 Ответить
Щось дивне в цій історії кілер-жінка зробивши декілька пострілів з 5 метрів (майже впритул) попадає по нижній кінцівці не задівши кістки сама відслідковує жертву і знаючи що є особиста охорона йде на виконання або це везіння для Стерненко або продовження серіалу "замах на шефіра" будемо надіятись що доживе і суд все прояснить.
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02.05.2025 15:59 Ответить
Стерненко - альфонс (реально більше 10 років жив за рахунок жінок, в їх оселях і міняв тих жінок іноді і частіше ніж раз на рік). Тож "резидентура засрашки" тут може спокійно перетворитись на "побутове з-за ревнощів".
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02.05.2025 16:04 Ответить
Дуже може бути. Бо всі відкинули будь-які інші версії
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02.05.2025 16:31 Ответить
Сам оплачивает охрану? И сам оплачивает аренду? Только как бы не сам,а с кармана донатеров!
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02.05.2025 16:04 Ответить
нахер ему донатеры если только от проосмотров на ютубчике от 30к зелени в мес.капает
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02.05.2025 16:23 Ответить
А шо, Стерненко теж бандюк, як ы Ганул? Того вбили через його злочини.
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02.05.2025 16:07 Ответить
Я проти Стерненка нічого не маю,більш того,коли його притягнути хотіли до **відповідальності**,повністю був на його боці,особливо коли він тролив Червоненка. Але,за Пороха кожна мразота звертає увагу на його прибуток,а як тоді до Стерненка,якщо він сам говорить,що міг і купити,і охорона за його кошти,а ще враховуючи те,що він зовсім не з такої заможної сім*ї як Порох,то на скільки він збагатився під час війни,нехай покажить декларацію.Я більш ніж впевненний,що Порох та і Ахметка в рази більше допомагають війську,а на виході один геморой,то карні справи,то за кордон не випускають. До війни їздив на жигулику,а за три роки може вже дозволити купити і таке авто,яке коштує щонайменше 100 тисяч баксів,і охорона особиста,яка за безцінь працювати небуде. Хай заробляє ,головне,щоб не крав!!!
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02.05.2025 16:08 Ответить
нє, Сірожа, як би хотіли вбити як Ганула, то вже вбили б
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02.05.2025 16:09 Ответить
Сергій Стерненко, український активіст і блогер, має значні доходи від свого YouTube-каналу, який налічує понад 2 мільйони підписників. Згідно з оцінками, його щомісячний дохід від YouTube коливається в межах $27,000-$39,000. Ці цифри враховують монетизацію відео, спонсорські внески та інші джерела доходу, пов'язані з його діяльністю на платформі .

Раніше, у 2021 році, Стерненко повідомляв, що його дохід від Patreon становив близько $4,600 на місяць, а від монетизації YouTube - $1,500-$4,000. Однак з того часу його аудиторія значно зросла, що призвело до збільшення доходів .

Таким чином, на сьогоднішній день загальний щомісячний дохід Сергія Стерненка від YouTube та пов'язаних джерел може сягати $30,000-$40,000.
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02.05.2025 16:12 Ответить
Та дайте йому танк! Так буде надійніше! Невже цього вбивцю нікому поставити на місце? Чи це розкрутка майбутнього Трампа для України?
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02.05.2025 16:16 Ответить
Не зовсім так:
трампа - у вухо
цього - у сраку
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02.05.2025 16:59 Ответить
 
 