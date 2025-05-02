Стерненко объяснил использование бронированного автомобиля: Это часть мер безопасности после убийства Ганула. ФОТО

Волонтер Сергей Стерненко заявил, что передвигался на арендованном бронированном авто в рамках комплекса мер безопасности после убийства активиста Демьяна Ганула.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Стерненко, решение об аренде такого автомобиля приняли после убийства в Одессе в марте 2024 года активиста Демьяна Ганула. "Мы понимали, что россияне могут попытаться убить и меня. Поэтому принимали комплекс мер безопасности. С этой целью арендовали бронированное авто", - отметил Стерненко.

Он рассказал, что во время недавнего покушения броня машины спасла жизнь водителю - пуля не пробила дверь, хотя повредила два колеса.

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"Мои доходы позволили бы и купить такое авто. Но большую часть заработка я отдаю на войско и сам оплачиваю себе охрану", - подчеркнул Стерненко.

В тот день охрана состояла из нескольких человек: "Первым шел мой охранник, а третий - альфовец. Он и нейтрализовал мразоту. А водитель на авто повез меня в больницу", - добавил активист.

Он также поблагодарил всех за поддержку, в частности СБУ, ее главу Василия Малюка и президента Владимира Зеленского - за внимание к делу.

Убийство Демьяна Ганула

14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое случилось 14 марта. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве.

В Сухопутных войсках заявили, что подозреваемый в убийстве Ганула находился в статусе дезертира.

Подозреваемый в убийстве Ганула взят под стражу без права залога.

Покушение на Сергея Стерненко

Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.

Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

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