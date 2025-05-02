Стерненко объяснил использование бронированного автомобиля: Это часть мер безопасности после убийства Ганула. ФОТО
Волонтер Сергей Стерненко заявил, что передвигался на арендованном бронированном авто в рамках комплекса мер безопасности после убийства активиста Демьяна Ганула.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Стерненко, решение об аренде такого автомобиля приняли после убийства в Одессе в марте 2024 года активиста Демьяна Ганула. "Мы понимали, что россияне могут попытаться убить и меня. Поэтому принимали комплекс мер безопасности. С этой целью арендовали бронированное авто", - отметил Стерненко.
Он рассказал, что во время недавнего покушения броня машины спасла жизнь водителю - пуля не пробила дверь, хотя повредила два колеса.
"Мои доходы позволили бы и купить такое авто. Но большую часть заработка я отдаю на войско и сам оплачиваю себе охрану", - подчеркнул Стерненко.
В тот день охрана состояла из нескольких человек: "Первым шел мой охранник, а третий - альфовец. Он и нейтрализовал мразоту. А водитель на авто повез меня в больницу", - добавил активист.
Он также поблагодарил всех за поддержку, в частности СБУ, ее главу Василия Малюка и президента Владимира Зеленского - за внимание к делу.
Убийство Демьяна Ганула
14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.
Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое случилось 14 марта. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве.
В Сухопутных войсках заявили, что подозреваемый в убийстве Ганула находился в статусе дезертира.
Подозреваемый в убийстве Ганула взят под стражу без права залога.
Покушение на Сергея Стерненко
Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.
Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.
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Він теж волонтерить.
Чи тільки обраним волонтерам
Для безпеки не випускали за кордон.
Санкціями заблокували гроші, щоб ніхто не вкрав
У нас більшість чоловіків не є депутатами з великим досвідом у зовнішній політиці та високим рейтингом довіри серед західних партнерів, завдяки чому могли б приносити користь державі.
Задавай питання, чому зеленим хом'ячкам можна їздити, а іншим чоловікам ні.
"... (пресуха)
- Пане Зеленський, чому стріляли саме в Стерненка?
- Ну, Прітула нє согласілся, Лачен іщо рібьонок, а в Лєбігу моглі і не промахнуться..."
Дуже легко кацаполайно ідентифікувати)
одеситам?
стерненко з одеси.
Крутий ПМ. Однією кулею два колеса і двері...
ДУРНУВА́ТИЙ, а, е, розм.
1. Трохи дурний (у 1 знач.).
2. Який виражає деяку розумову обмеженість, тупість
у тебе проблеми з гуглом. перевстанови вінду. краще ліцензійну.
Ага. І тому одне опудало за кермом спокійно спостерігає, як біля підїзду шариться, явно когось очікуючи, підозріла тітка, і навіть не повідомляє про це інших двох таких самих, які виходять з будинку разом з клієнтом, як на прогулянці. Серйозний комплекс...
хай бог милує.....
ТОМУ ЙОМУ ДАЮТЬ КРАСТИ ,ДАЮТЬ "БРОНЮ ", ДАЮТЬ ОХОРОНУ .
САМЕ ТОМУ - І ВЛАШТОВУЮТЬ ЦЕЙ ПРИГОДНИЦЬКИЙ СЕРІАЛ - А-ЛЯ ГОЛОБОРОДЬКО
СТЕРНЕНКО - ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОДЕБІЛЕННЯ ЄЛЄХТОРАТА НА НАСТУПНИХ ВИБОРАХ..
Ватним консервам шкода, що вижив. "Не правильно захищався." "Не правильна броньована автівка." "Не правильно захистили відомого волонтера."
А якби загинув, казали б: "Ось погана влада не може захистити волонтерів".
агентура кремля, ПРА?
Тож гроші в нього тепер є. І на СБУ-шну охорону теж - більшість донатів же пішла на "розробки убєрвафель під приводом СБУ".
А бородата піхва та мустафа найєм, кінчені антикорупціонери, які дуже швидко після перемоги хєрограя отримали тепленькі містечка в Укроборонпромі та Укрзалізниці, бабло отримували на свою діяльність з обсирання порошка напряму від коломоя.
Раніше, у 2021 році, Стерненко повідомляв, що його дохід від Patreon становив близько $4,600 на місяць, а від монетизації YouTube - $1,500-$4,000. Однак з того часу його аудиторія значно зросла, що призвело до збільшення доходів .
Таким чином, на сьогоднішній день загальний щомісячний дохід Сергія Стерненка від YouTube та пов'язаних джерел може сягати $30,000-$40,000.
трампа - у вухо
цього - у сраку