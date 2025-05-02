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Новини Фото Напад на Стерненка
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Стерненко пояснив використання броньованого авто: Це частина заходів безпеки після вбивства Ганула. ФОТО

Волонтер Сергій Стерненко заявив, що пересувався орендованим броньованим авто в межах комплексу безпекових заходів після вбивства активіста Дем’яна Ганула.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Стерненко пояснив використання броньованого авто після вбивства Ганула

За словами Стерненка, рішення про оренду такого автомобіля ухвалили після вбивства в Одесі в березні 2024 року активіста Дем’яна Ганула. "Ми розуміли, що росіяни можуть спробувати вбити і мене. Тому вживали комплекс заходів безпеки. З цією метою орендували броньоване авто", - зазначив Стерненко.

Він розповів, що під час нещодавнього замаху броня машини врятувала життя водієві - куля не пробила двері, хоча пошкодила два колеса.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нападницю на Стерненка відправили під варту до 29 червня

"Мої доходи дозволили б і купити таке авто. Але більшу частину заробітку я віддаю на військо та сам оплачую собі охорону", - наголосив Стерненко.

Того дня охорона складалася з кількох осіб: "Першим ішов мій охоронець, а третій - альфівець. Він і нейтралізував мразоту. А водій на авто повіз мене до лікарні", - додав активіст.

Він також подякував усім за підтримку, зокрема СБУ, її голові Василю Малюку та президенту Володимиру Зеленському - за увагу до справи.

Вбивство Дем'яна Ганула

14 березня 2025 року в Приморському районі Одеси невідомий вбив активіста Дем'яна Ганула, вистріливши в нього.

Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, яке трапилося 14 березня. Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві.

У Сухопутних військах заявили, що підозрюваний у вбивстві Ганула перебував у статусі дезертира.

Підозрюваного у вбивстві Ганула взято під варту без права застави.

Замах на Сергія Стерненка

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.

Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нападниці на Стерненка повідомили про підозру. Їй інкримінують держзраду, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

замах (552) Стерненко Сергій (388)


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Топ коментарі
+29
Цікаво, а пороху теж видали броньовану автівку та двох сбушників охоронців?
Він теж волонтерить.
Чи тільки обраним волонтерам
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02.05.2025 15:18
+28
Подсмотрел в сети:

"... (пресуха)
- Пане Зеленський, чому стріляли саме в Стерненка?
- Ну, Прітула нє согласілся, Лачен іщо рібьонок, а в Лєбігу моглі і не промахнуться..."
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02.05.2025 15:29
+26
Знаю безліч волонтерів і активістів, але таких ЗАЖРАТИХ як Сірожа серед них нема.
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02.05.2025 15:17
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не треба "виправдовуватися" перед рашистськими тролями та п'ятою колонкою в Україні!
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02.05.2025 15:17 Відповісти
Це ви в кацапів навчилися? У них трохи вліво-вправо від лінії партії, то відразу ж іноземний агент, жидобандерівець і ворог народу. Плюс стаття за дискредитацію кацапської недоармії
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02.05.2025 15:30 Відповісти
кацапські тролі наввиперпедки біснуються тут, щоб принизити роль Стерненка у багатомільйонній допомозі ЗСУ
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02.05.2025 15:43 Відповісти
Вбити не вийшло, так хоч поклюють.
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02.05.2025 16:35 Відповісти
Добре, що все обійшлося. Лайна прокацапського багато у нас.
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02.05.2025 15:17 Відповісти
Знаю безліч волонтерів і активістів, але таких ЗАЖРАТИХ як Сірожа серед них нема.
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02.05.2025 15:17 Відповісти
застосувати свої "знання" на користь країні, а не на марний пердёж!
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02.05.2025 15:20 Відповісти
Взагалі то тут Стерненка обговорюють, а не мою реєстрацію. Стосовно моєї реєстрації не переживай, все нормально в мене не один аккаунт, і поновлення реєстрації не забороняється. Як що, звертайся.
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02.05.2025 15:29 Відповісти
Обговорюють чи **********,про платну охорону бачив його інтерв'ю ще в 2020р за кошти ютуб,я з вас таких акуєваю вже 4 раз напад а вам ,ета всє пастановка. Б...ь вам шо казнокрадів мало щоб прибутки рахувати.
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02.05.2025 17:07 Відповісти
Цікаво, а пороху теж видали броньовану автівку та двох сбушників охоронців?
Він теж волонтерить.
Чи тільки обраним волонтерам
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02.05.2025 15:18 Відповісти
Він був президентом, йому й так повинні охорону забезпечувати.
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02.05.2025 15:20 Відповісти
Дійсно... забезпечують
Для безпеки не випускали за кордон.
Санкціями заблокували гроші, щоб ніхто не вкрав
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02.05.2025 15:23 Відповісти
Так, й не випустили тому що за кордоном відсутня спроможність забезпечити його охорону .
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02.05.2025 15:29 Відповісти
Ну да, как обеспечить его безопасность на встрече с американскими конгрессменами или с Генсеком НАТО? Никак, а вдруг они его покусают?
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02.05.2025 15:31 Відповісти
Нічого проти Петра Олексійовича не маю, але у нас більшість чоловіків країни не мають можливості навіть на короткий термін виїхати за кордон, тому нічого дивного.
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02.05.2025 15:30 Відповісти
Закінчуй вже з цими дитячими маніпуляціями.
У нас більшість чоловіків не є депутатами з великим досвідом у зовнішній політиці та високим рейтингом довіри серед західних партнерів, завдяки чому могли б приносити користь державі.
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02.05.2025 15:34 Відповісти
Та я зрозумів, що пану - то не рабу.
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02.05.2025 15:36 Відповісти
Чому ти хочеш, щоб всім закрили виїзд, а не відкрили?
Задавай питання, чому зеленим хом'ячкам можна їздити, а іншим чоловікам ні.
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02.05.2025 15:51 Відповісти
ви занадто запопадливо порохоботите. чи не шкодите тим самим?
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02.05.2025 17:38 Відповісти
Ну он как-бы имеет статус народного депутата Украины. А как тогда сейчас ездят Арахамия, Корниенко и Шуляк? А как тогда выехал ЗпСанек Куницкий?
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02.05.2025 15:34 Відповісти
Краще вже турбуйся про виїзд тих зелених хом'ячків, які пусте місце, але постійно кудись їзд'ять.
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02.05.2025 15:36 Відповісти
Подсмотрел в сети:

"... (пресуха)
- Пане Зеленський, чому стріляли саме в Стерненка?
- Ну, Прітула нє согласілся, Лачен іщо рібьонок, а в Лєбігу моглі і не промахнуться..."
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02.05.2025 15:29 Відповісти
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02.05.2025 15:33 Відповісти
навiть додати нiчого
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02.05.2025 16:05 Відповісти
з однієї сторони зеля сциться пороха, а з іншої і не проти щоб щось сталось, але прикласти до того руку не може.
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02.05.2025 15:34 Відповісти
За словами Стерненка, рішення про оренду такого автомобіля ухвалили після вбивства в Одесі в березні 2024 року активіста Дем'яна Ганула. Джерело: https://censor.net/ua/p3550099, його вбили 14.03.2025 а не у 2024 році.
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02.05.2025 15:19 Відповісти
какая разница?
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02.05.2025 15:32 Відповісти
Тут на Цензорі ціла істерика рашистських ботів чому це у Стерненка була охорона і броньоване авто і через це його не змогли вбити.
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02.05.2025 15:20 Відповісти
100% )
Дуже легко кацаполайно ідентифікувати)
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02.05.2025 15:33 Відповісти
Ой, так прямо істеріка... Було б з чого.
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02.05.2025 15:45 Відповісти
Ага, шість сторінок під відео тільки сьогодні з ранку було...
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02.05.2025 16:20 Відповісти
Кероване стадо без ознак критичного мислення.
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02.05.2025 16:19 Відповісти
я прямо скажу - всім місцевим моральним дегенератам хто невдоволені що замах невдалий, або хто зрадойобив би менше якщо б замах був вдалий - йдіть найух, виродки!
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02.05.2025 15:21 Відповісти
місцевим, це кому?
одеситам?
стерненко з одеси.
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02.05.2025 15:45 Відповісти
Елітна хата теж заходи безпеки. Кацапи ж думають, що волонтери в скромних пролетарських будинках живуть
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02.05.2025 15:22 Відповісти
Саме так. Заходи безпеки. Бо в елітні райони ніколи не прилітає. Ні ракети, ні шахеди.
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02.05.2025 15:23 Відповісти
В дворі "волонтерка" купила машину і змінила 2 кімнатну на 4-ох - можливо є і заощадження пока неясно.....
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02.05.2025 15:27 Відповісти
То є так, тому вони й херачать приватний сектор й халупи сподіваючись влучити в якогось дуже охороняємого.
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02.05.2025 15:35 Відповісти
Що для вас є елітна хата?
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02.05.2025 15:36 Відповісти
"куля не пробила двері, хоча пошкодила два колеса"

Крутий ПМ. Однією кулею два колеса і двері...
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02.05.2025 15:22 Відповісти
Даун, сер?
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02.05.2025 15:28 Відповісти
Каву́н звичайнийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BD#cite_note-1 [1]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BD#cite_note-2 [2], кавун (Citrúllus lanátus) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD баштанна культура родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%96 гарбузових.


ДУРНУВА́ТИЙ, а, е, розм.
1. Трохи дурний (у 1 знач.).
2. Який виражає деяку розумову обмеженість, тупість

у тебе проблеми з гуглом. перевстанови вінду. краще ліцензійну.

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02.05.2025 15:33 Відповісти
Так то fpv-куля, в двері не пустили, оператор пішов по колесах гатити. "Донатьте на fpv-кулі!! Мені. Я їх перевірив. Стерненко."
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02.05.2025 16:20 Відповісти
А квартира на Владимирской - это часть чего, лапши на уши лохтората?
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02.05.2025 15:27 Відповісти
Бронь от призыва,бронированная машина,два головореза охранника и водила за бюджетный кошт,может и квартирка куплена налогоплательщиками,чем этот фигурант ценен для агента козыря?
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02.05.2025 15:29 Відповісти
По лондонах і монако не сидить.
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02.05.2025 15:34 Відповісти
в березні 2024 року???? а може все ж таки 2025 рік.
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02.05.2025 15:31 Відповісти
"в межах комплексу безпекових заходів"

Ага. І тому одне опудало за кермом спокійно спостерігає, як біля підїзду шариться, явно когось очікуючи, підозріла тітка, і навіть не повідомляє про це інших двох таких самих, які виходять з будинку разом з клієнтом, як на прогулянці. Серйозний комплекс...
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02.05.2025 15:31 Відповісти
Особенно мне понравилось поведение первого вышедшего "спеца-охранника". Особенно около машины. Можно сразу заносить в учебные пособия по охране важного лица
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02.05.2025 16:08 Відповісти
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02.05.2025 15:32 Відповісти
Броньовик взяли в оренду у зв'язку з убивством Гамула, а охоронці - працівники спецслужб у зв'язку з чим/ким зявилися?
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02.05.2025 15:33 Відповісти
це радники на громадських засадах, з однойменної секти.
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02.05.2025 15:35 Відповісти
Він же сказав, що СБУ (конкретно Малюк) взяли цю справу на контроль: охоронців приставили за вказівкою СБУ. У вас просто так не з'явиться збірна охорона із альфавеця та сбушника.
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02.05.2025 15:39 Відповісти
то, це так специ з сбу охороняють важливу персону?
хай бог милує.....
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02.05.2025 15:48 Відповісти
Ще раз перечитав статтю, не знайшов згаданий Вами епізод.
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02.05.2025 16:02 Відповісти
хай живе собі спокійно цей наволонтерник. я ні копійки ні йому ні пердулі не дам. ДОНАТИМО В ГО СПРАВА ГРОМАД!
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02.05.2025 15:35 Відповісти
Так, тільки "Справі Громад"!!!👍🤝
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02.05.2025 15:49 Відповісти
у Стерненка 2 мільйони підписників на Ютюбі чого чого а грошей в нього хватає,але заздрисники всерівно будуть нити а краще би донатили на тотальний руссоріз
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02.05.2025 15:36 Відповісти
САМЕ ТОМУ ,ЩО В СТЕРНЕНКА 2 МІЛЬЙОНИ ПІДПИСНКІВ - ВІН Є ЦІННИМ РЕСУРСОМ ДЛЯ ЗЕЛЕНОЇ ПРОПАГАНДИ.
ТОМУ ЙОМУ ДАЮТЬ КРАСТИ ,ДАЮТЬ "БРОНЮ ", ДАЮТЬ ОХОРОНУ .
САМЕ ТОМУ - І ВЛАШТОВУЮТЬ ЦЕЙ ПРИГОДНИЦЬКИЙ СЕРІАЛ - А-ЛЯ ГОЛОБОРОДЬКО
СТЕРНЕНКО - ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОДЕБІЛЕННЯ ЄЛЄХТОРАТА НА НАСТУПНИХ ВИБОРАХ..
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02.05.2025 15:46 Відповісти
І що він і в кого вкрав? Є конкретні докази чи ти просто черговий балабол?
До відома дибілам- маючи 2млн підписників на ютубі, можна заробити декілька десятків тисяч дол на міс (ютубі платить за перегляди і рекламу)
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02.05.2025 17:16 Відповісти
У наших людей досі совковий менталітет: ******* тільки мертвих та святих - якщо ти мертвий, то святий, а якщо живий, то заздрять і кажуть, що лайно.

Ватним консервам шкода, що вижив. "Не правильно захищався." "Не правильна броньована автівка." "Не правильно захистили відомого волонтера."

А якби загинув, казали б: "Ось погана влада не може захистити волонтерів".
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02.05.2025 15:42 Відповісти
а чого по тобі стріляли? знаєш?

агентура кремля, ПРА?
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02.05.2025 15:44 Відповісти
Хорошо активисты живут) хотя Мустафы и Сирожы так же начинали. Все идёт своим чередом. Ничего не меняется.
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02.05.2025 15:47 Відповісти
На темі донатства та волонтерства, альфонс Сірожа Стерненко має тільки на ютубі 1'106'409'244 перегляди. В залежності від того, як рахувати монетизацію, це від 2 до 6 мільйонів баксів.

Тож гроші в нього тепер є. І на СБУ-шну охорону теж - більшість донатів же пішла на "розробки убєрвафель під приводом СБУ".

А бородата піхва та мустафа найєм, кінчені антикорупціонери, які дуже швидко після перемоги хєрограя отримали тепленькі містечка в Укроборонпромі та Укрзалізниці, бабло отримували на свою діяльність з обсирання порошка напряму від коломоя.
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02.05.2025 16:00 Відповісти
в усі часи (починаючи з греків і римлян) поранення у сраку вважається бесчестям
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02.05.2025 15:49 Відповісти
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02.05.2025 16:02 Відповісти
кому поранення, а кому ще давай...
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02.05.2025 16:36 Відповісти
Це вже четвертий замах на Сергія. Є припущення у мене, що це труханов. Скільки ця потвора вбила людей, але все йому сходить з рук
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02.05.2025 15:49 Відповісти
Щось дивне в цій історії кілер-жінка зробивши декілька пострілів з 5 метрів (майже впритул) попадає по нижній кінцівці не задівши кістки сама відслідковує жертву і знаючи що є особиста охорона йде на виконання або це везіння для Стерненко або продовження серіалу "замах на шефіра" будемо надіятись що доживе і суд все прояснить.
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02.05.2025 15:59 Відповісти
Стерненко - альфонс (реально більше 10 років жив за рахунок жінок, в їх оселях і міняв тих жінок іноді і частіше ніж раз на рік). Тож "резидентура засрашки" тут може спокійно перетворитись на "побутове з-за ревнощів".
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02.05.2025 16:04 Відповісти
Дуже може бути. Бо всі відкинули будь-які інші версії
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02.05.2025 16:31 Відповісти
Сам оплачивает охрану? И сам оплачивает аренду? Только как бы не сам,а с кармана донатеров!
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02.05.2025 16:04 Відповісти
нахер ему донатеры если только от проосмотров на ютубчике от 30к зелени в мес.капает
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02.05.2025 16:23 Відповісти
А шо, Стерненко теж бандюк, як ы Ганул? Того вбили через його злочини.
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02.05.2025 16:07 Відповісти
Я проти Стерненка нічого не маю,більш того,коли його притягнути хотіли до **відповідальності**,повністю був на його боці,особливо коли він тролив Червоненка. Але,за Пороха кожна мразота звертає увагу на його прибуток,а як тоді до Стерненка,якщо він сам говорить,що міг і купити,і охорона за його кошти,а ще враховуючи те,що він зовсім не з такої заможної сім*ї як Порох,то на скільки він збагатився під час війни,нехай покажить декларацію.Я більш ніж впевненний,що Порох та і Ахметка в рази більше допомагають війську,а на виході один геморой,то карні справи,то за кордон не випускають. До війни їздив на жигулику,а за три роки може вже дозволити купити і таке авто,яке коштує щонайменше 100 тисяч баксів,і охорона особиста,яка за безцінь працювати небуде. Хай заробляє ,головне,щоб не крав!!!
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02.05.2025 16:08 Відповісти
нє, Сірожа, як би хотіли вбити як Ганула, то вже вбили б
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02.05.2025 16:09 Відповісти
Сергій Стерненко, український активіст і блогер, має значні доходи від свого YouTube-каналу, який налічує понад 2 мільйони підписників. Згідно з оцінками, його щомісячний дохід від YouTube коливається в межах $27,000-$39,000. Ці цифри враховують монетизацію відео, спонсорські внески та інші джерела доходу, пов'язані з його діяльністю на платформі .

Раніше, у 2021 році, Стерненко повідомляв, що його дохід від Patreon становив близько $4,600 на місяць, а від монетизації YouTube - $1,500-$4,000. Однак з того часу його аудиторія значно зросла, що призвело до збільшення доходів .

Таким чином, на сьогоднішній день загальний щомісячний дохід Сергія Стерненка від YouTube та пов'язаних джерел може сягати $30,000-$40,000.
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02.05.2025 16:12 Відповісти
Та дайте йому танк! Так буде надійніше! Невже цього вбивцю нікому поставити на місце? Чи це розкрутка майбутнього Трампа для України?
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02.05.2025 16:16 Відповісти
Не зовсім так:
трампа - у вухо
цього - у сраку
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02.05.2025 16:59 Відповісти
 
 