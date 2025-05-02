Стерненко пояснив використання броньованого авто: Це частина заходів безпеки після вбивства Ганула. ФОТО
Волонтер Сергій Стерненко заявив, що пересувався орендованим броньованим авто в межах комплексу безпекових заходів після вбивства активіста Дем’яна Ганула.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Стерненка, рішення про оренду такого автомобіля ухвалили після вбивства в Одесі в березні 2024 року активіста Дем’яна Ганула. "Ми розуміли, що росіяни можуть спробувати вбити і мене. Тому вживали комплекс заходів безпеки. З цією метою орендували броньоване авто", - зазначив Стерненко.
Він розповів, що під час нещодавнього замаху броня машини врятувала життя водієві - куля не пробила двері, хоча пошкодила два колеса.
"Мої доходи дозволили б і купити таке авто. Але більшу частину заробітку я віддаю на військо та сам оплачую собі охорону", - наголосив Стерненко.
Того дня охорона складалася з кількох осіб: "Першим ішов мій охоронець, а третій - альфівець. Він і нейтралізував мразоту. А водій на авто повіз мене до лікарні", - додав активіст.
Він також подякував усім за підтримку, зокрема СБУ, її голові Василю Малюку та президенту Володимиру Зеленському - за увагу до справи.
Вбивство Дем'яна Ганула
14 березня 2025 року в Приморському районі Одеси невідомий вбив активіста Дем'яна Ганула, вистріливши в нього.
Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, яке трапилося 14 березня. Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві.
У Сухопутних військах заявили, що підозрюваний у вбивстві Ганула перебував у статусі дезертира.
Підозрюваного у вбивстві Ганула взято під варту без права застави.
Замах на Сергія Стерненка
Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.
Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.
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Він теж волонтерить.
Чи тільки обраним волонтерам
Для безпеки не випускали за кордон.
Санкціями заблокували гроші, щоб ніхто не вкрав
У нас більшість чоловіків не є депутатами з великим досвідом у зовнішній політиці та високим рейтингом довіри серед західних партнерів, завдяки чому могли б приносити користь державі.
Задавай питання, чому зеленим хом'ячкам можна їздити, а іншим чоловікам ні.
"... (пресуха)
- Пане Зеленський, чому стріляли саме в Стерненка?
- Ну, Прітула нє согласілся, Лачен іщо рібьонок, а в Лєбігу моглі і не промахнуться..."
Дуже легко кацаполайно ідентифікувати)
одеситам?
стерненко з одеси.
Крутий ПМ. Однією кулею два колеса і двері...
ДУРНУВА́ТИЙ, а, е, розм.
1. Трохи дурний (у 1 знач.).
2. Який виражає деяку розумову обмеженість, тупість
у тебе проблеми з гуглом. перевстанови вінду. краще ліцензійну.
Ага. І тому одне опудало за кермом спокійно спостерігає, як біля підїзду шариться, явно когось очікуючи, підозріла тітка, і навіть не повідомляє про це інших двох таких самих, які виходять з будинку разом з клієнтом, як на прогулянці. Серйозний комплекс...
хай бог милує.....
ТОМУ ЙОМУ ДАЮТЬ КРАСТИ ,ДАЮТЬ "БРОНЮ ", ДАЮТЬ ОХОРОНУ .
САМЕ ТОМУ - І ВЛАШТОВУЮТЬ ЦЕЙ ПРИГОДНИЦЬКИЙ СЕРІАЛ - А-ЛЯ ГОЛОБОРОДЬКО
СТЕРНЕНКО - ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОДЕБІЛЕННЯ ЄЛЄХТОРАТА НА НАСТУПНИХ ВИБОРАХ..
До відома дибілам- маючи 2млн підписників на ютубі, можна заробити декілька десятків тисяч дол на міс (ютубі платить за перегляди і рекламу)
Ватним консервам шкода, що вижив. "Не правильно захищався." "Не правильна броньована автівка." "Не правильно захистили відомого волонтера."
А якби загинув, казали б: "Ось погана влада не може захистити волонтерів".
агентура кремля, ПРА?
Тож гроші в нього тепер є. І на СБУ-шну охорону теж - більшість донатів же пішла на "розробки убєрвафель під приводом СБУ".
А бородата піхва та мустафа найєм, кінчені антикорупціонери, які дуже швидко після перемоги хєрограя отримали тепленькі містечка в Укроборонпромі та Укрзалізниці, бабло отримували на свою діяльність з обсирання порошка напряму від коломоя.
Раніше, у 2021 році, Стерненко повідомляв, що його дохід від Patreon становив близько $4,600 на місяць, а від монетизації YouTube - $1,500-$4,000. Однак з того часу його аудиторія значно зросла, що призвело до збільшення доходів .
Таким чином, на сьогоднішній день загальний щомісячний дохід Сергія Стерненка від YouTube та пов'язаних джерел може сягати $30,000-$40,000.
трампа - у вухо
цього - у сраку