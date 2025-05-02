Стерненко пояснив використання броньованого авто: Це частина заходів безпеки після вбивства Ганула. ФОТО

Волонтер Сергій Стерненко заявив, що пересувався орендованим броньованим авто в межах комплексу безпекових заходів після вбивства активіста Дем’яна Ганула.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Стерненка, рішення про оренду такого автомобіля ухвалили після вбивства в Одесі в березні 2024 року активіста Дем’яна Ганула. "Ми розуміли, що росіяни можуть спробувати вбити і мене. Тому вживали комплекс заходів безпеки. З цією метою орендували броньоване авто", - зазначив Стерненко.

Він розповів, що під час нещодавнього замаху броня машини врятувала життя водієві - куля не пробила двері, хоча пошкодила два колеса.

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"Мої доходи дозволили б і купити таке авто. Але більшу частину заробітку я віддаю на військо та сам оплачую собі охорону", - наголосив Стерненко.

Того дня охорона складалася з кількох осіб: "Першим ішов мій охоронець, а третій - альфівець. Він і нейтралізував мразоту. А водій на авто повіз мене до лікарні", - додав активіст.

Він також подякував усім за підтримку, зокрема СБУ, її голові Василю Малюку та президенту Володимиру Зеленському - за увагу до справи.

Вбивство Дем'яна Ганула

14 березня 2025 року в Приморському районі Одеси невідомий вбив активіста Дем'яна Ганула, вистріливши в нього.

Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, яке трапилося 14 березня. Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві.

У Сухопутних військах заявили, що підозрюваний у вбивстві Ганула перебував у статусі дезертира.

Підозрюваного у вбивстві Ганула взято під варту без права застави.

Замах на Сергія Стерненка

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.

Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.

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