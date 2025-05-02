Нападницю на Стерненка відправили під варту до 29 червня. ВIДЕО

Підозрюваній у замаху на вбивство волонтера Сергія Стерненка обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Так, Шевченківський райсуд Києва відправив жінку під варту до 29 червня.

Також суд зобов’язав забезпечити підозрюваній медичну допомогу з проведення гемодіалізу тричі на тиждень. Запобіжний захід обрали без права внесення застави.

Прокурор просив тримання під вартою без застави. Сторона захисту наполягала на домашньому арешті.

Підозрювана на суді заявила, що не знала волонтера та не стежила за його діяльністю.

Дивіться: Замах на Стерненка: момент пострілу у волонтера опублікували ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Вона не працює, інвалід 1 групи. За словами адвоката, їй потрібен гемодіаліз. Раніше не судима.

За словами сторони захисту, підозрювана проходила курси стрільби, готувалася до замаху. Скільки пострілів зробила, вона не памʼятає.

Сама підозрювана розповіла, що людина, яка спілкувалася з нею у Вайбері, представилася співробітником СБУ. Згодом вона закохалася у нього, хоч ніколи не бачила.

Читайте: Нападниці на Стерненка повідомили про підозру. Їй інкримінують держзраду, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Замах на Сергія Стерненка

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.

Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.

Також читайте: Усі факти щодо нападу на Стерненка будуть представлені суспільству, - Зеленський