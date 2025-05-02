Нападницю на Стерненка відправили під варту до 29 червня. ВIДЕО
Підозрюваній у замаху на вбивство волонтера Сергія Стерненка обрали запобіжний захід.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Так, Шевченківський райсуд Києва відправив жінку під варту до 29 червня.
Також суд зобов’язав забезпечити підозрюваній медичну допомогу з проведення гемодіалізу тричі на тиждень. Запобіжний захід обрали без права внесення застави.
Прокурор просив тримання під вартою без застави. Сторона захисту наполягала на домашньому арешті.
Підозрювана на суді заявила, що не знала волонтера та не стежила за його діяльністю.
Дивіться: Замах на Стерненка: момент пострілу у волонтера опублікували ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО
Вона не працює, інвалід 1 групи. За словами адвоката, їй потрібен гемодіаліз. Раніше не судима.
За словами сторони захисту, підозрювана проходила курси стрільби, готувалася до замаху. Скільки пострілів зробила, вона не памʼятає.
Сама підозрювана розповіла, що людина, яка спілкувалася з нею у Вайбері, представилася співробітником СБУ. Згодом вона закохалася у нього, хоч ніколи не бачила.
Замах на Сергія Стерненка
Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.
Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вони знайшли найдешевшого, а гроші списали, як на профіка...
але ж, хто ці, вони?
нажаль не дізнаємось ніколи, по справа перейшла у державну таємницю.
ще водій.
я ж відразу сказав!
любов!
волонтер, мільйонер, юрист ще й одесит ловелас.....
однозначно, майбутній кандидат у президенти!
ну, хоча б генеральний прокурор чи міністр мвс.
звісно, як на тебе вона мала б сказати що знала що то фсбшник і вбивство буде відомого громадського діяча, тобто одразу підписати собі державну зраду і умисне вбивство по максимальній, тобто довічне без варіантів
так, Гриша?
як у вас довбнів зрада працює в будь-яку сторону, я просто дивуюся
1. російське походження нападників
2. інфантильність українців
3. внутрішньоукраїнські вороги
тут важливий лише другий пункт бо українці це великі діти, ми тішимося що людина передала на армію 170 тисяч дронів але нам підгорить срака якщо хтось скаже що вартість 42 тисяч дронів стерненко поклав собі в кишеню.
люди, це такий закон - 20% волонтери беруть собі.
стерненко, притула, порошенко, чмут, лачен, всі инші - всі беруть20%.
і ми повинні їм дякувати, дякувати кожному а не собачитися через те що от дехто з них приховує факт 20% а хтось не приховує.
і зеленський їм нагороди повинен дати, кожному.
а тим кому й досі підгорає нагадаю що коли напишете на реквізитах пожертви ТІЛЬКИ НА ДРОНИ то з таких пожертв волонтер 20% не візьме але аритметика всерівно дозволить волонтеру брати 20% бо нема і не буде таких волонтерських зборів де пожертви з помітками перекриють цифру 80%.
це деталі, але диявол в деталях, розбирайтеся і переставайте ненавидіти волонтерів за те що вони роблять свою роботу.
ми в капіталізмі, капіталізм це відсутність дурної безоплатної роботи.
цілий уряд ніфіга не може
бо уряд це влада а влада сакральна.
а волонтер ні.
тому волонтера ми будемо з носака добивати а влада це влада, тим більше зараз війна і валити владу хай навіть є пред'яви це допомога ворогу.
нагадаю - запорозька січ допомогла росії тим що напала на крим і кримські татари не допомогли дотиснути росію свого часу і спалити москву.
а ще січовики допомогли росії брюховецькому звалити на чорній раді українського гетьмана і лягти під росію.
не варто це повторювати, поганий прикляд.