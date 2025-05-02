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Новини Напад на Стерненка
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Нападницю на Стерненка відправили під варту до 29 червня. ВIДЕО

Підозрюваній у замаху на вбивство волонтера Сергія Стерненка обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Так, Шевченківський райсуд Києва відправив жінку під варту до 29 червня.

Також суд зобов’язав забезпечити підозрюваній медичну допомогу з проведення гемодіалізу тричі на тиждень. Запобіжний захід обрали без права внесення застави.

Прокурор просив тримання під вартою без застави. Сторона захисту наполягала на домашньому арешті.

Підозрювана на суді заявила, що не знала волонтера та не стежила за його діяльністю.

Дивіться: Замах на Стерненка: момент пострілу у волонтера опублікували ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Вона не працює, інвалід 1 групи. За словами адвоката, їй потрібен гемодіаліз. Раніше не судима.

За словами сторони захисту, підозрювана проходила курси стрільби, готувалася до замаху. Скільки пострілів зробила, вона не памʼятає.

Сама підозрювана розповіла, що людина, яка спілкувалася з нею у Вайбері, представилася співробітником СБУ. Згодом вона закохалася у нього, хоч ніколи не бачила.

Читайте: Нападниці на Стерненка повідомили про підозру. Їй інкримінують держзраду, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Замах на Сергія Стерненка

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.

Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.

Також читайте: Усі факти щодо нападу на Стерненка будуть представлені суспільству, - Зеленський

Автор: 

Київ (19520) суд (11697) Стерненко Сергій (388) запобіжний захід (490)


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Топ коментарі
+6
Невже вони не змогли надибати більш здібного кілера.

Вони знайшли найдешевшого, а гроші списали, як на профіка...
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02.05.2025 15:08
+5
Підозрювати в даному провалі фсб це якось смішно. Невже вони не змогли надибати більш здібного кілера. Більше схоже на особисті мотиви або тупу постанову зібрати на гайпі більше коштів і з розрахунком на вибори
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02.05.2025 15:04
+4
Вміло кацапня вербує наших недорозвинених діточок та хворих ТП.
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02.05.2025 15:04
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Вміло кацапня вербує наших недорозвинених діточок та хворих ТП.
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02.05.2025 15:04 Відповісти
Підозрювати в даному провалі фсб це якось смішно. Невже вони не змогли надибати більш здібного кілера. Більше схоже на особисті мотиви або тупу постанову зібрати на гайпі більше коштів і з розрахунком на вибори
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02.05.2025 15:04 Відповісти
Невже вони не змогли надибати більш здібного кілера.

Вони знайшли найдешевшого, а гроші списали, як на профіка...
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02.05.2025 15:08 Відповісти
я читал что она с Одессы, и морозится что не знает Стерненка, ***,,ище
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02.05.2025 15:15 Відповісти
те, що списали, то очевидно.
але ж, хто ці, вони?
нажаль не дізнаємось ніколи, по справа перейшла у державну таємницю.
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02.05.2025 15:16 Відповісти
Подивившись відео нападу на Стерненка, то уявив відразу українських піхотинців на передку, де в кожного є така крута тачка і по два охоронці тіла.
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02.05.2025 15:11 Відповісти
три!
ще водій.
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02.05.2025 15:14 Відповісти
інвалід 1 групи, яка не працює, котрій потрібен гемодіаліз, раніше не судима, проходила курси стрільби, готувалася до замаху, закохалася.
я ж відразу сказав!
любов!
волонтер, мільйонер, юрист ще й одесит ловелас.....
однозначно, майбутній кандидат у президенти!
ну, хоча б генеральний прокурор чи міністр мвс.
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02.05.2025 15:12 Відповісти
або коротка легенда від куратора на випадок провалу

звісно, як на тебе вона мала б сказати що знала що то фсбшник і вбивство буде відомого громадського діяча, тобто одразу підписати собі державну зраду і умисне вбивство по максимальній, тобто довічне без варіантів

так, Гриша?

як у вас довбнів зрада працює в будь-яку сторону, я просто дивуюся
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02.05.2025 15:18 Відповісти
Угода про визнання винуватості - це свого роду юридичний "компроміс" між стороною обвинувачення (прокурором) та підозрюваним.
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02.05.2025 15:26 Відповісти
нападки на стерненка ґрунтуються на
1. російське походження нападників
2. інфантильність українців
3. внутрішньоукраїнські вороги
тут важливий лише другий пункт бо українці це великі діти, ми тішимося що людина передала на армію 170 тисяч дронів але нам підгорить срака якщо хтось скаже що вартість 42 тисяч дронів стерненко поклав собі в кишеню.
люди, це такий закон - 20% волонтери беруть собі.
стерненко, притула, порошенко, чмут, лачен, всі инші - всі беруть20%.
і ми повинні їм дякувати, дякувати кожному а не собачитися через те що от дехто з них приховує факт 20% а хтось не приховує.
і зеленський їм нагороди повинен дати, кожному.
а тим кому й досі підгорає нагадаю що коли напишете на реквізитах пожертви ТІЛЬКИ НА ДРОНИ то з таких пожертв волонтер 20% не візьме але аритметика всерівно дозволить волонтеру брати 20% бо нема і не буде таких волонтерських зборів де пожертви з помітками перекриють цифру 80%.
це деталі, але диявол в деталях, розбирайтеся і переставайте ненавидіти волонтерів за те що вони роблять свою роботу.
ми в капіталізмі, капіталізм це відсутність дурної безоплатної роботи.
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02.05.2025 15:14 Відповісти
а державі , яка не забезпечує нічим, нам теж подякувати ?
цілий уряд ніфіга не може
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02.05.2025 15:21 Відповісти
з урядом проблєма.
бо уряд це влада а влада сакральна.
а волонтер ні.
тому волонтера ми будемо з носака добивати а влада це влада, тим більше зараз війна і валити владу хай навіть є пред'яви це допомога ворогу.
нагадаю - запорозька січ допомогла росії тим що напала на крим і кримські татари не допомогли дотиснути росію свого часу і спалити москву.
а ще січовики допомогли росії брюховецькому звалити на чорній раді українського гетьмана і лягти під росію.
не варто це повторювати, поганий прикляд.
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02.05.2025 15:27 Відповісти
І саме на цих "20% собі" влада тримає наших волонтерів на короткому повідку. Не будеш лояльний - так і запишуть в кримінальній справі - "крав донати".
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02.05.2025 15:28 Відповісти
ЭТО ЗНАЧИТ что Порошенко со своих же денег забирает себе 20 %. Ты хоть понял что написал !!! Отрыжка!!
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02.05.2025 15:29 Відповісти
Але якийсь вдалий час для Стерненка. 10 років ФСБ було плювати на нього і раптом послали стареньку яка навіть пістолет тримати не вміє.
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02.05.2025 15:33 Відповісти
йди в сраку, чмо тупе - сере воно тут...
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02.05.2025 15:34 Відповісти
Цікаво, у неї в сумці знайшли цукерки Рошен і візитку Яроша? Бо це замахівництво якесь не цікаве!
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02.05.2025 15:25 Відповісти
Не хнаю як визитки а от цукерки точно знайшли.
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02.05.2025 15:31 Відповісти
Кабзон сьогодні всім робить гемодіаліз..особливо виб..ядкам рашистським
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02.05.2025 15:27 Відповісти
Мдаа, що кілерша (кілерка, кілеркіня)), що адвокат - бомж стайл. Економить 95 квартал на акторах
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02.05.2025 15:35 Відповісти
вимагаємо виключно РОЗСТРІЛІВ ворогів!!!
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02.05.2025 15:36 Відповісти
зрозумiло , долб"*** не вмирають а плодяться
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02.05.2025 15:43 Відповісти
Убогая инвалидка первой группы накинулась на трех,даже четырех,вооруженных мордоворотов и одну бронированную машину - это *** сценарий какой то комедии для идиотов.
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02.05.2025 15:51 Відповісти
 
 