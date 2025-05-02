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Новости Нападение на Стерненко
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Нападавшую на Стерненко отправили под стражу до 29 июня. ВИДЕО

Подозреваемой в покушении на убийство волонтера Сергея Стерненко избрали меру пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Так, Шевченковский райсуд Киева отправил женщину под стражу до 29 июня.

Также суд обязал обеспечить подозреваемой медицинскую помощь по проведению гемодиализа трижды в неделю. Меру пресечения избрали без права внесения залога.

Прокурор просил содержания под стражей без залога. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.

Подозреваемая на суде заявила, что не знала волонтера и не следила за его деятельностью.

Смотрите: Покушение на Стерненко: момент выстрела в волонтера опубликовали СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Она не работает, инвалид 1 группы. По словам адвоката, ей нужен гемодиализ. Ранее не судима.

По словам стороны защиты, подозреваемая проходила курсы стрельбы, готовилась к покушению. Сколько выстрелов сделала, она не помнит.

Сама подозреваемая рассказала, что человек, который общался с ней в Вайбере, представился сотрудником СБУ. Впоследствии она влюбилась в него, хотя никогда не видела.

Читайте: Нападающей на Стерненко сообщили о подозрении. Ей инкриминируют госизмену, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Покушение на Сергея Стерненко

Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.

Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

Также читайте: Все факты по нападению на Стерненко будут представлены обществу, - Зеленский

Автор: 

Киев (25568) суд (25109) Стерненко Сергей (398) мера пресечения (459)


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Топ комментарии
+11
Підозрювати в даному провалі фсб це якось смішно. Невже вони не змогли надибати більш здібного кілера. Більше схоже на особисті мотиви або тупу постанову зібрати на гайпі більше коштів і з розрахунком на вибори
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02.05.2025 15:04
+9
Невже вони не змогли надибати більш здібного кілера.

Вони знайшли найдешевшого, а гроші списали, як на профіка...
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02.05.2025 15:08
+8
Подивившись відео нападу на Стерненка, то уявив відразу українських піхотинців на передку, де в кожного є така крута тачка і по два охоронці тіла.
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02.05.2025 15:11
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Вміло кацапня вербує наших недорозвинених діточок та хворих ТП.
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02.05.2025 15:04 Ответить
Ви смішні...тут зараз головне нашій сбу не вийти самім на себе....
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02.05.2025 16:18 Ответить
да, бо нападниця переконливо говорить що це операція сбу
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02.05.2025 16:23 Ответить
Нападниця ж брехати не буде, дійсно їй треба вірити, що це операція СБУ.
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02.05.2025 16:45 Ответить
а чого їй ховатись
вона ж не думала втікати чи відмазуватись
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02.05.2025 17:01 Ответить
Вона хвора на голову, це ж очевидно. Як можна вірити такій жінці? Подивіться на її очі.
А якби вбила Стерненка, як вбили Фаріон? То тоді на кого б думали?
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02.05.2025 17:06 Ответить
Говорить можно что угодно. И в Вайбере любой может поставить себе любую картинку и ник.
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02.05.2025 16:53 Ответить
Ви натякаєте на те, що замах скоїли СБУ ? На вашу думку фсб не по замахах?
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02.05.2025 16:42 Ответить
Підозрювати в даному провалі фсб це якось смішно. Невже вони не змогли надибати більш здібного кілера. Більше схоже на особисті мотиви або тупу постанову зібрати на гайпі більше коштів і з розрахунком на вибори
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02.05.2025 15:04 Ответить
Невже вони не змогли надибати більш здібного кілера.

Вони знайшли найдешевшого, а гроші списали, як на профіка...
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02.05.2025 15:08 Ответить
я читал что она с Одессы, и морозится что не знает Стерненка, ***,,ище
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02.05.2025 15:15 Ответить
те, що списали, то очевидно.
але ж, хто ці, вони?
нажаль не дізнаємось ніколи, по справа перейшла у державну таємницю.
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02.05.2025 15:16 Ответить
ФСБ напряму навряд чи, хоча можливо, скоріше за все знову діють руками свого агента Труханова.
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02.05.2025 16:01 Ответить
бомбу би заклали, наркомана найняли, а не хвору літню жінку
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02.05.2025 16:11 Ответить
Подивившись відео нападу на Стерненка, то уявив відразу українських піхотинців на передку, де в кожного є така крута тачка і по два охоронці тіла.
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02.05.2025 15:11 Ответить
три!
ще водій.
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02.05.2025 15:14 Ответить
інвалід 1 групи, яка не працює, котрій потрібен гемодіаліз, раніше не судима, проходила курси стрільби, готувалася до замаху, закохалася.
я ж відразу сказав!
любов!
волонтер, мільйонер, юрист ще й одесит ловелас.....
однозначно, майбутній кандидат у президенти!
ну, хоча б генеральний прокурор чи міністр мвс.
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02.05.2025 15:12 Ответить
або коротка легенда від куратора на випадок провалу

звісно, як на тебе вона мала б сказати що знала що то фсбшник і вбивство буде відомого громадського діяча, тобто одразу підписати собі державну зраду і умисне вбивство по максимальній, тобто довічне без варіантів

так, Гриша?

як у вас довбнів зрада працює в будь-яку сторону, я просто дивуюся
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02.05.2025 15:18 Ответить
Угода про визнання винуватості - це свого роду юридичний "компроміс" між стороною обвинувачення (прокурором) та підозрюваним.
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02.05.2025 15:26 Ответить
Згоден з Вами. Взагалі тут не потрібно ділити усе на чорне та біле. Є ще і сіре: Об'єктивно,Сергій Стерненко дійсно допомагає ЗСУ і багато дронів на фронт відправив, проте безумовно ця жахлива війна його особисто добре збагатила, і те що він з моменту повномаштабного вторгнення став долларовим мільйонером - це 100 відсотків. Ще дивно як він досі не мобілізований до ЗСУ, адже донати від його імені легко могла б збирати його молода дружина і це були навіть більші надходження ніж зараз, адже люди б бачили молодого патріота, який особисто ризикує своїм життям на передовій, як Олег Сенцов приміром, котрий старший за Стерненка років на 20 Особисто мій скромний висновок : Сергію Стерненко готують політичну кар'єру у "Слузі народу".
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02.05.2025 15:56 Ответить
нападки на стерненка ґрунтуються на
1. російське походження нападників
2. інфантильність українців
3. внутрішньоукраїнські вороги
тут важливий лише другий пункт бо українці це великі діти, ми тішимося що людина передала на армію 170 тисяч дронів але нам підгорить срака якщо хтось скаже що вартість 42 тисяч дронів стерненко поклав собі в кишеню.
люди, це такий закон - 20% волонтери беруть собі.
стерненко, притула, порошенко, чмут, лачен, всі инші - всі беруть20%.
і ми повинні їм дякувати, дякувати кожному а не собачитися через те що от дехто з них приховує факт 20% а хтось не приховує.
і зеленський їм нагороди повинен дати, кожному.
а тим кому й досі підгорає нагадаю що коли напишете на реквізитах пожертви ТІЛЬКИ НА ДРОНИ то з таких пожертв волонтер 20% не візьме але аритметика всерівно дозволить волонтеру брати 20% бо нема і не буде таких волонтерських зборів де пожертви з помітками перекриють цифру 80%.
це деталі, але диявол в деталях, розбирайтеся і переставайте ненавидіти волонтерів за те що вони роблять свою роботу.
ми в капіталізмі, капіталізм це відсутність дурної безоплатної роботи.
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02.05.2025 15:14 Ответить
а державі , яка не забезпечує нічим, нам теж подякувати ?
цілий уряд ніфіга не може
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02.05.2025 15:21 Ответить
з урядом проблєма.
бо уряд це влада а влада сакральна.
а волонтер ні.
тому волонтера ми будемо з носака добивати а влада це влада, тим більше зараз війна і валити владу хай навіть є пред'яви це допомога ворогу.
нагадаю - запорозька січ допомогла росії тим що напала на крим і кримські татари не допомогли дотиснути росію свого часу і спалити москву.
а ще січовики допомогли росії брюховецькому звалити на чорній раді українського гетьмана і лягти під росію.
не варто це повторювати, поганий прикляд.
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02.05.2025 15:27 Ответить
Сашко, уточнення, Порошенко не бере собі 20%, бо не збирає з людей гроші, а витрачає тільки своі
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02.05.2025 16:06 Ответить
пане, якщо ви вірите в святого миколая, ельфів та в молочні ріки з кисельними берегами то у мене для вас погані новини.
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02.05.2025 16:15 Ответить
Погані новини це які? Невже Порошенко бере собі 50%?!! )))
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02.05.2025 16:22 Ответить
хочете зі мною порошенка обговорити?
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02.05.2025 16:34 Ответить
Не маю ні найменшого бажання.
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02.05.2025 16:49 Ответить
Ельфи вирушили до Валінору...
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02.05.2025 16:37 Ответить
І саме на цих "20% собі" влада тримає наших волонтерів на короткому повідку. Не будеш лояльний - так і запишуть в кримінальній справі - "крав донати".
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02.05.2025 15:28 Ответить
якщо волонтер не бере більше ніж 20% то не иснує ніякого короткого повідка.
є короткий повідок де волонтери самі сідають але ж ви не про це, еге ж.
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02.05.2025 16:05 Ответить
ЭТО ЗНАЧИТ что Порошенко со своих же денег забирает себе 20 %. Ты хоть понял что написал !!! Отрыжка!!
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02.05.2025 15:29 Ответить
Але якийсь вдалий час для Стерненка. 10 років ФСБ було плювати на нього і раптом послали стареньку яка навіть пістолет тримати не вміє.
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02.05.2025 15:33 Ответить
коли вам стрельнуть в ногу ви теж усім розказуйте що це був вдалий час отримати в ногу кулю.
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02.05.2025 16:19 Ответить
йди в сраку, чмо тупе - сере воно тут...
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02.05.2025 15:34 Ответить
Цікаво, у неї в сумці знайшли цукерки Рошен і візитку Яроша? Бо це замахівництво якесь не цікаве!
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02.05.2025 15:25 Ответить
Не хнаю як визитки а от цукерки точно знайшли.
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02.05.2025 15:31 Ответить
Кабзон сьогодні всім робить гемодіаліз..особливо виб..ядкам рашистським
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02.05.2025 15:27 Ответить
Мдаа, що кілерша (кілерка, кілеркіня)), що адвокат - бомж стайл. Економить 95 квартал на акторах
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02.05.2025 15:35 Ответить
вимагаємо виключно РОЗСТРІЛІВ ворогів!!!
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02.05.2025 15:36 Ответить
зрозумiло , долб"*** не вмирають а плодяться
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02.05.2025 15:43 Ответить
Убогая инвалидка первой группы накинулась на трех,даже четырех,вооруженных мордоворотов и одну бронированную машину - это *** сценарий какой то комедии для идиотов.
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02.05.2025 15:51 Ответить
Тут їх вдосталь. )
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02.05.2025 16:52 Ответить
Це дійсно, перевершує все можливе, квартальні дятли бʼють світові рекорди довбодятлівства
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02.05.2025 15:59 Ответить
В тюрмі можна безкоштовно отримувати гемодіаліз... Хоча можливо і на волі є безкоштовна можливість?
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02.05.2025 16:01 Ответить
Так, все "постанова". А кілька днів тому Юрій Макаров сам себе поранив. Що ж ви будете писати, коли через кілька днів знову буде щось подібне? Побачимо
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02.05.2025 16:11 Ответить
Тепер місяцями український суд буде вести справу, а украінські адвокати роками за гроші росіі захищати,іграючи під дурачка,як вбивцю ФАРИОН .
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02.05.2025 16:22 Ответить
Країна все більше перетворюється на шапіто....
Чим стерненко кращий за вояк які гинуть щодня і на єиття яких *********** кожен день
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02.05.2025 16:25 Ответить
розпові це вчительке
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02.05.2025 16:27 Ответить
С 19-го года шапито. И хреновей всего что и цирк никуда не едет и клоун на месте, с-ка.
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02.05.2025 16:53 Ответить
Почему то вспомнилось "простреленное ухо Трампа" накануне выборов....
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02.05.2025 16:50 Ответить
На Трампа точно був замах, а тут - друга серія "замаху" на Шефіра.
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02.05.2025 17:05 Ответить
Це другий сезон шоу для лохторату: "Замах на потужну команду незламних патріотів" (перший - "замах" на Шефіра).
До речі, почитайте, що означає слово "волонтер"! Відкриєте для себе цікаву новину, що Стерненко, як і Притула, як і інші "помагальники" - НЕ ВОЛОНТЕРИ, а високооплачувані, безсовісні менеджери донатів!
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02.05.2025 17:04 Ответить
 
 