Нападавшую на Стерненко отправили под стражу до 29 июня. ВИДЕО
Подозреваемой в покушении на убийство волонтера Сергея Стерненко избрали меру пресечения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
Так, Шевченковский райсуд Киева отправил женщину под стражу до 29 июня.
Также суд обязал обеспечить подозреваемой медицинскую помощь по проведению гемодиализа трижды в неделю. Меру пресечения избрали без права внесения залога.
Прокурор просил содержания под стражей без залога. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.
Подозреваемая на суде заявила, что не знала волонтера и не следила за его деятельностью.
Она не работает, инвалид 1 группы. По словам адвоката, ей нужен гемодиализ. Ранее не судима.
По словам стороны защиты, подозреваемая проходила курсы стрельбы, готовилась к покушению. Сколько выстрелов сделала, она не помнит.
Сама подозреваемая рассказала, что человек, который общался с ней в Вайбере, представился сотрудником СБУ. Впоследствии она влюбилась в него, хотя никогда не видела.
Покушение на Сергея Стерненко
Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.
Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.
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вона ж не думала втікати чи відмазуватись
А якби вбила Стерненка, як вбили Фаріон? То тоді на кого б думали?
Вони знайшли найдешевшого, а гроші списали, як на профіка...
але ж, хто ці, вони?
нажаль не дізнаємось ніколи, по справа перейшла у державну таємницю.
ще водій.
я ж відразу сказав!
любов!
волонтер, мільйонер, юрист ще й одесит ловелас.....
однозначно, майбутній кандидат у президенти!
ну, хоча б генеральний прокурор чи міністр мвс.
звісно, як на тебе вона мала б сказати що знала що то фсбшник і вбивство буде відомого громадського діяча, тобто одразу підписати собі державну зраду і умисне вбивство по максимальній, тобто довічне без варіантів
так, Гриша?
як у вас довбнів зрада працює в будь-яку сторону, я просто дивуюся
1. російське походження нападників
2. інфантильність українців
3. внутрішньоукраїнські вороги
тут важливий лише другий пункт бо українці це великі діти, ми тішимося що людина передала на армію 170 тисяч дронів але нам підгорить срака якщо хтось скаже що вартість 42 тисяч дронів стерненко поклав собі в кишеню.
люди, це такий закон - 20% волонтери беруть собі.
стерненко, притула, порошенко, чмут, лачен, всі инші - всі беруть20%.
і ми повинні їм дякувати, дякувати кожному а не собачитися через те що от дехто з них приховує факт 20% а хтось не приховує.
і зеленський їм нагороди повинен дати, кожному.
а тим кому й досі підгорає нагадаю що коли напишете на реквізитах пожертви ТІЛЬКИ НА ДРОНИ то з таких пожертв волонтер 20% не візьме але аритметика всерівно дозволить волонтеру брати 20% бо нема і не буде таких волонтерських зборів де пожертви з помітками перекриють цифру 80%.
це деталі, але диявол в деталях, розбирайтеся і переставайте ненавидіти волонтерів за те що вони роблять свою роботу.
ми в капіталізмі, капіталізм це відсутність дурної безоплатної роботи.
цілий уряд ніфіга не може
бо уряд це влада а влада сакральна.
а волонтер ні.
тому волонтера ми будемо з носака добивати а влада це влада, тим більше зараз війна і валити владу хай навіть є пред'яви це допомога ворогу.
нагадаю - запорозька січ допомогла росії тим що напала на крим і кримські татари не допомогли дотиснути росію свого часу і спалити москву.
а ще січовики допомогли росії брюховецькому звалити на чорній раді українського гетьмана і лягти під росію.
не варто це повторювати, поганий прикляд.
є короткий повідок де волонтери самі сідають але ж ви не про це, еге ж.
Чим стерненко кращий за вояк які гинуть щодня і на єиття яких *********** кожен день
До речі, почитайте, що означає слово "волонтер"! Відкриєте для себе цікаву новину, що Стерненко, як і Притула, як і інші "помагальники" - НЕ ВОЛОНТЕРИ, а високооплачувані, безсовісні менеджери донатів!