Нападавшую на Стерненко отправили под стражу до 29 июня. ВИДЕО

Подозреваемой в покушении на убийство волонтера Сергея Стерненко избрали меру пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Так, Шевченковский райсуд Киева отправил женщину под стражу до 29 июня.

Также суд обязал обеспечить подозреваемой медицинскую помощь по проведению гемодиализа трижды в неделю. Меру пресечения избрали без права внесения залога.

Прокурор просил содержания под стражей без залога. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.

Подозреваемая на суде заявила, что не знала волонтера и не следила за его деятельностью.

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Она не работает, инвалид 1 группы. По словам адвоката, ей нужен гемодиализ. Ранее не судима.

По словам стороны защиты, подозреваемая проходила курсы стрельбы, готовилась к покушению. Сколько выстрелов сделала, она не помнит.

Сама подозреваемая рассказала, что человек, который общался с ней в Вайбере, представился сотрудником СБУ. Впоследствии она влюбилась в него, хотя никогда не видела.

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Покушение на Сергея Стерненко

Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.

Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

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