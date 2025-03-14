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Новости Убийство
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Поручил Клименко и Малюку привлечь все необходимые силы, чтобы установить факты убийства активиста Ганула, - Зеленский

Убийство активиста Демьяна Ганула: Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое случилось 14 марта в Одессе.

Об этом он написал в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании в Одессе подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула", - отметил глава государства.

"Поручил министру внутренних дел Украины, главе СБУ, исполняющему обязанности Генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты", - написал он.

Сейчас по делу работают десятки следователей, оперативников и криминалистов.

"Выясняются все обстоятельства его совершения", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемого в убийстве активиста Ганула задержали в Одессе, - Клименко. ФОТО (обновлено)

Убийство активиста Демьяна'яна Ганула: Зеленський відреагував

Убийство Демьяна Ганула

14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое случилось сегодня, 14 марта.

Автор: 

задержание (6673) Зеленский Владимир (20239) убийство (6476) Ганул (15)


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Топ комментарии
+21
А без доручення різних клоунів наші "правоохоронці" що - не обійдуться?
Воно доручило.
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14.03.2025 16:38
+11
я вже подумав, що такий жирний хайп пройде мимо зе!поца.
нє!
все добре. всі на своїх місцях.
але ж, місце особисто контролю, вже зайнято клименком.
це, зальот!
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14.03.2025 16:38
+10
Доручи Клименку і собі дозволити носіння зброї цивільними для самозахисту. Зе-)(уй.
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14.03.2025 16:36
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Доручи Клименку і собі дозволити носіння зброї цивільними для самозахисту. Зе-)(уй.
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14.03.2025 16:36 Ответить
то ти справу вже взяв під особистий контроль?
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14.03.2025 16:36 Ответить
звіздець справі
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14.03.2025 16:48 Ответить
А без доручення різних клоунів наші "правоохоронці" що - не обійдуться?
Воно доручило.
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14.03.2025 16:38 Ответить
ааааа......
зе!доручило.
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14.03.2025 16:40 Ответить
Ви вже досить далекі від українських реалій, то й не зовсім розумієте, чому відповідним силовикам треба саме доручати/ ставити на контроль розслідування.
Мене інше турбує; а саме те, що т.з. підозрюваним може виявитися такий самий ветеран АТО/волонтер/активіст, як і покійний. Усі ми прекрасно пам'ятаємо, як свого часу реагував наш просрочений президент-ухилянт на справу С.Стерненка, коли того цькували гєна труханов з підконтрольними йому одеськими силовиками. Ну й справа Шеремета теж показова; одразу два видатних слідака (авакян та зєлєнскій) вивели на чисту воду "справжнього" вбивцю та його пособників. Результати справи знаєте?
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14.03.2025 17:18 Ответить
Гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий коня прив'яже.
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14.03.2025 19:28 Ответить
я вже подумав, що такий жирний хайп пройде мимо зе!поца.
нє!
все добре. всі на своїх місцях.
але ж, місце особисто контролю, вже зайнято клименком.
це, зальот!
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14.03.2025 16:38 Ответить
на відео там як мінімум двоє.
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14.03.2025 16:40 Ответить
троє ,двоє на шухері стоять
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14.03.2025 16:43 Ответить
"активіст... активіст..."
IMHO:
БОМБИЛА Банкової він був!
А грохнул його БОМБИЛА Труханова,
Бо занадто багато вирішив захапати, а на усіх грошей вже не вистачає.
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14.03.2025 16:41 Ответить
мені теж його "ліцо" не подобається
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14.03.2025 16:44 Ответить
ІМНО:...ГІМНО.
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14.03.2025 16:48 Ответить
А ваше "IMHO" мене не цікавить!
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14.03.2025 16:54 Ответить
Вас повинен, цікавити ваш психічний стан. Все сумно судячи з усього.
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14.03.2025 16:58 Ответить
Вас, схоже, ВАШ психічний стан з народження не цікавив!
Якісь РОЗУМНІ аргументи від вас будуть?
Чи як у 2019-ом - "тільки би не порошенко"?
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14.03.2025 17:14 Ответить
Аргументи наводиться тому, хто їх мінімум вартий. А ти що? Ти-тьфу.
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14.03.2025 18:14 Ответить
По вашему тут серед відвідувачів немає НІКОГО для вас "вартого"?
То взагалі НАВІЩО ВИ ТУТ - просто що би випорожниться?
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14.03.2025 18:22 Ответить
Засунь своє ІМНО собі у дупу. Ти, мабуть, був активістом по той бік Майдану.
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14.03.2025 17:22 Ответить
Всі "активісти по той бік Майдану" зараз або в Верховній Раді, або в Офісі Єрмака сидять!
Так, що твоя дупа "давно повна".
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14.03.2025 17:29 Ответить
Є-доручило
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14.03.2025 16:43 Ответить
Головне не вийти на слід самих себе.
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14.03.2025 16:43 Ответить
Зеля не туди пятак мочеш, там Трампопо говорить, що у узкіх в Курській новий козир для перемовин і потрібно реагувати, а не мовчати, бо без тебе розіграють(
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14.03.2025 16:45 Ответить
Не можна вбивати провладних людей, інших можна
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14.03.2025 16:46 Ответить
Вже не буде кому ганяти по Одесі ватну пошесть. Пднімуть голови і будуть скоро мітинги на підтрику ***** проводити. Оце вам і пи#дець. Фсб працює а СБУ смокче.
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14.03.2025 16:46 Ответить
Так, один Ганул тримав всю Одесу. Тепер немає його і кацапи захоплять місто ось-ось.😭
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14.03.2025 16:54 Ответить
*****, ну слава богу ще ви є. Зовсім забув.💪
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14.03.2025 16:59 Ответить
Ти багато вже чого доручив за свої нікчемні 6 років " керування". Ти диви який доручака.
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14.03.2025 16:48 Ответить
Поотужне таке доручення! Без того доручення ну ніяк!
В нас скоро на єдиному будуть розказувати, що то за дорученням найпотужнішого і сонце сходить, і весна настає.
Курва, та все ж то було. Ну чого то в нас має повторюватись? Хоча, в нас 73% дебілів, то їхнє таке бажання...
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14.03.2025 16:51 Ответить
"прошла вєсна, настало лєто
спасібо партіі Зєлєчкє за ето" (майже С)
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14.03.2025 16:53 Ответить
Зеленський зачищає патріотів України фізичною ліквідацією, це головна умова путіна!
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14.03.2025 16:51 Ответить
Як тільки вбивцю спіймали, так одразу Зєля доручив його спіймати. Безпрограшний варіант
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14.03.2025 16:52 Ответить
ти дійсно ідіота шматок.
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14.03.2025 16:53 Ответить
Кісо, ти так переживаєш за гундявого Найвеличнішого лідера? Азохенвей
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14.03.2025 16:55 Ответить
А що там встановлювати та шукати. До татарова зайди.
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14.03.2025 16:53 Ответить
Фігаро... з трампом, вже все порішав.
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14.03.2025 16:53 Ответить
Чому у сепаратиста слуги Зеленського - Бужанського державна охорона, а у патріотів України її нема ?!
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14.03.2025 16:54 Ответить
Так усе вірно, держохорона від патріотів України. Вбити не вб'ють, але фєйс зроблять а-ля шуфрич.
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14.03.2025 17:41 Ответить
Взали кілера. А він скоріше всього діяв у групі.
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14.03.2025 16:54 Ответить
Навіщо там була потрібна група? Це Колю Каклєту охороняли найманці, київська поліція...
А цей сам своїм пішком ходив по місту.
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14.03.2025 16:59 Ответить
О хоч би вже тут не смердів. Доручатєль куєв.
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14.03.2025 16:54 Ответить
А як там полк нац. поліції? Розвернули вже взад, на Київ? Хлопці мабуть задоволені, покаталися надурняка (за держ. кошт, звісно).
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14.03.2025 16:57 Ответить
СБУ: За даними слідства, в активіста Ганула стріляв дезертир
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14.03.2025 16:58 Ответить
Якщо правда, то це наслідок бустфікації.
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14.03.2025 17:06 Ответить
в мене питання - що "активував" той активіст, на вигляд здоровий бичок замість бути на фронті? і ще стільки уваги до нього, сам Зеленський розізлився
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14.03.2025 17:02 Ответить
у нього мама слуга народу
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14.03.2025 17:05 Ответить
Він таких , як ти виховував, а ще кацапськомовні щелепи рихтував, за що йому велика повага і навікі честь і слава.
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14.03.2025 17:12 Ответить
тебе вже виховав бачу
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14.03.2025 19:13 Ответить
І тобі ********** пляшок у всі дірки , повилазили гніди.
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14.03.2025 19:38 Ответить
от дебіл, сиди там закордоном втікачу і мовчи, чого ти втік і сунеш сюди своє смердюче рило???
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14.03.2025 19:40 Ответить
Дебіл був твій дід, твій тато, тепер ти наслідок ціх потвор і твої лічінки такіж самі гніди, з якої смердючої цапської дупи ти випав цапе?
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14.03.2025 19:44 Ответить
от такі гниль як ти першими повтікали бо твоїми дідами ібатьками були такі ж гівнюки і сцикуни, жлоби, "мояхатаскраю", прогнившні генетичні виродки як ти, предками яких звійно були кацапи що трахали твоїх дідів століттями, і слава Богу що ця країна позбулась вас
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16.03.2025 10:39 Ответить
Ти вже почав гнити, напиши мені через два тижні , якщо ще не здохнеш, амінь
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16.03.2025 12:25 Ответить
Витьок, тепер слідкуй за своїм здоров'ям, яке тобі вже не потрібно, "бережи"себе гнидота
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16.03.2025 12:34 Ответить
не діждешся виродку, тебе там першого трахнуть гуртом араби і кинуть гнити в канаву, бо ти генетичне сміття, здохнеш і тебе не згадають бо ти ні тут ні там нікому не потрібен
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17.03.2025 09:44 Ответить
вытя, ти ще нездохло, скоро тебе безхатьки за гаражами відтрахають, не послабляй булки, бо випаде пляшка. вытя, зараз весна , в тебе загострення, це дуже помітно ...І араби, вытя,араби ,будь обережним , повсюду араби. Прощавай ущербне чмо. Не послабляй булки , ще залишилось тобі днів 10...
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17.03.2025 19:38 Ответить
Чому тоді інші ріелтори міста Одеси живі та здорові, знахарь ніколай з вчорашньою реєстрацією?
Блть, мало, дуже мало прокацапської пиз#оти попалили 2 травня!
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14.03.2025 17:49 Ответить
А без твоєї вказівки вони не виконують свої обов'язки?
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14.03.2025 17:26 Ответить
Натякає, що без його вказівки вони нічого робити не будуть чи вони такі тупі?
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14.03.2025 18:00 Ответить
Якби не доручив,то мабуть ніхто й не займався розслідуванням.І тут треба було показати,що без мене навіть і собака не жениться
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14.03.2025 18:29 Ответить
Ну аякже без ішака. Завтра і сонце зійде за його дорученням.
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14.03.2025 20:31 Ответить
 
 