Поручил Клименко и Малюку привлечь все необходимые силы, чтобы установить факты убийства активиста Ганула, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое случилось 14 марта в Одессе.
Об этом он написал в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании в Одессе подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула", - отметил глава государства.
"Поручил министру внутренних дел Украины, главе СБУ, исполняющему обязанности Генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты", - написал он.
Сейчас по делу работают десятки следователей, оперативников и криминалистов.
"Выясняются все обстоятельства его совершения", - добавил Зеленский.
Убийство Демьяна Ганула
14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.
Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое случилось сегодня, 14 марта.
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Воно доручило.
зе!доручило.
Мене інше турбує; а саме те, що т.з. підозрюваним може виявитися такий самий ветеран АТО/волонтер/активіст, як і покійний. Усі ми прекрасно пам'ятаємо, як свого часу реагував наш просрочений президент-ухилянт на справу С.Стерненка, коли того цькували гєна труханов з підконтрольними йому одеськими силовиками. Ну й справа Шеремета теж показова; одразу два видатних слідака (авакян та зєлєнскій) вивели на чисту воду "справжнього" вбивцю та його пособників. Результати справи знаєте?
нє!
все добре. всі на своїх місцях.
але ж, місце особисто контролю, вже зайнято клименком.
це, зальот!
IMHO:
БОМБИЛА Банкової він був!
А грохнул його БОМБИЛА Труханова,
Бо занадто багато вирішив захапати, а на усіх грошей вже не вистачає.
Якісь РОЗУМНІ аргументи від вас будуть?
Чи як у 2019-ом - "тільки би не порошенко"?
То взагалі НАВІЩО ВИ ТУТ - просто що би випорожниться?
Так, що твоя дупа "давно повна".
В нас скоро на єдиному будуть розказувати, що то за дорученням найпотужнішого і сонце сходить, і весна настає.
Курва, та все ж то було. Ну чого то в нас має повторюватись? Хоча, в нас 73% дебілів, то їхнє таке бажання...
спасібо
партііЗєлєчкє за ето" (майже С)
А цей сам своїм пішком ходив по місту.
Блть, мало, дуже мало прокацапської пиз#оти попалили 2 травня!