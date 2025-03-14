Поручил Клименко и Малюку привлечь все необходимые силы, чтобы установить факты убийства активиста Ганула, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое случилось 14 марта в Одессе.

Об этом он написал в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании в Одессе подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула", - отметил глава государства.

"Поручил министру внутренних дел Украины, главе СБУ, исполняющему обязанности Генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты", - написал он.

Сейчас по делу работают десятки следователей, оперативников и криминалистов.

"Выясняются все обстоятельства его совершения", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемого в убийстве активиста Ганула задержали в Одессе, - Клименко. ФОТО (обновлено)

Убийство Демьяна Ганула

14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое случилось сегодня, 14 марта.