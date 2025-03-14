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Новости Убийство
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Подозреваемого в убийстве активиста Ганула задержали в Одессе, - Клименко. ФОТО (обновлено)

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое случилось сегодня, 14 марта.

Об этом сообщило издание Информер, передает Цензор.НЕТ.

Убийство Демьяна Ганула. Задержан подозреваемый
Убийство Демьяна Ганула'яна Ганула. Затримано підозрюваного

"Одесса: мужчина, подозреваемый в убийстве активиста, задержан. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление.

Благодарю всех, кто приложил усилия для установки и задержания предполагаемого стрелка. Подробности впоследствии от полиции", - сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Вбивство Дем’яна Ганула. Затримано підозрюваного

Убийство Демьяна Ганула

14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.

Также читайте: Фото подозреваемого в убийстве активиста Ганула в Одессе: его ищет полиция

Автор: 

задержание (6673) убийство (6476) Ганул (15)


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Топ комментарии
+23
Йому пику не заблюрили, за те кацапам та їхнім агентам блюрять
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14.03.2025 16:11
+20
Зрозуміла мета цього вбивства .ЗЕвлада руками таких прокацапських виродків буде перед виборами вбивати патріотів що боялися навіть думати про протести через фальсифікації народного волевиявлення .
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14.03.2025 16:13
+16
Швидко спрацювали
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14.03.2025 16:07
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точно він , я його знаю
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14.03.2025 16:07 Ответить
Швидко спрацювали
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14.03.2025 16:07 Ответить
Спочатку писали "Це 52-річний чоловік з Кіровоградщини".
А зараз вже "Чоловіком, який стріляв у активіста, виявився 46-річний дезертир".
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14.03.2025 16:53 Ответить
Правильно писали. Я не удивился бы, если бы еще указали Львов, Тернополь и т.д.
Чел понимает, что в розыске, сканирует новости и должен немного самоуспокоится, видя, что следствие "пошло по ложному следу"
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14.03.2025 17:33 Ответить
Неправильно писали.
"Спочатку поліція та СБУ прийшли не до того чоловіка. Він візуально схожий на того, хто стріляв, але все ж не він".
Є відео, на якому той чоловік (52) напхав повну пазуху тим хто встиг про нього написати та викласти фото.
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14.03.2025 17:42 Ответить
Это исключение из правила.
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14.03.2025 19:11 Ответить
Ну він явно з відхиленнями , нквс , телеграм працюють
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14.03.2025 16:08 Ответить
Угу - у нього і "справка есть" з психлікарні ... і нічого йому не буде ... Геніально !
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14.03.2025 16:12 Ответить
Сяде на довічне або в спец закладі або в буцегарні іншого не дано. Умисне вбивство !
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14.03.2025 16:16 Ответить
Ймовірного вбивцю Фаріон вже майже рік засудити не можуть ...
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14.03.2025 16:26 Ответить
Йому пику не заблюрили, за те кацапам та їхнім агентам блюрять
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14.03.2025 16:11 Ответить
На останній фотографії заблюрили
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14.03.2025 16:24 Ответить
Спецназ немного поблюрил
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14.03.2025 17:35 Ответить
швидко знайшли по гарячим слідам!
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14.03.2025 16:11 Ответить
Если есть хороший комп с соответствующей программой да еще и не глупый оператор, то поиск занимает по существу несколько минут.
Дальше дело за силовыми органами по задержанию.
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14.03.2025 17:30 Ответить
а тих двох шо на шухері стояли ?
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14.03.2025 16:12 Ответить
Вижати всю інфу з цієї падлюки і через пару днів щоб воно здохло.
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14.03.2025 16:13 Ответить
Зрозуміла мета цього вбивства .ЗЕвлада руками таких прокацапських виродків буде перед виборами вбивати патріотів що боялися навіть думати про протести через фальсифікації народного волевиявлення .
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14.03.2025 16:13 Ответить
Та ж нічого і фальсифікувати не доведеться. Мудраму наріду покажуть серіальчик, пару вечірніх відосиків та порозповідають про "НьюВасюки", вони радо самі оберуть "па пріколу".
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14.03.2025 16:22 Ответить
а певлада не переслідувала
Стерненка, чи вам пам"ять
покоробило?
Виєте тут на свого петьмана
без спину.
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14.03.2025 16:47 Ответить
Його переслідував, обраний народом, Труханов, який досі на посаді.
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14.03.2025 19:18 Ответить
The Economist: Зеленський став героєм України. Його рейтинг зріс до 72%.

https://www.economist.com/europe/2025/03/12/is-zelensky-a-disliked-dictator-or-a-popular-hero

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14.03.2025 16:56 Ответить
Вони написали що за такий рейтинг Трамп готовий померти.
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14.03.2025 16:58 Ответить
Взагалі-то, у вашому посиланні написано, що "Трамп про таку підтримку міг би тільки мріяти".
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14.03.2025 17:39 Ответить
Не сміши народ.

А в Америці готують уже камери на всю ***********.
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14.03.2025 17:00 Ответить
В городі бузина...
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14.03.2025 16:56 Ответить
Судячи по прізвищу та здатністю до мислення (та про що я, тобі це невідомо) ти ще більш відбитий брат миколи катлєти... Ти і на протести нездатне виходити, тому і ниєш на Цензорі
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14.03.2025 16:59 Ответить
Ти гнида паскудна, давай все звалюй на Київ, в твоему тупому маленькому мозгу, навіть не мелькнула підозра на замовлення з запоребрика, через таких як ти, підари розвалюють нашу країну і сіють вражду. ******....
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14.03.2025 17:55 Ответить
земляк Дем'яна Ганула теж з Кіровоградщини
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14.03.2025 16:14 Ответить
А де фітнес-тренер, якого Дем"ян провів під білі рученьки до бусика?? Ймовірно він або його друзяки найняли вбивцю.
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14.03.2025 16:15 Ответить
А труханов, сепар сратий, жівєє всіх живих і в взагалі зелені потвори керують країною, чого ще бажати..
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14.03.2025 16:20 Ответить
чогось він дуже радий...
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14.03.2025 16:21 Ответить
Бо виканав замовлення ФСБ і знае що вони його поміняють на наших полонених
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14.03.2025 16:33 Ответить
Ганул такой же "активіст" як і Тищенко "закривач кол-центрів"!
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14.03.2025 16:23 Ответить
признают душевно хворим і відсиде на дурці пару років.
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14.03.2025 16:27 Ответить
Добре що знайшли ,а замовники цього вбивства сидять в москві і в Одесі в високих кабінетах.
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14.03.2025 16:34 Ответить
"Президент прокоментував вбивство Ганула та повідомив, що особисто доручив главам МВС, СБУ та генпрокуратури встановити всі обставини його вбивства"
А ще було б непогано розслідувати діяльність самого покійного.
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14.03.2025 16:36 Ответить
На кол его водрузить .
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14.03.2025 16:41 Ответить
підвісити за яйця поки не скаже хто замовник
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14.03.2025 16:42 Ответить
Абсолютно правільно , бо по - доброму це бидляча тварюка
нікого не видасть !!🤬
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14.03.2025 16:56 Ответить
Готовий депутат для партії Слуг...
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14.03.2025 16:49 Ответить
всіх, хто вбиває патріотів, націоналістів
бажано на місці розстрілювати .
потім за них росія такі бабки вливає
, на продажність суддів і слідства
що тільки гірше стає.
І ніяке не покарання їм, а санаторій,
потім ще й на волі в Куршавелях витанцьовуватимуть
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14.03.2025 16:49 Ответить
Давай тебе на місці розстріляємо. Якшо хтось спитає, то скажемо що ти вбивала патріотів.
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14.03.2025 16:51 Ответить
"якшо", ще одне кацапське чмо
вилізло.
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14.03.2025 16:52 Ответить
Кісо, тобі не подобаються твої власні поради? Шотакоє?
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14.03.2025 16:54 Ответить
Респект сищикам!
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14.03.2025 16:49 Ответить
Ойц, а виконавців 137 замахів на сталевофабержового хоч знайшли?
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14.03.2025 16:55 Ответить
Дем'ян Ганул не відстерювався як вбивця Стерненко. Хоча і загинув, але загинув як чесний чолов'яга. Тепер можно скиглити, страждати та сумувати. Все як ми любимо.
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14.03.2025 16:57 Ответить
ЄСПЧ визнав одеських мусорів найкорумпованішими в світі.

Відповідно, це якась чергова брудна справа - і вбивство, і швидкосхоп цього Кочу, чи як його. Всі ці історії роками однакові.
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14.03.2025 17:03 Ответить
Типова харя з антимайдану! Треба перевірити - де воно було під час спалення сєпарів в будинку профспілок...
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14.03.2025 17:04 Ответить
Ну от вам і заборона вільного обігу зброї! Бандит завжди її знайде, а чесній людині нема чим відстрілюватись...
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14.03.2025 17:07 Ответить
Не зможе ніхто нічим "відстрелюватись", яколи у ньгого впритул вистрілять.
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14.03.2025 17:33 Ответить
А Ганул чим займався? Хіба він мав право того зі спортзалку бити і кудись тягти? А потім його до дерева прив'язали.Це ж дуже важдкі статті.
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14.03.2025 17:43 Ответить
По якому закону в вбивці була короткоствольна вогнепальна зброя, і яка радість від того що поліція знайшла вбивцю, коли такого потрібного для українського народу чоловіка вбили?Ми повинні тішитись діями поліції які не зробили нічого щоб зберегти йому життя,але повинні тішитись що його знайшли через те що засвітився на камерах?Часом не через те що у вбивць завжди буде зброя,а ми до сих пір не можемо прийняти закон про вільне володіння короткостволом для свого захисту?
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14.03.2025 17:43 Ответить
 
 