Подозреваемого в убийстве активиста Ганула задержали в Одессе, - Клименко. ФОТО (обновлено)
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое случилось сегодня, 14 марта.
Об этом сообщило издание Информер, передает Цензор.НЕТ.
"Одесса: мужчина, подозреваемый в убийстве активиста, задержан. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление.
Благодарю всех, кто приложил усилия для установки и задержания предполагаемого стрелка. Подробности впоследствии от полиции", - сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Убийство Демьяна Ганула
14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.
Топ комментарии
+23 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий14.03.2025 16:11
+20 Леонид Тищенко #456549
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+16 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий14.03.2025 16:07
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А зараз вже "Чоловіком, який стріляв у активіста, виявився 46-річний дезертир".
Чел понимает, что в розыске, сканирует новости и должен немного самоуспокоится, видя, что следствие "пошло по ложному следу"
"Спочатку поліція та СБУ прийшли не до того чоловіка. Він візуально схожий на того, хто стріляв, але все ж не він".
Є відео, на якому той чоловік (52) напхав повну пазуху тим хто встиг про нього написати та викласти фото.
Дальше дело за силовыми органами по задержанию.
Стерненка, чи вам пам"ять
покоробило?
Виєте тут на свого петьмана
без спину.
https://www.economist.com/europe/2025/03/12/is-zelensky-a-disliked-dictator-or-a-popular-hero
А в Америці готують уже камери на всю ***********.
А ще було б непогано розслідувати діяльність самого покійного.
нікого не видасть !!🤬
бажано на місці розстрілювати .
потім за них росія такі бабки вливає
, на продажність суддів і слідства
що тільки гірше стає.
І ніяке не покарання їм, а санаторій,
потім ще й на волі в Куршавелях витанцьовуватимуть
вилізло.
Відповідно, це якась чергова брудна справа - і вбивство, і швидкосхоп цього Кочу, чи як його. Всі ці історії роками однакові.