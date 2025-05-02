УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11037 відвідувачів онлайн
Новини Трагедія в Одесі 2 травня 2014 року Напад на Стерненка
1 915 59

Стерненко заявив, що для РФ було "символічно" вбити його до річниці трагедії в Одесі 2 травня

Стерненко розповів, що РФ хотіла присвятити його вбивство до річниці трагедії в Одесі 2 травня 2014 року

Активіст та волонтер Сергій Стерненко заявив, що замах на нього, який стався напередодні, росіяни могли "символічно присвятити" річниці подій 2 травня 2014 року в Одесі, учасником яких він був.

Про це заявив сам Стерненко, розповідаючи про замах, передає Цензор.НЕТ.

Активіст нагадав, що 2 травня 2025 року –– 11 років з дня масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. Тоді під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 було поранено. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.

"Сьогодні 11 річниця оборони Одеси від російської навали, яка хотіла створити там так звану "одеську народну республіку". Я пишаюся, що був учасником тих подій, разом ми відбили місто і не дали російській наволочі захопити Одесу. І для росіян, з символічного погляду, було дуже важливо вбити мене, або іншого відомого учасника тих подій", - заявив Стерненко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стерненко пояснив використання броньованого авто: Це частина заходів безпеки після вбивства Ганула. ФОТО

Волонтер також звернув увагу на те, що замах на нього не є поодиноким інцидентом, а "стоїть в одному ряду" з вбивствами мовознавиці Ірини Фаріон та активіста Демʼяна Ганула.

Стерненко вважає, що в Україні кожен активний волонтер та громадський діяч є під загрозою спецслужб РФ.

Дивіться також: Нападницю на Стерненка відправили під варту до 29 червня. ВIДЕО

Замах на Сергія Стерненка

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.

Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.

2 травня підозрюваній у замаху на вбивство волонтера Сергія Стерненка обрали запобіжний захід без права внесення застави. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нападниці на Стерненка повідомили про підозру. Їй інкримінують держзраду, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Одеса (5470) замах (552) Стерненко Сергій (388)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Ватний Дрезден 🇺🇦
@***********
·
18 год
В часи АТО памʼятаю волонтери їздили на роздрочених бусіках, віддавали останнє щоб нас якось забезпечувати хочаб трохи, зараз на останніх рендж роверах і з особистою охороною.
О в який час ми живемо.
Ну слава богу що живий, якби баба вміла стріляти, було би гірше.
показати весь коментар
02.05.2025 16:24
+7
Да кацапи вбивають з першого разу.Запитайте у Літвіненко, Немцова,Політковськоі,Наводворськоі,дітей Беслану.Там немае промахів. Тав стопроцентове влучання.
показати весь коментар
02.05.2025 16:24
+6
промоніторив соц.мережі. всі сміються з цього зеленого сценарію.
показати весь коментар
02.05.2025 16:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Логічно.
показати весь коментар
02.05.2025 16:22 Відповісти
Ватний Дрезден 🇺🇦
@***********
·
18 год
В часи АТО памʼятаю волонтери їздили на роздрочених бусіках, віддавали останнє щоб нас якось забезпечувати хочаб трохи, зараз на останніх рендж роверах і з особистою охороною.
О в який час ми живемо.
Ну слава богу що живий, якби баба вміла стріляти, було би гірше.
показати весь коментар
02.05.2025 16:24 Відповісти
Как нытики задолбали.... Страна хронического тупого нытья....
показати весь коментар
02.05.2025 16:49 Відповісти
Да кацапи вбивають з першого разу.Запитайте у Літвіненко, Немцова,Політковськоі,Наводворськоі,дітей Беслану.Там немае промахів. Тав стопроцентове влучання.
показати весь коментар
02.05.2025 16:24 Відповісти
Значить, не сильно цікавий був насправді. Інакше б відправили якогось підготовленого спеца з "Винторезом".
показати весь коментар
02.05.2025 16:31 Відповісти
Враховуючи деякі нюанси його відносин з жінками це могла бути банальна "битовуха" на фоні ревнощів
показати весь коментар
02.05.2025 16:36 Відповісти
Малоймовірно. Стерненко 30, а тій бабі під полтос...
показати весь коментар
02.05.2025 17:41 Відповісти
"любвівсєвозрастипокорни..."
показати весь коментар
02.05.2025 17:44 Відповісти
Таке вже було...

Зеленський - Авакову:

- Ми заручників урятували?

- Урятували…

- Терориста затримали?...

- Затримали…

- І що, українці?

- Регочуть…
показати весь коментар
02.05.2025 16:42 Відповісти
Коли вбили Окуєву і Шаповала, спрацьовано було набагато краще.
показати весь коментар
02.05.2025 16:45 Відповісти
коли вбивали Окуєву - то не в неї цілились... Це так, заради правди.
показати весь коментар
02.05.2025 16:50 Відповісти
Можливо. Машина потрапила в грамотно сплановану засідку, була використана автоматична зброя, не те, що тут - одна дурна баба з пістолетом.
показати весь коментар
02.05.2025 16:59 Відповісти
Шаповала, Хараберюша, Шеремета підірвали *************** специ, спосіб виконання один в один
показати весь коментар
02.05.2025 17:22 Відповісти
ціллю кілера редькіна був адам осмаєв - чоловік аміни.
вона по суті супутня жертва кілера, а адам дістав поранення у ногу (символічно, як і стерненко). кілера редькіна суд відпустив з-під варти у 21-ому, а на початку повномасштабки у 22-ому він втік до мадярщини, яка відмовляється його видати. се ля ві
значно інакше, аніж із Шаповалом, Хараберюшем та Шереметом
показати весь коментар
02.05.2025 17:45 Відповісти
Ті, хто це робив, були краще оснащені. Будь у баби ПП замість ПМ, Стерненко був би вже мертвий. Хіба проблема була знайти чоловіка та ПП?
показати весь коментар
02.05.2025 17:48 Відповісти
да и бандюка - мужа оперной шлюхи
показати весь коментар
02.05.2025 17:12 Відповісти
Не го, а бо
показати весь коментар
02.05.2025 16:34 Відповісти
И для этого выбрали своего лучшего агента

ПС. Ничего не имею против Стерненка, но эта версия про символизм не выдерживает никакой критики
показати весь коментар
02.05.2025 16:29 Відповісти
ЯКИЙ СИМВОЛ - ТАКИЙ І ЗАМАХ
показати весь коментар
02.05.2025 16:39 Відповісти
промоніторив соц.мережі. всі сміються з цього зеленого сценарію.
показати весь коментар
02.05.2025 16:30 Відповісти
Залишилось тільки зрозуміти що то за оператор який упереджено знімав цю подію.
показати весь коментар
02.05.2025 16:30 Відповісти
То знімали мобільним телефоном з екрану монітору, бо оригінальне відео є речовим доказом
показати весь коментар
02.05.2025 16:38 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2025 16:32 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2025 16:37 Відповісти
Символично было бы увидеть тебя на фронте,как и твоих охранников.
показати весь коментар
02.05.2025 16:38 Відповісти
В отличии от тебя, он был на фронтах. А ты только лайна на вентилятор из москвы накидываешь
показати весь коментар
02.05.2025 16:51 Відповісти
на яких фронтах він був? на колчаківських? )))) не сміши будь ласка, і так в Кварталії живемо
показати весь коментар
02.05.2025 17:07 Відповісти
черговий москаль с колчавіскім лайном.

гугліть і все знайдете.

а свідомі українці по 5 грн на русоріз
показати весь коментар
02.05.2025 17:09 Відповісти
2 травня сьогодні, в нього календаря нема , чи шо.
показати весь коментар
02.05.2025 16:41 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2025 16:42 Відповісти
Вот ты ж гений мысли. Сам то, наверно, и сотую часть процента не сделал от того, что он сделал. только воняешь оправдывая свою ничтожность.
показати весь коментар
02.05.2025 16:52 Відповісти
Я взагалі не займаюся розводом лохів, на відміну від цього персонажу
показати весь коментар
02.05.2025 16:55 Відповісти
Инфо про развод лохов получена из космоса? из москвы? Я думаю из москвы.
показати весь коментар
02.05.2025 17:00 Відповісти
не розумію чиї оце боти пасуться другий день.
навряд чи це російські, що росії до промаху, пошлють ще, нащо їм ботоферми заряджати?
це що, один відомий одеський депутат колишній риг заряджає?
краще б за військовий стан голосував замість ботоферми годувати.
показати весь коментар
02.05.2025 16:44 Відповісти
Буть то, що має певний рейтинг, автоматично стая мішенню для коментаторів щоб не заважав,,,
показати весь коментар
02.05.2025 16:58 Відповісти
не вірю.
це явно ботоферма.
заготовлені методички, картинки...
от скажіть - якби ви хотіли резонансну тему прокоментувати то ви б прокоментували чи притягли з собою цілу купу методичок та картинок?
явно що ні, ви б просто висказалися і по тому.
ви б не паслися на темі дві доби, еге ж.
показати весь коментар
02.05.2025 17:04 Відповісти
стервенківські. а шо - може собі дозволити. як і рейджак з охороною. А ти Микола-лох, донать і мобілізуйся.
показати весь коментар
02.05.2025 17:08 Відповісти
Кажись до когось манічка самовеличі прийшла в гості.
показати весь коментар
02.05.2025 16:46 Відповісти
Або "процесом" подоляк керує.Його стиль
показати весь коментар
02.05.2025 16:47 Відповісти
Ты инфу из космоса получаешь? Или от товарисча капина Пердунова?
показати весь коментар
02.05.2025 16:53 Відповісти
Я не вживаю наркотичних речовин.Чесно.
показати весь коментар
02.05.2025 17:02 Відповісти
Значит действуешь по инструкции от майора Пердунова из КГБ....
показати весь коментар
02.05.2025 17:05 Відповісти
І тобі не варто вживати
показати весь коментар
02.05.2025 17:16 Відповісти
Я погоджуюсь, що касапи хотіли/хочуть його вбити.

Але на цей раз це була постанова , вірогідно, від СБУ. Причому, на відмінну від постанови з "ліквідацією Бабченка" - нездала постанова.
показати весь коментар
02.05.2025 16:47 Відповісти
Не вистачило кетчупа
показати весь коментар
02.05.2025 17:05 Відповісти
Ймовірніше всього родичка когось з загиблих у будинку профспілок.
показати весь коментар
02.05.2025 16:53 Відповісти
боже, боже- фельмаршал
показати весь коментар
02.05.2025 17:03 Відповісти
Пістолет.
Сумочка.
"Не ВЕРЮ!" (с) Станіславській


показати весь коментар
02.05.2025 17:06 Відповісти
Ну, не так просто зняти хороший фільм. Просто одним дублем навіть Джеймс Камерон не обмежується. Так що режисер свій гонорар заробив, я вважаю.
показати весь коментар
02.05.2025 17:24 Відповісти
Не забагато уваги до zeленого конвертатора брудних грошей ларьочника?
Чи очільника списку нової партійки розкручують?
показати весь коментар
02.05.2025 17:07 Відповісти
Якщо когось дійсно хочуть вбити , то роблять це професійно, тихо й надійно.

Жодного інформаційного шуму. Тиша. Забуття.

Пам'ятаєте?

Пригадуєте Дмитра Тимчука? Був такий експерт військовий.

Дмитро Тимчук - український військовий експерт, журналіст та народний депутат від партії «Народний фронт». Він був відомий як координатор групи «Інформаційний спротив» і активно висвітлював події на сході України після 2014 року.

19 червня 2019 року Тимчука було знайдено мертвим у його квартирі в Києві з вогнепальним пораненням голови. За однією з версій, він міг випадково застрелитися під час чищення нагородного пістолета. Однак ця версія викликала сумніви, оскільки Тимчук мав значний військовий досвід, зокрема службу в протиповітряній обороні, Нацгвардії та участь у миротворчих місіях в Іраку, Лівані та Косово .

Офіційно обставини його смерті залишилися не до кінця з'ясованими, і в суспільстві досі існують припущення щодо можливого вбивства.

Також нижче вкладаю його пророцтво:

Антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгодних звинуватять у роботі на путіна і росію:

«Зеленський - це проєкт кремля, це реванш Антимайдану.

Незабаром в українських державних органах з'являться представники ФСБ

та ГРУ МО росії, які візьмуть у свої руки основні важелі впливу на ситуацію в країні.

Особливо це стосується інформаційної сфери, і їхньою метою стане викривлення дійсності такою мірою, що антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгодних із диктаторськими методами Зеленського звинуватить

у роботі на путіна і росію»

© Дмитро Тимчук
показати весь коментар
02.05.2025 17:28 Відповісти
Очільник групи "Інформаційний спротив".
показати весь коментар
02.05.2025 17:31 Відповісти
З приходом кловуна,зявилась численна кількість постановочного відеа на офіційному рівні.
Згадаймо їх лише на буратіно,який для рассеян, як такий, відбувся ще 2004.
Народ хоч вірить?
Та не вірить,регоче,та складає анекдоти.
Журналісти мали би домогтись прес-конференції Стерненка: що він скаже на прямі запитання журналістів.Якщо виявиться,що він на побігушках в агента козиря,то це неймовірна трасформація з очільника Правого Сектора на дрібного агента фсб.
показати весь коментар
02.05.2025 17:28 Відповісти
 
 