Стерненко заявив, що для РФ було "символічно" вбити його до річниці трагедії в Одесі 2 травня
Активіст та волонтер Сергій Стерненко заявив, що замах на нього, який стався напередодні, росіяни могли "символічно присвятити" річниці подій 2 травня 2014 року в Одесі, учасником яких він був.
Про це заявив сам Стерненко, розповідаючи про замах, передає Цензор.НЕТ.
Активіст нагадав, що 2 травня 2025 року –– 11 років з дня масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. Тоді під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 було поранено. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.
"Сьогодні 11 річниця оборони Одеси від російської навали, яка хотіла створити там так звану "одеську народну республіку". Я пишаюся, що був учасником тих подій, разом ми відбили місто і не дали російській наволочі захопити Одесу. І для росіян, з символічного погляду, було дуже важливо вбити мене, або іншого відомого учасника тих подій", - заявив Стерненко.
Волонтер також звернув увагу на те, що замах на нього не є поодиноким інцидентом, а "стоїть в одному ряду" з вбивствами мовознавиці Ірини Фаріон та активіста Демʼяна Ганула.
Стерненко вважає, що в Україні кожен активний волонтер та громадський діяч є під загрозою спецслужб РФ.
Замах на Сергія Стерненка
Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.
Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.
2 травня підозрюваній у замаху на вбивство волонтера Сергія Стерненка обрали запобіжний захід без права внесення застави.
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18 год
В часи АТО памʼятаю волонтери їздили на роздрочених бусіках, віддавали останнє щоб нас якось забезпечувати хочаб трохи, зараз на останніх рендж роверах і з особистою охороною.
О в який час ми живемо.
Ну слава богу що живий, якби баба вміла стріляти, було би гірше.
Зеленський - Авакову:
- Ми заручників урятували?
- Урятували…
- Терориста затримали?...
- Затримали…
- І що, українці?
- Регочуть…
вона по суті супутня жертва кілера, а адам дістав поранення у ногу (символічно, як і стерненко). кілера редькіна суд відпустив з-під варти у 21-ому, а на початку повномасштабки у 22-ому він втік до мадярщини, яка відмовляється його видати. се ля ві
значно інакше, аніж із Шаповалом, Хараберюшем та Шереметом
ПС. Ничего не имею против Стерненка, но эта версия про символизм не выдерживает никакой критики
гугліть і все знайдете.
а свідомі українці по 5 грн на русоріз
навряд чи це російські, що росії до промаху, пошлють ще, нащо їм ботоферми заряджати?
це що, один відомий одеський депутат колишній риг заряджає?
краще б за військовий стан голосував замість ботоферми годувати.
це явно ботоферма.
заготовлені методички, картинки...
от скажіть - якби ви хотіли резонансну тему прокоментувати то ви б прокоментували чи притягли з собою цілу купу методичок та картинок?
явно що ні, ви б просто висказалися і по тому.
ви б не паслися на темі дві доби, еге ж.
Але на цей раз це була постанова , вірогідно, від СБУ. Причому, на відмінну від постанови з "ліквідацією Бабченка" - нездала постанова.
Сумочка.
"Не ВЕРЮ!" (с) Станіславській
Чи очільника списку нової партійки розкручують?
Жодного інформаційного шуму. Тиша. Забуття.
Пам'ятаєте?
Пригадуєте Дмитра Тимчука? Був такий експерт військовий.
Дмитро Тимчук - український військовий експерт, журналіст та народний депутат від партії «Народний фронт». Він був відомий як координатор групи «Інформаційний спротив» і активно висвітлював події на сході України після 2014 року.
19 червня 2019 року Тимчука було знайдено мертвим у його квартирі в Києві з вогнепальним пораненням голови. За однією з версій, він міг випадково застрелитися під час чищення нагородного пістолета. Однак ця версія викликала сумніви, оскільки Тимчук мав значний військовий досвід, зокрема службу в протиповітряній обороні, Нацгвардії та участь у миротворчих місіях в Іраку, Лівані та Косово .
Офіційно обставини його смерті залишилися не до кінця з'ясованими, і в суспільстві досі існують припущення щодо можливого вбивства.
Також нижче вкладаю його пророцтво:
Антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгодних звинуватять у роботі на путіна і росію:
«Зеленський - це проєкт кремля, це реванш Антимайдану.
Незабаром в українських державних органах з'являться представники ФСБ
та ГРУ МО росії, які візьмуть у свої руки основні важелі впливу на ситуацію в країні.
Особливо це стосується інформаційної сфери, і їхньою метою стане викривлення дійсності такою мірою, що антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгодних із диктаторськими методами Зеленського звинуватить
у роботі на путіна і росію»
© Дмитро Тимчук
Згадаймо їх лише на буратіно,який для рассеян, як такий, відбувся ще 2004.
Народ хоч вірить?
Та не вірить,регоче,та складає анекдоти.
Журналісти мали би домогтись прес-конференції Стерненка: що він скаже на прямі запитання журналістів.Якщо виявиться,що він на побігушках в агента козиря,то це неймовірна трасформація з очільника Правого Сектора на дрібного агента фсб.