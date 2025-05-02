Стерненко заявив, що для РФ було "символічно" вбити його до річниці трагедії в Одесі 2 травня

Активіст та волонтер Сергій Стерненко заявив, що замах на нього, який стався напередодні, росіяни могли "символічно присвятити" річниці подій 2 травня 2014 року в Одесі, учасником яких він був.

Про це заявив сам Стерненко, розповідаючи про замах, передає Цензор.НЕТ.

Активіст нагадав, що 2 травня 2025 року –– 11 років з дня масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. Тоді під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 було поранено. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.

"Сьогодні 11 річниця оборони Одеси від російської навали, яка хотіла створити там так звану "одеську народну республіку". Я пишаюся, що був учасником тих подій, разом ми відбили місто і не дали російській наволочі захопити Одесу. І для росіян, з символічного погляду, було дуже важливо вбити мене, або іншого відомого учасника тих подій", - заявив Стерненко.

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Волонтер також звернув увагу на те, що замах на нього не є поодиноким інцидентом, а "стоїть в одному ряду" з вбивствами мовознавиці Ірини Фаріон та активіста Демʼяна Ганула.

Стерненко вважає, що в Україні кожен активний волонтер та громадський діяч є під загрозою спецслужб РФ.

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Замах на Сергія Стерненка

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.

Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.

2 травня підозрюваній у замаху на вбивство волонтера Сергія Стерненка обрали запобіжний захід без права внесення застави.

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