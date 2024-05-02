Кадры из Одессы 2 мая 2014: Пророссийские боевики бросают коктейли Молотова и стреляют из окон Дома профсоюзов. ВИДЕО

Журналисты опубликовали кадры с событий 2 мая 2014 года в Одессе, которые опровергают фейки российской пропаганды. На кадрах зафиксировано, как пророссийские боевики стреляют из Дома профсоюзов в Одессе по проукраинским активистам, а также бросают в сторону украинских активистов с крыши Дома профсоюзов коктейли Молотова.

Соответствующие видеозаписи обнародовал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Видео, которое нужно выкладывать каждое 2 мая. Вооруженные люди стреляют из окон одесского Дома профсоюзов. В ответ в них летят коктейли Молотова.



То есть никакого "сожжения мирных людей" не было конечно. Был уличный бой с вооруженными людьми, которые сами всю бойню и устроили. Рассчитывая, что смогут безнаказанно покалечить безоружных сторонников Украины, как это сделали их единомышленники несколькими днями ранее в Донецке", - описал журналист события на видео.

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"И еще одно видео, которое никогда не покажут на российском ТВ.



Пророссийские боевики бросают коктейли Молотова из Дома профсоюзов в сторонников Украины. Пожар начался, в частности, и из-за этих коктейлей.



И это еще одно доказательство того, что никаких беззащитных активистов, которых "цинично сожгли бандеровцы", не было. Сторонники России были вооружены и тоже жгли все вокруг, не понимая, что сами станут жертвой этого же огня.



Характерно, что самый честный в мире "борец с фейками" Анатолий Шарий тогда врал, что никаких коктейлей Молотова из Дома профсоюзов не бросали, точно повторяя методичку из Кремля", - описал он еще одно видео с событиями 2 мая 2014 года в Одессе.

Как сообщалось, во время столкновений 2 мая 2014 года в Одессе погибло 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.