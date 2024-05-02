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Кадры из Одессы 2 мая 2014: Пророссийские боевики бросают коктейли Молотова и стреляют из окон Дома профсоюзов. ВИДЕО

Журналисты опубликовали кадры с событий 2 мая 2014 года в Одессе, которые опровергают фейки российской пропаганды. На кадрах зафиксировано, как пророссийские боевики стреляют из Дома профсоюзов в Одессе по проукраинским активистам, а также бросают в сторону украинских активистов с крыши Дома профсоюзов коктейли Молотова.

Соответствующие видеозаписи обнародовал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Видео, которое нужно выкладывать каждое 2 мая. Вооруженные люди стреляют из окон одесского Дома профсоюзов. В ответ в них летят коктейли Молотова.

То есть никакого "сожжения мирных людей" не было конечно. Был уличный бой с вооруженными людьми, которые сами всю бойню и устроили. Рассчитывая, что смогут безнаказанно покалечить безоружных сторонников Украины, как это сделали их единомышленники несколькими днями ранее в Донецке", - описал журналист события на видео.

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"И еще одно видео, которое никогда не покажут на российском ТВ.

Пророссийские боевики бросают коктейли Молотова из Дома профсоюзов в сторонников Украины. Пожар начался, в частности, и из-за этих коктейлей.

И это еще одно доказательство того, что никаких беззащитных активистов, которых "цинично сожгли бандеровцы", не было. Сторонники России были вооружены и тоже жгли все вокруг, не понимая, что сами станут жертвой этого же огня.

Характерно, что самый честный в мире "борец с фейками" Анатолий Шарий тогда врал, что никаких коктейлей Молотова из Дома профсоюзов не бросали, точно повторяя методичку из Кремля", - описал он еще одно видео с событиями 2 мая 2014 года в Одессе.

Как сообщалось, во время столкновений 2 мая 2014 года в Одессе погибло 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

Автор: 

Одесса (7880) трагедия (241) Казанский Денис (311)


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Топ комментарии
+24
Путынские ФСБшники организовали и провели теракт в Одесе 2 мая с целью нагнетания противостояния между нормальными разноязычными людьми и агресивными руська "мирными"
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02.05.2024 19:08
+21
Дострілялись таки суки!
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02.05.2024 19:09
+18
А от не треба було ваті на Соборці до харківських ультрас лізти.
І не пішов би тоді ніхто за два кілометри вату палити.
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02.05.2024 19:06
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А от не треба було ваті на Соборці до харківських ультрас лізти.
І не пішов би тоді ніхто за два кілометри вату палити.
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02.05.2024 19:06 Ответить
Чому не треба?
Мені подобається як воно горить©️
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02.05.2024 19:09 Ответить
Путынские ФСБшники организовали и провели теракт в Одесе 2 мая с целью нагнетания противостояния между нормальными разноязычными людьми и агресивными руська "мирными"
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02.05.2024 19:08 Ответить
Робота у гебні така - провокації, вбивства і інші неподобства, на тому і стоїть земля сруська.
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02.05.2024 19:16 Ответить
почему,шария еще не трахн-ли,змиеныш
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02.05.2024 21:06 Ответить
Вам шановний, доручається це відповідальне завдання!
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02.05.2024 21:13 Ответить
Патамушта шмарій наш
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03.05.2024 00:03 Ответить
Дострілялись таки суки!
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02.05.2024 19:09 Ответить
Бьйот ( ракетами) значіт любіт.
Ось таке вялікосруське садо - мазо
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02.05.2024 19:19 Ответить
хто?
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02.05.2024 19:19 Ответить
Дурню не пиши!

Ракети, що летять на голови, багатьом вправляє мізки, хоча таки дійсно не всім, але це вже до лікарів відповідного профілю.

В однієї моєї знайомої суперпопулярної Одеської сепаратистки будинок на лівобережжі Дніпра... Думаю, що таки щось зрозуміла!
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02.05.2024 19:28 Ответить
ти звідки такий розумнику?
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02.05.2024 19:47 Ответить
Oresta Bartka, дурню не пиши провокаторка!
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02.05.2024 20:14 Ответить
Брехня
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02.05.2024 20:53 Ответить
Багато одеситів загинуло в цій війні.
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02.05.2024 20:54 Ответить
Коли вже СБУ та інші правоохоронні органи візьмуться за прихильників сруського міра серед населення? Роботи не початий край
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02.05.2024 19:19 Ответить
воно ж гроші не приносить.
а ось кошмарити на таможні, оце що треба.
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02.05.2024 19:20 Ответить
Які "правоохоронні органи"? Ті самі, котрими в 14-му році прикривалися ватні провокатори?
Хто забув, нагадаю з ким була тоді міліція:
https://youtu.be/Bzi9rD1wzzc "майданутих на кол"
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02.05.2024 19:30 Ответить
Як людина, яка робила стрім на один з одеських телеканалів, який в той час дивилась без перебільшення вся Одеса, підтверджую, що саме так все і відбувалось!

Це якщо ігнорувати інші випадки, коли з вікон на майданівців кидались вазони з квітами, після чого Майданівці принесли до стін Будинку профспілок розібрані елементи сцени, щоби допомогти людям спастись від пожежі!
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02.05.2024 19:25 Ответить
Стріляли з вікон ще на Грецькій площі, з «Афіни»
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02.05.2024 20:55 Ответить
Я голосував за Пороха, але одна з претензій до нього, як керівника держави - це затягування з судом по Одесі! Я розумів. що суд після Чівокуні і Портнова корумпований, але........ Був би скорий, суд то москалі би давно завалили свої собачі рила! А так ще й Поц у 19 році дав команду віддати всіх фігурантів без суду!!!Ё Тому московія доїть цього гнилого козла кожне 2 травня - вічна тема!
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02.05.2024 19:34 Ответить
ага. суд. справедливість.
оно ківалову типу прилетіло.
я думав воно десь на шухері.
ніфіга.
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02.05.2024 19:59 Ответить
Сколько можно это вспоминать? Сразу в режиме онлайн тогда по стрим тв всё было ясно и понятно. А потом утром при досмотре выяснилось что половина задохнувшихся с паспортами приднестровья! Они тогда катались туда сюда всю весну, кстати и сегодня запросто приезжают. И одесситы это знают. И газ был идентичен тому что чечены в мацкве применили в театре там каком то. И пожарка приехала через час как загорелось, и одна и без вышки и рядом пожарная часть та была. Там пешком идти 20 мин и 10 мин бежать! И никто по сей день не выяснил кто начальником был той пожарки и дежурный офицер на тех сутках. И кто такой фучиджи гнусное? И знают там в Одессе ответ кто и иные твари. Если бы не строительные леса, что кстати подтянули к окнам окружившие здание и помогли вылазить задыхающимся, там бы человек 150-200 угорели бы. И в догон---и ни одной скорой в срок!
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02.05.2024 19:51 Ответить
Ну чого ж не знають, обласним МНС керував синуля Боделана.
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02.05.2024 20:57 Ответить
Так хто ж признається, що самі себе підпалили. Кидали з даху, пляшка залетіла у вікно на східці між поверхами., все навколо із штучного матеріалу і п....ць. Всі трупи на східцях. Пасвагон горить за 5 хвилин. А тут сперте повітря і синтетика навколо. Угорелі свідєтєлі рускаго мірка. І взагалі, Татаров враще знає.....
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02.05.2024 20:27 Ответить
ФСБ підпалило будинок Профспілок, щоб підпалити свідомість росіян - класична провокація ФСБ-КДБ. Це розганяли по російському ТБ зі страшною силою. Тільки після цього стала можлива справжня війна
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02.05.2024 20:52 Ответить
Тоді ще в місті казали, що росіяни стоять в Одеській області в морі на кораблі чи кораблях декількох. Хтось їх навіть ніби бачив коли вони міняли пайок на горілку в місцевих селян. Думаю хотіли надурняк захопити місто якби ті любителі руського міра перемогли тоді. І змогли би бо армія була слабка.
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02.05.2024 20:58 Ответить
Хто пише "руській мір" замість "рускій мір" або корисний ідіот , або ворог ! Руській - від слова Русь , а зем лі Русі - це виключно Украіна . Русский українською мовою - російський , не "руській".
"Русский мир" не перекладається українською взагалі як ви не перекладаєте прізвища , топоніми , бренди і т.д.
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02.05.2024 21:17 Ответить
Хайль граммар наці. А якщо серйозно, то тоді росіяни хотіли завоювати Одесу малою кров'ю під приводом "допомоги повсталим одеситам". І тільки диво врятувало місто тоді.
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02.05.2024 21:22 Ответить
а правильніше буде:
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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02.05.2024 21:36 Ответить
Півроку ця промосковська шушера жила на Куліковому полі у військових наметах, як бомжі, там же зберігали пальне для коктейлів. Бруд розвели майже у центрі міста, а Труханову було пофіг. Періодично маршували центральними вулицями з гаслами «путин прийдет, порядок наведет!» . За ними тягнулися всі місцеві маргінали та божевільні. Вони сами підготували свій кінець. Амінь.
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02.05.2024 21:07 Ответить
Труханов той ще персонаж. Такий собі одеський Аль Капоне, якого навіть 5 президент не чіпав.
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02.05.2024 21:20 Ответить
Не розумію: третій рік йде страшна війна, вороги в середині країни, всім відомі, ще й на керівних посадах і... ніякої реакції ні влади ні силовиків. Щось не так з нашою країною)))
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02.05.2024 21:38 Ответить
Тоді мером був Костусев
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02.05.2024 21:35 Ответить
То Пітушарій там піждить чи хто?
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02.05.2024 21:28 Ответить
Покажите лучше онлайновое видео, ракурс с улицы на дом профсоюзов. В одном окне отражаются наружные предметы, но вдруг внутри, что-то сильно загорелось и начало интенсивно разгораться. Тобто, в комнате, где начался пожар, оконные стекла не были разбиты, а окна были закрыты. Явно видно было, что пожар был синициирован со средины.
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02.05.2024 21:48 Ответить
Я это увидел по онлайн в реальном времени.
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02.05.2024 21:49 Ответить
Я думала все об этом знают давно…,мы там были и видели как с крыши бросали коктейли
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03.05.2024 01:47 Ответить
Это был типишный самозашквар петушни!🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔
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03.05.2024 12:45 Ответить
 
 