Кадры из Одессы 2 мая 2014: Пророссийские боевики бросают коктейли Молотова и стреляют из окон Дома профсоюзов. ВИДЕО
Журналисты опубликовали кадры с событий 2 мая 2014 года в Одессе, которые опровергают фейки российской пропаганды. На кадрах зафиксировано, как пророссийские боевики стреляют из Дома профсоюзов в Одессе по проукраинским активистам, а также бросают в сторону украинских активистов с крыши Дома профсоюзов коктейли Молотова.
Соответствующие видеозаписи обнародовал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Видео, которое нужно выкладывать каждое 2 мая. Вооруженные люди стреляют из окон одесского Дома профсоюзов. В ответ в них летят коктейли Молотова.
То есть никакого "сожжения мирных людей" не было конечно. Был уличный бой с вооруженными людьми, которые сами всю бойню и устроили. Рассчитывая, что смогут безнаказанно покалечить безоружных сторонников Украины, как это сделали их единомышленники несколькими днями ранее в Донецке", - описал журналист события на видео.
"И еще одно видео, которое никогда не покажут на российском ТВ.
Пророссийские боевики бросают коктейли Молотова из Дома профсоюзов в сторонников Украины. Пожар начался, в частности, и из-за этих коктейлей.
И это еще одно доказательство того, что никаких беззащитных активистов, которых "цинично сожгли бандеровцы", не было. Сторонники России были вооружены и тоже жгли все вокруг, не понимая, что сами станут жертвой этого же огня.
Характерно, что самый честный в мире "борец с фейками" Анатолий Шарий тогда врал, что никаких коктейлей Молотова из Дома профсоюзов не бросали, точно повторяя методичку из Кремля", - описал он еще одно видео с событиями 2 мая 2014 года в Одессе.
Как сообщалось, во время столкновений 2 мая 2014 года в Одессе погибло 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
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І не пішов би тоді ніхто за два кілометри вату палити.
Мені подобається як воно горить©️
Ось таке вялікосруське садо - мазо
Ракети, що летять на голови, багатьом вправляє мізки, хоча таки дійсно не всім, але це вже до лікарів відповідного профілю.
В однієї моєї знайомої суперпопулярної Одеської сепаратистки будинок на лівобережжі Дніпра... Думаю, що таки щось зрозуміла!
а ось кошмарити на таможні, оце що треба.
Хто забув, нагадаю з ким була тоді міліція:
https://youtu.be/Bzi9rD1wzzc "майданутих на кол"
Це якщо ігнорувати інші випадки, коли з вікон на майданівців кидались вазони з квітами, після чого Майданівці принесли до стін Будинку профспілок розібрані елементи сцени, щоби допомогти людям спастись від пожежі!
оно ківалову типу прилетіло.
я думав воно десь на шухері.
ніфіга.
"Русский мир" не перекладається українською взагалі як ви не перекладаєте прізвища , топоніми , бренди і т.д.
руZZкому міру повірити - себе обманути!