Зеленский розповів, що війська РФ штурмували ОП, щоб його вбити: "Були постріли, загинули люди в середині Офісу, була висадка десанту". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповів про спроби замаху на нього на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.
Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, на початку повномасштабного вторгнення Росія пропонувала "мирну" угоду, яка вимагала зради українських національних інтересів.
"Був тиск з різних сторін, були люди, які хотіли вбити, були постріли тощо. Загинули деякі люди тут всередині нашого Офісу. Були інші люди, які захищали, була висадка десанту. Паралельно з цим були ультиматуми, дзвінки від різних людей", - сказав він.
