Зеленский розповів, що війська РФ штурмували ОП, щоб його вбити: "Були постріли, загинули люди в середині Офісу, була висадка десанту". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів про спроби замаху на нього на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, на початку повномасштабного вторгнення Росія пропонувала "мирну" угоду, яка вимагала зради українських національних інтересів.

"Був тиск з різних сторін, були люди, які хотіли вбити, були постріли тощо. Загинули деякі люди тут всередині нашого Офісу. Були інші люди, які захищали, була висадка десанту. Паралельно з цим були ультиматуми, дзвінки від різних людей", - сказав він.

Також читайте: Альтернатива НАТО - військові контингенти на українській території і армія, як у Росії, - Зеленський

Топ коментарі
+88
Он просто параноик. Сцикливый параноик, живущий в своем придуманном мире. И самое дурное то, что он реально в это верит.
показати весь коментар
12.02.2025 14:36 Відповісти
+63
Так набздів, що аж люди загинули?
показати весь коментар
12.02.2025 14:31 Відповісти
+59
Знов найвеличнішому "десант" мариться і татаров з РПГ у червоних труселях по Банковій скаче.
Хто небуть скажіть йому йо третя доріжка була зайва....
показати весь коментар
12.02.2025 14:33 Відповісти
так головним діверсанти баканов , наумов, бородач - всі живи
показати весь коментар
12.02.2025 20:28 Відповісти
Для кого ця туфта від ішака. Шкода, звичайно, що це лише байка.
показати весь коментар
12.02.2025 21:37 Відповісти
Чим глибше бункер президента , тим драматичніше він змальовує замах на себе .
показати весь коментар
12.02.2025 23:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=T8eMztyZVqI
показати весь коментар
12.02.2025 23:58 Відповісти
Знову Татаров чеченців вбивав, це та історія з тої історії)))
показати весь коментар
13.02.2025 00:32 Відповісти
Татаров пердів з переляку, а цьому дебілу ввижалися постріли!
Хоча насправді все значно страшніше - уся дебільність і примитівність їхньої брехні свідчить про те, як насправді ця київська хуцпа оцінює наш народ і хто ми для НИХ!
показати весь коментар
13.02.2025 09:23 Відповісти
Шизофренік...
показати весь коментар
13.02.2025 07:51 Відповісти
"Хозяйка!.. Пули свистели над головой!! А сапоги над головой не свистели?" Неуловимый Фунтик...
https://www.youtube.com/watch?v=KXTTrUcLIwQ
показати весь коментар
13.02.2025 08:59 Відповісти
Це був жах! То було таке - дзвінки, дзвінки, постріли чи то з телевізору, чи то охорона грала на компьютері в Counter Strike... Але то був жах - дехто (в тому числі і я) не змогли знайти бронежилети і надягали на себе що було під рукою! Ви уявляєте, як себе почувати в напяленому на себе гандоні фірми Дюрекс коли із комнати поруч чути жахливі постріли... Я ж не знав, що то офіціянт додивлявся по теліку черговий бойовик...
П.С. Ал саме головне і страшне - кожен раб (народ) коштує свого хазяїна (вожака)!
Схоже ЖОПА нарешті доїхала до нас!
показати весь коментар
13.02.2025 09:37 Відповісти
А тепер тілки гарні новини!
Аристовича доставили до реанімації Куршавеля після того, як він подавився маслиною з коктейлю під час перегляду інтервʼю відомого піаниста Зеленського...
показати весь коментар
13.02.2025 09:39 Відповісти
Це агенти ОПи діють, не інакше
показати весь коментар
13.02.2025 12:08 Відповісти
Що подоляцькі спєци на це скажете? варто ще щось киздіти про замахи?
показати весь коментар
13.02.2025 10:15 Відповісти
Люди, майте совість. Це ж не на зелю просто особисто полювали кацапи, а на президента України, ким би він не був. Чи здатні кацапи вчинити спробу замаху на президента України? Я вважаю, що здатні.
показати весь коментар
13.02.2025 12:06 Відповісти
Чернышова брехня, як татарови бігали за кадирівцями. В єрмакіці їх покривали.
показати весь коментар
13.02.2025 14:44 Відповісти
Сцикло і брехло. Моніка крутиться навколо шеста Трампа...
показати весь коментар
13.02.2025 15:25 Відповісти
шест Трампа це не рабство вічне недоістоти каца..ської
показати весь коментар
13.05.2025 07:20 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2025 16:24 Відповісти
Там де ЗЕ, там ніколи не буде прильоту. Думайте
показати весь коментар
14.02.2025 20:09 Відповісти
в політиці, а особливо коли це Україна а сусід під..р курвославний, то всі варіанти мають право на життя...Чи ти за Зе чи ти проти Зе... Те саме клеїлося за Порошенко починаючи з Ілловайська та закінчуючи процвітанням Мудачука в Україні.. Тільки б Майдан не зробив чистку від алігархів чи так званної еліти рашистської яка засіла скрізь..
показати весь коментар
13.05.2025 08:56 Відповісти
Руські боти рвуть печінки... А зась.
показати весь коментар
13.05.2025 11:52 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 