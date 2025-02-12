Альтернатива НАТО - військові контингенти на українській території і армія, як у Росії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі відсутності членства України в НАТО, можливим варіантом буде розташування військ Альянсу на українській території та створення армії, що відповідатиме за чисельністю російській.

Про це він сказав в інтерв'ю для The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський підкреслив, що Україна не підтримує ідею використання військ Організації Об'єднаних Націй як контингенту на своїй території після завершення війни. За словами президента, українська армія повинна бути не лише чисельною, але й добре озброєною.

"Ми за контингент, якщо це є частина гарантій безпеки, підкреслю, без Америки це неможливо, без Америки гарантії безпеки - це не гарантії безпеки у повному складі, якими вони повинні бути", - зуважив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я готовий до зустрічі з Трампом, - Зеленський

Також президент зазначив, що для ефективної безпеки та стабільності Україні необхідно не тільки фінансувати, але й озброювати свої війська. Він відзначив, що хоча президент США Дональд Трамп може не підтримувати ідею вступу України в НАТО, важливо забезпечити належні витрати на оборону, які мають становити мінімум 5% від ВВП.

Зеленський також підтримав ідею французького президента Еммануеля Макрона щодо присутності 100-150 тисяч військових з Європи, однак наголосив, що це не покриє необхідної чисельності для протистояння Росії.

"Якщо ми не в НАТО, то НАТО повинно бути в Україні. Яка армія у РФ - 1,5 млн буде на 2025 рік. Армія України повинна бути як мінімум 1,5 млн. Нам потрібно 1,5 млн. У нас 1 млн, нам дадуть 500 тисяч? Їх стільки немає, немає такої кількості в Європі", - пояснив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може отримати українські "рідкісноземи" безкоштовно, якщо території не будуть захищені, - Зеленський