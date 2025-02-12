УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9409 відвідувачів онлайн
Новини
3 711 46

Альтернатива НАТО - військові контингенти на українській території і армія, як у Росії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі відсутності членства України в НАТО, можливим варіантом буде розташування військ Альянсу на українській території та створення армії, що відповідатиме за чисельністю російській.

Про це він сказав в інтерв'ю для The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський підкреслив, що Україна не підтримує ідею використання військ Організації Об'єднаних Націй як контингенту на своїй території після завершення війни. За словами президента, українська армія повинна бути не лише чисельною, але й добре озброєною.

"Ми за контингент, якщо це є частина гарантій безпеки, підкреслю, без Америки це неможливо, без Америки гарантії безпеки - це не гарантії безпеки у повному складі, якими вони повинні бути", - зуважив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я готовий до зустрічі з Трампом, - Зеленський

Також президент зазначив, що для ефективної безпеки та стабільності Україні необхідно не тільки фінансувати, але й озброювати свої війська. Він відзначив, що хоча президент США Дональд Трамп може не підтримувати ідею вступу України в НАТО, важливо забезпечити належні витрати на оборону, які мають становити мінімум 5% від ВВП.

Зеленський також підтримав ідею французького президента Еммануеля Макрона щодо присутності 100-150 тисяч військових з Європи, однак наголосив, що це не покриє необхідної чисельності для протистояння Росії.

"Якщо ми не в НАТО, то НАТО повинно бути в Україні. Яка армія у РФ - 1,5 млн буде на 2025 рік. Армія України повинна бути як мінімум 1,5 млн. Нам потрібно 1,5 млн. У нас 1 млн, нам дадуть 500 тисяч? Їх стільки немає, немає такої кількості в Європі", - пояснив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може отримати українські "рідкісноземи" безкоштовно, якщо території не будуть захищені, - Зеленський

Автор: 

армія рф (18780) Зеленський Володимир (25545) НАТО (6808)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
українська армія повинна бути не лише чисельною, але й добре озброєною
Це повністю протирічить стамбульським вимогам *****.
показати весь коментар
12.02.2025 13:05 Відповісти
+7
Альтернатив НАТО не існує , все інше натягування очка на глобус
показати весь коментар
12.02.2025 13:11 Відповісти
+7
армія, як у Росії це прямо по Фрейду. Вони (зелені слуги) з усіх сил намагаються перетворити ЗСУ в совок. Скотина зелена шкодить Україні кожним своїм подихом.
показати весь коментар
12.02.2025 13:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щойно вилупилось 12.02. Забаньте цю істоту знову.
показати весь коментар
12.02.2025 13:11 Відповісти
Бот з функцією відповіді в чаті. До чого техніка дійшла. Забаньте оце, нехай не мучиться.
показати весь коментар
12.02.2025 13:18 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 13:25 Відповісти
поверни планшет санітарам, дякую.
показати весь коментар
12.02.2025 13:11 Відповісти
хворе чи кацап?
показати весь коментар
12.02.2025 13:11 Відповісти
Якесь Nostromo йому ще і лайк ставе.
показати весь коментар
12.02.2025 13:19 Відповісти
За такие коменты Вас могут забанить на год или даже два...
показати весь коментар
12.02.2025 13:32 Відповісти
українська армія повинна бути не лише чисельною, але й добре озброєною
Це повністю протирічить стамбульським вимогам *****.
показати весь коментар
12.02.2025 13:05 Відповісти
Насипає - потужно!
показати весь коментар
12.02.2025 13:06 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 13:06 Відповісти
Якщо ми не в НАТО,то НАТО має бути в Україні.Якщо гора не йде до Магомету,то Магомет піде до гори...Найгірше то,що ця професійна гра словами ще подобається багатьом нашим дебілам...
показати весь коментар
12.02.2025 13:10 Відповісти
Альтернатив НАТО не існує , все інше натягування очка на глобус
показати весь коментар
12.02.2025 13:11 Відповісти
💯
показати весь коментар
12.02.2025 13:23 Відповісти
"Альтернатива НАТО" - нет никакой альтернативы, Порох, как политик-гроссмейстер, прекрасно понимал это и заблаговременно внес необходимые изменения в КУ, за что и был атакован кремлевскими шестерками и другими, местными недоразвитыми.
показати весь коментар
12.02.2025 13:12 Відповісти
дурень думкой багатіє, євреї йому винуваті...
телелайнофон вимкни.
показати весь коментар
12.02.2025 13:17 Відповісти
який же потужний економічний розум у нашого зе!лідора. майже, такий же, як і юридичний.
показати весь коментар
12.02.2025 13:14 Відповісти
Без тебе і твоїх цимесів.
показати весь коментар
12.02.2025 13:15 Відповісти
армія, як у Росії це прямо по Фрейду. Вони (зелені слуги) з усіх сил намагаються перетворити ЗСУ в совок. Скотина зелена шкодить Україні кожним своїм подихом.
показати весь коментар
12.02.2025 13:15 Відповісти
Альтернатива НАТО - це ЯЗ.
Треба відновлювати ядерну зброю і обміняти її на вступ до НАТО.
показати весь коментар
12.02.2025 13:15 Відповісти
Якраз так і було, коли віддавали ядерку. Нам пропонували навзамін вступ до НАТО, але наші чучмеки відмовились на догоду ********** і широким жестом віддали рашці в 10 разів більше всього вдобавок до ядерки. А тепер навряд чи щось вийде, бо це дуже великі кошти. Та ще й голова на плечах президента повинна бути, а не кремлівська пуста макітра.
показати весь коментар
12.02.2025 14:45 Відповісти
Зараз Тампон скаже робіть мобілізацію з 10 років і буде у вас армія чисельністю як розійська. Тільки у розії ще є армія КНДР, ********** на підході а там ще з десяток країн підтягнеться до розії як до переможця, якщо побачать що рашка виграє а США і Захід здають назад
показати весь коментар
12.02.2025 13:15 Відповісти
Тому даже в думках не можна пропускати що э альтернатива НАТО. Авжеж зараз Тампон і ***** за ці слова схопляться що можна Україні предложити альтернативу, так як ***** давно хоче щоб скасували ПДЧ для Україи, наобіцяють чогось а потім пішло поїхало так як зі зброєю де замість обіцяного дали 5% і крутіться чк хочете.
показати весь коментар
12.02.2025 13:27 Відповісти
Правильно.
показати весь коментар
12.02.2025 13:19 Відповісти
І зірку смерті
показати весь коментар
12.02.2025 13:21 Відповісти
"і армія, як у Росії" - на які шиши?
показати весь коментар
12.02.2025 13:27 Відповісти
Зеленский хитро поступает. По факту он говорит заведомо невозможные и нереализуемые на практике вещи - чтобы заморозка и приостановка войны (пусть даже коротковременная) не была возможна даже в теории. Не обязательно быть военным экспертом - россия никогда не допустит чтобы в Украине находились иностранные военные базы, склады, аэродромы . П.с. Предложение Трампа по поводу размещения по линии соприкосновения американских компаний по добыче украинских ресурсов выглядит намного более реальным и осуществимым для заморозки войны хотя бы на какой-то небольшой период....... А Зе витает в облаках и живет в каком-то паралельном мире..........
показати весь коментар
12.02.2025 13:40 Відповісти
Дебіл, з якої кількості залишку громадян України ти зібрався мобілізувати таку армію, як в рашці. Воно кожен раз пробиває чергове дно тупості.
показати весь коментар
12.02.2025 14:36 Відповісти
Головна проблема нашої країни - відсутність будь-якої відповідальності (політичної, кримінальної, громадянської будь-якої) за те що тріпають язиками політики. Несуть повну х..ню, вчора одну, сьогодні іншу... Таке можливо тільки в дурдомі
показати весь коментар
12.02.2025 14:45 Відповісти
"Ми за контингент, якщо це є частина гарантій безпеки, підкреслю, без Америки це неможливо, без Америки гарантії безпеки - це не гарантії безпеки у повному складі, якими вони повинні бути", - зуважив Зеленський. Але було можливо "зрадникам України".котрі й до нині сидять у ВЗРаді .за гроші куйла голосувати проти американських гарантій безпеки для України і її народу...https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.html
показати весь коментар
12.02.2025 15:24 Відповісти
З контингентами все логічно, а армія як в росісі звідки візьметься?
показати весь коментар
12.02.2025 15:27 Відповісти
Воно, піаніст, дебіл !!! Воно повинно відстоювати щоб Україну прийняли до НАТО, а воно вже відступає, бо не вміє тиснути, не вміє розмовляти, і ті що йому пишуть цю хєрню про це, НАТО, і не мислять!!! Який піаніст така і команда!!!
показати весь коментар
12.02.2025 15:28 Відповісти
 
 