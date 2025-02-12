Я готовий до зустрічі з Трампом, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом та очікує, коли команди узгодять її деталі.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується президента Трампа - він казав, що чекає мене у Вашингтоні. А ми дуже чекаємо, що наші команди узгодять дати і план зустрічей у Сполучених Штатах Америки. Тобто як тільки це буде погоджено, ми готові - я готовий до зустрічі", - зазначив глава держави.
Окрім того, він зауважив, що українську владу чекає "дуже насичений тиждень і місяць", оскільки вже заплановано низку зустрічей і "активізувалася ще сильніше робота з американською стороною".
"У нас будуть зустрічі з командою президента Трампа. Я думаю, я зустрінусь найближчими днями в Мюнхені з віцепрезидентом Венсом і з усією командою. Також у мене планується низка зустрічей - там два десятки важливих сенаторів і конгресменів. Це будуть окремі, різні зустрічі. І також багато зустрічей з європейськими лідерами. Ми розраховуємо, що моя команда буде мати можливість контактів і з Келлогом, і з іншими представниками команди Трампа", - додав він.
Також Зеленський анонсував візит до України представників Білого дому.
Нагадаємо, цими вихідними Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським цього тижня, і не виключено, що український президент може прилетіти до Вашингтона з Мюнхена, пише The Guardian.
Раніше повідомлялося, що 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки відбудеться двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трамп чітко дав зрозуміти що він фактично на стороні ху-йла. Що дасть ваша зустріч?
Це ти один з місцевих трамподрочерів?
В українській мові є 3 субдіалекти і аж 16 діалектів. Всі вони правильні і всі мають право на життя.
І досить умовно лише один з них, середньодніпрянський, вибрано як літературна українська мова. Бо так склалось...
Так от, на Галичині так і кажуть "Ну, накінець" і "гора з плеч". Не подобається? Твоє право, але вказувати комусь, перепрошую, йди до сраки.
Середньодніпрянський? я думав, що то мій любий полтавський (бо сам полтавський )
А можна було б і київський. особисто чув на хрещатику:
- і дє ми з вами зустрєнємось? у трубє чи дє? бо в общєжитії ви нас нє вичіслітє
Хрещатик, "труба" (підземка на майдані). колись у 1998му....
А могли і галицький, чи поліський. Там ж також немало класиків...
То ж все умовно. Хоча, в розмаїтті діалектів і визначається багатство і історія нашої мови. То ж не іскуствєнний русский, хоча й він би нехай собі був, лиш би нам не вказували і не нищили...
До речі, ще сто років тому київська українська мало чим відрізнялась від галицього діалекту. Хоч Грушевського почитайте, хоча він з Лемківщини родом, а то ж також Україна...
Скоріше буде второпати з харківського книжного (напевне зразу ж впізнали звідки цитата)
- Не точию старії люди, но і аз може вам повідати про таковоє глумленіє. Єдиножди, вечору сущу, парубоцтво яша м'я і поведоша на вечорниці, ідіже ядохом, гуляхом довольно, а пихом без міри, єлико можаху; і єще мені у твердості сущу, ідох у своє міс-топребиваніє, і, не доходящу ми хижини старої Цим-балихи, внезапу під нозі мої вержеся нічтось; глава моя закружися, і аз шатахся і мотахся сімо і овамо і, не могущу ми удержатися, падох аки клада і успох, і спах тамо недвижим, аки мертв, дондеже возсія утро. Сиє ж бисть не іноє, яко навожденіє преокаянної відьми. Подобаєть убо їх добре привтюжити, да ізлиють дождь із своїх сокровенностей і да оросять землю.
Усєгда готов! - відповів Вова і по піонєрской привичці підніс руку до лоба.
Так і стоїть з піднесеною рукою,розкритим ротом і виряченими очима.Ждьот...
І ми ждемо.Ми нація споконвічних ждунів,все чекаємо на краще.І нічого для цього не робимо...
Так що чи ти готовий - то діло десяте. а поки дорослі дядьки розмови розмовляють самі.