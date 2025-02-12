Я готовий до зустрічі з Трампом, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом та очікує, коли команди узгодять її деталі.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується президента Трампа - він казав, що чекає мене у Вашингтоні. А ми дуже чекаємо, що наші команди узгодять дати і план зустрічей у Сполучених Штатах Америки. Тобто як тільки це буде погоджено, ми готові - я готовий до зустрічі", - зазначив глава держави.

Окрім того, він зауважив, що українську владу чекає "дуже насичений тиждень і місяць", оскільки вже заплановано низку зустрічей і "активізувалася ще сильніше робота з американською стороною".

"У нас будуть зустрічі з командою президента Трампа. Я думаю, я зустрінусь найближчими днями в Мюнхені з віцепрезидентом Венсом і з усією командою. Також у мене планується низка зустрічей - там два десятки важливих сенаторів і конгресменів. Це будуть окремі, різні зустрічі. І також багато зустрічей з європейськими лідерами. Ми розраховуємо, що моя команда буде мати можливість контактів і з Келлогом, і з іншими представниками команди Трампа", - додав він.

Також Зеленський анонсував візит до України представників Білого дому.

Нагадаємо, цими вихідними Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським цього тижня, і не виключено, що український президент може прилетіти до Вашингтона з Мюнхена, пише The Guardian.

Раніше повідомлялося, що 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки відбудеться двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса.