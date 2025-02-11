Дати зустрічі з Трампом ще немає, - Зеленський
Наразі дати зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським ще немає.
Про це український лідер сказав в інтерв'ю британському виданню The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться з 14 по 16 лютого, Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Видання нагадує, що минулого року Венс, який тоді був сенатором, відмовився від зустрічі із Зеленським.
В інтерв'ю Зеленський сказав, що на конференції в Мюнхені планує зустрітися з іншими членами команди Трампа, а також з сенаторами США. Водночас, як зауважив глава держави, дати зустрічі з Трампом ще немає, додавши, що його команда працює над її встановленням.
На вихідних Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським цього тижня, і не виключено, що український президент може прилетіти до Вашингтона з Мюнхена, пише The Guardian.
"Ми сподіваємося, що наші команди визначать дату та план зустрічей у США. Як тільки це буде узгоджено, ми готові, я готовий",- заявив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки відбудеться двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей ді Венса.
