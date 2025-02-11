УКР
Дати зустрічі з Трампом ще немає, - Зеленський

Наразі дати зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським ще немає.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю британському виданню The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться з 14 по 16 лютого, Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Видання нагадує, що минулого року Венс, який тоді був сенатором, відмовився від зустрічі із Зеленським.

В інтерв'ю Зеленський сказав, що на конференції в Мюнхені планує зустрітися з іншими членами команди Трампа, а також з сенаторами США. Водночас, як зауважив глава держави, дати зустрічі з Трампом ще немає, додавши, що його команда працює над її встановленням.

На вихідних Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським цього тижня, і не виключено, що український президент може прилетіти до Вашингтона з Мюнхена, пише The Guardian.

"Ми сподіваємося, що наші команди визначать дату та план зустрічей у США. Як тільки це буде узгоджено, ми готові, я готовий",- заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки відбудеться двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей ді Венса.

Читайте також: Віцепрезидент США Венс відвідає Мюнхенську безпекову конференцію

Зеленський Володимир (25545) США (24362) Трамп Дональд (7192) Джей Ді Венс (146)
Топ коментарі
+4
от, дебіл! ну, дебіл!
показати весь коментар
11.02.2025 18:46 Відповісти
+3
29 лютого буде норм. !
показати весь коментар
11.02.2025 18:46 Відповісти
+3
Кажують 30 лютого
показати весь коментар
11.02.2025 18:50 Відповісти
Так забии стрілку
показати весь коментар
11.02.2025 18:45 Відповісти
послиця Маркарова,на котру вказували трампісти "зепоцріоту" що її потрібно прибрати із США ,є ручний тормоз для зустрічі "зе" з "трамбоном"
показати весь коментар
11.02.2025 19:14 Відповісти
Хреновий перегааворщик
показати весь коментар
11.02.2025 18:46 Відповісти
відволікаю Вас від буратінки на цього Портнікова ,
Трамп начинает сознаваться | Виталий Портников Юрій Рашкін
показати весь коментар
11.02.2025 19:15 Відповісти
29 лютого буде норм. !
показати весь коментар
11.02.2025 18:46 Відповісти
Він же сказав - такої ще нема, зачекайте, передрукують календарі.
показати весь коментар
11.02.2025 18:49 Відповісти
Кажують 30 лютого
показати весь коментар
11.02.2025 18:50 Відповісти
Але після обіду бо до обіду Трамп з маском гатять я в туза ой сорі в гольф.
показати весь коментар
11.02.2025 19:24 Відповісти
от, дебіл! ну, дебіл!
показати весь коментар
11.02.2025 18:46 Відповісти
Фрік
показати весь коментар
11.02.2025 18:51 Відповісти
поки дЄрмак в ОПі - зустрічі не буде ( )
показати весь коментар
11.02.2025 19:04 Відповісти
Такое впечатление, что Зеленский даёт интервью в круглосуточном режиме, как бы ему сделать

перерыв?
показати весь коментар
11.02.2025 18:47 Відповісти
Між клізмами та відосіками мало часу
показати весь коментар
11.02.2025 18:59 Відповісти
А чого ж не призначив?
показати весь коментар
11.02.2025 18:49 Відповісти
"дата, якої нема" - це яка? 32-ге?
показати весь коментар
11.02.2025 18:50 Відповісти
Позвони мне позвони позвони мне ненадолго плачь Зе достал скиглить як немовля кому ти потрібен неедоімператор
показати весь коментар
11.02.2025 18:50 Відповісти
В США прекрасно знають що Зєлєнскій є державним зрадником. Тому ставлення до нього таке як і повинно бути. Поважають посаду і народ, але не його. Він ганьба. Придурок якого олігархи та феесбе ********** зробили Президентом для успішної окупації України. З часом зявляється все більше задокументованих свідчень того що Зєлєнскій є корумпованим зрадником, який намагається уникнути відповідальності за державну зраду і, як наслідок, загибелі сотень тисяч українців. Кара невідворотна.
показати весь коментар
11.02.2025 18:52 Відповісти
Ось побачить Венс в Мюнхені ,яку ти будеш нести маячню про про план перемоги і кордони 91 року ,от тоді вже дійсно Трамп хрін з тобою захоче зустрічатись ,бо про що можна розмовляти з дебілом.
показати весь коментар
11.02.2025 18:53 Відповісти
Най Трамп на форумі зареєструється: ми йому тут "хвоста накрутимо"
показати весь коментар
11.02.2025 18:55 Відповісти
та вже ти раз зустрічався...

показати весь коментар
11.02.2025 18:56 Відповісти
тоді, воно ще не накачало духлес ОПодЄрьмацький, не носило бороду, болотно-смарагдовий колір кальсонів, футболок та підборів.
показати весь коментар
11.02.2025 19:10 Відповісти
Що там на фронті? Де просунувся ворог? Чи війна вже закінчилася нашою перемогою і всіх людей цікавть дата зустрічі просроченого і президентом США?
показати весь коментар
11.02.2025 18:56 Відповісти
Кожен вечір половина новин це що сказав Зеленський, розумного точно мало ,а може хоч раз вибачився за свою некомпетентність яка і превела війну ,неготувались ,розміновували ,свідомо відвели війська від Криму і свідомо вивели бригаду з Гастомеля ці помилки превели до загибелі тисячі цивільних і військових ,може за щось треба відповідати ?
показати весь коментар
11.02.2025 19:11 Відповісти
Я одна хочу розпиляти це гундосе лайно живцем бензопилою?
показати весь коментар
11.02.2025 19:16 Відповісти
ні, ви не самотні в цьому бажанні, хоча, допис вже похрестили:
Герхард А я беззаперечно буду на боці того, хто переріже ЗЄ горлянку і висуне через неї його довгий брехливий язик. 😁
І не треба цих уродів відправляти туди, де через них можуть постражлати інші.
Хибащо, як німці робили - прикувати до стовпа з кулеметом і хай відстрілюється поки не здохне.11.02.2025 19:25
показати весь коментар
11.02.2025 19:31 Відповісти
Бариня вже лягли і просють?
показати весь коментар
11.02.2025 19:22 Відповісти
у Трампа дела, сразу встревать в войну \ тратить время на просто поговорить, не наведя порядок у себя как-то тупо.
показати весь коментар
11.02.2025 20:20 Відповісти
 
 