Росія може отримати українські "рідкісноземи" безкоштовно, якщо території не будуть захищені, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що захист територій України важливий не лише з точки зору безпеки, але й фінансово, оскільки Росія може безкоштовно отримати доступ до стратегічно важливих корисних копалин, таких як рідкісноземельні метали та газ.

Про це він сказав в інтерв'ю для The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, це повинно бути взаємовигідно. Те, що відбувається зараз - це не вигідно. Те, що Путін захоплює наші території і він просто безкоштовно отримує безцінні корисні копалини на тимчасово окупованих територіях. Ми знаємо, як вони знищували можливості видобутку і переробки, вони знищували, розпилювали цілі заводи, затоплювали шахти. Це і екологічна катастрофа, але передусім це те, що належить українському народу", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр фінансів США Бессент приїде до України цього тижня: обговорить доступ до рідкісноземельних металів, - Bloomberg

Зеленський також наголосив, що Україна має стратегічно важливі копалини, зокрема, у центральній частині країни, які є основою економіки, такі як титани, уран, марганець. "Це гроші, це наша земля і це великі гроші. Сьогодні це під окупацією. Це для нас дуже дорого", - підкреслив він.

Президент також згадав про важливість шельфу в Чорному морі, який наразі перебуває під окупацією. "У нас є шельф в Чорному морі, і сьогодні він під окупацією", - додав він.

"Ми почали показувати предметно, що у нас є. Так, для медіа без засекречених об'єктів, але вони дуже серйозні. Як приклад щодо урану або титану ми найбільші як мінімум в Європі в таких напрямках. Це важливо захистити, щоб це не дісталось безкоштовно рускім або не дісталось іншим, кому можуть віддати рускіє - Ірану або Північні Кореї можуть віддати за борги, за якусь підтримку, Китаю тощо. Ми не готові просто так це віддавати", - підкреслив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я сам запропонував Трампу ідею розробки копалин в Україні в обмін на допомогу, - Зеленський