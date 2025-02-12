УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9409 відвідувачів онлайн
Новини
1 953 26

Росія може отримати українські "рідкісноземи" безкоштовно, якщо території не будуть захищені, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що захист територій України важливий не лише з точки зору безпеки, але й фінансово, оскільки Росія може безкоштовно отримати доступ до стратегічно важливих корисних копалин, таких як рідкісноземельні метали та газ.

Про це він сказав в інтерв'ю для The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, це повинно бути взаємовигідно. Те, що відбувається зараз - це не вигідно. Те, що Путін захоплює наші території і він просто безкоштовно отримує безцінні корисні копалини на тимчасово окупованих територіях. Ми знаємо, як вони знищували можливості видобутку і переробки, вони знищували, розпилювали цілі заводи, затоплювали шахти. Це і екологічна катастрофа, але передусім це те, що належить українському народу", - сказав Зеленський. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр фінансів США Бессент приїде до України цього тижня: обговорить доступ до рідкісноземельних металів, - Bloomberg

Зеленський також наголосив, що Україна має стратегічно важливі копалини, зокрема, у центральній частині країни, які є основою економіки, такі як титани, уран, марганець. "Це гроші, це наша земля і це великі гроші. Сьогодні це під окупацією. Це для нас дуже дорого", - підкреслив він.

Президент також згадав про важливість шельфу в Чорному морі, який наразі перебуває під окупацією. "У нас є шельф в Чорному морі, і сьогодні він під окупацією", - додав він.

"Ми почали показувати предметно, що у нас є. Так, для медіа без засекречених об'єктів, але вони дуже серйозні. Як приклад щодо урану або титану ми найбільші як мінімум в Європі в таких напрямках. Це важливо захистити, щоб це не дісталось безкоштовно рускім або не дісталось іншим, кому можуть віддати рускіє - Ірану або Північні Кореї можуть віддати за борги, за якусь підтримку, Китаю тощо. Ми не готові просто так це віддавати", - підкреслив Зеленський. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я сам запропонував Трампу ідею розробки копалин в Україні в обмін на допомогу, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) рідкісноземельні метали (180)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Понос- марафон продовжується.)
показати весь коментар
12.02.2025 12:42 Відповісти
+5
Так ти в омані ''пасрєдінє сашолся''.
показати весь коментар
12.02.2025 12:44 Відповісти
+3
Якби наші говнокомандуючі з ОП не брехали та не готувались до шашликів, а готувались форсовано до оборони, то й втрати не були б таки катастрофічні. Завжди легше стримувати, оборонятись чи наступати. А хто призначав зрадників на важливі пости? Хто руйнував оборонну промисловість? Хто ломав Конституцію через коліно? Передавайте привіт вашим Бакановим, Кулінічам та іншим...
показати весь коментар
12.02.2025 13:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Помилку,загибель тисяч Українців,зруйновані міста,окупована терріторія,розграбована Україна,це для вас помилка???? Вибір у 2019 році стадом ригозеленої мразоти це злочин,суїцид,знищення України власними руками,помилка блд!
показати весь коментар
12.02.2025 12:53 Відповісти
Якби наші говнокомандуючі з ОП не брехали та не готувались до шашликів, а готувались форсовано до оборони, то й втрати не були б таки катастрофічні. Завжди легше стримувати, оборонятись чи наступати. А хто призначав зрадників на важливі пости? Хто руйнував оборонну промисловість? Хто ломав Конституцію через коліно? Передавайте привіт вашим Бакановим, Кулінічам та іншим...
показати весь коментар
12.02.2025 13:08 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 13:30 Відповісти
Гетманцев сказав що дозволи вже роздали.
показати весь коментар
12.02.2025 12:36 Відповісти
Понос- марафон продовжується.)
показати весь коментар
12.02.2025 12:42 Відповісти
Так ти в омані ''пасрєдінє сашолся''.
показати весь коментар
12.02.2025 12:44 Відповісти
Я б сказав, шо США в прольоті, рідкоземельні в Україні належать Китаю, Ірану, Північній Кореї і раші.
Будуть мати з чого зброю виготовляти шоб кошмарити світ і США в тому числі.
показати весь коментар
12.02.2025 12:45 Відповісти
я захоплююсь нашим зе!лідором.
двічі продав рідкоземельні копалини.
перший раз кацапам в омані, другий раз піндосам в мюнхені.
ще можна китайцям впарити.
от що значить, походження!
показати весь коментар
12.02.2025 12:48 Відповісти
Невже зрозумів невигідність захоплення наших земель рашистами? Щось не вірю, що цей шкідник здатний таке зрозуміти!
показати весь коментар
12.02.2025 12:49 Відповісти
Відкрийте очі. Ця квартальна шайка разом з Трампом, та за допомогою кремлівського чмурла готують повністю роздерти Україну. Це вся компанія мародерів вже домовляється розпродати корисні копалини, які за 13 ст. Конституції належать українському народу. Головне - за що? Трамп весь час тільки заважав з поставками зброї (вже забули?) і зараз йде тільки допомога, яку підготувала адміністрація Байдена. Сотні тисяч вбитих і поранених українців - і тепер нас остаточно планують пограбувати під ноль. Ця квартальна шайка торгує фактично державою. Агенти кремля разом з місцевими ідійотами готові вже повністю знищити Україну. СБУ, куди ви дивитесь? Чи ви теж в долі? Трамп, кремлівське чмурло, кім ЧУЙ ин - це ж дружки, не одноразово публічно заявлені.
показати весь коментар
12.02.2025 12:49 Відповісти
Він заткнеться хоч на один день!?
показати весь коментар
12.02.2025 12:52 Відповісти
Це риторичне питання?)))
показати весь коментар
12.02.2025 12:53 Відповісти
Нечемно питанням на питання відповідати.

І відгугліть - що таке риторичне питання.
показати весь коментар
12.02.2025 13:09 Відповісти
Я і не претендую на чемність.
показати весь коментар
12.02.2025 13:24 Відповісти
Україна має вистояти в цій війні, або з США, або без США (тільки з допомогою від Європи) - просто всі інші хитрожопі варіанти - це кінець держави. Про відбудову України вже говорити не можна, бо Трамп обдере як липку. За що полягли вояки - українці? За що постраждали цивільні? Щоб тупі, ворюги остаточно все розікрали та розпродали?
показати весь коментар
12.02.2025 12:58 Відповісти
Аби нам допомогла "пропетляти" Европа то хай би вони завалилися, не шкода тих полосатих генемонів, нація бариг і сніжинок/розових поні
показати весь коментар
12.02.2025 14:02 Відповісти
а потом сша купит их у рф
показати весь коментар
12.02.2025 13:29 Відповісти
Цитата з оманського Плану?
показати весь коментар
12.02.2025 14:01 Відповісти
Довб#***, все до цього і йде. Де фортифікаційні споруди, де мінні поля? Уйо@ок
показати весь коментар
12.02.2025 14:14 Відповісти
Поэтому лучше редкоземы отдать трампону
показати весь коментар
12.02.2025 14:36 Відповісти
 
 