Я сам запропонував Трампу ідею розробки копалин в Україні в обмін на допомогу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів, що сам запропонував Президенту США Дональду Трампу доступ для США до українських рідкісноземельних корисних копалин в обмін на безпеку і фінансові стимули.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у інтерв'ю The Guardian.
Зеленський зазанчив, що запропонував Трампу ідею щодо українських рідкісноземельних корисних копалин ще у вересні, коли вони зустрічалися в Нью-Йорку.
Він додав, що Україна має найбільші в Європі запаси урану і титану, і "не в інтересах Сполучених Штатів", щоб ці запаси опинилися в руках Росії і потенційно були передані КНДР, Китаю чи Ірану.
Тепер президент має намір повернутись з "більш детальним планом" щодо можливостей для американських компаній щодо видобутку українських природних ресурсів та допомоги у відновленні України після війни.
"Ми говоримо не тільки про безпеку, а й про гроші... Цінні природні ресурси, де ми можемо запропонувати нашим партнерам можливості, яких раніше не було, інвестувати в них... Для нас це створить робочі місця, для американських компаній це створить прибутки", - уточнив Зеленський.
Нагадаємо, днями Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.
Во вторых - это способ узаконить конфискацию 600 миллиардов долларов конфискованных у Рашки путем санкций. Рашка должна выплатить репарации Украине, Украина должна заплатить США за оружие - Поэтому, все сходится.
В третьих такое соглашение узаконит пребывание армии США в Украине без всяких там резолюций ООН
Если кто и проиграл, так это рашисты, причем по всем пунктам
В-третьих, только сегодня(как и много раз до) было заявление от США, что ноги американского солдата в Украине не будет.
Если кто и проиграл? Даже трудно догадаться? То по всем пунктам
Лично я заметил, что если американцы о чем либо говорят "никогда", то это сбудется 100%
Репарации - Рашка по сути не проиграла крымской войны Петра первого, а репарации выплачивала. В первой мировой противники так же разошлись по разным углам, но Германия выплачивала репарации. Поэтому, твое утверждение ни чем не подкрепляется.
Империя не может существовать без торговли с международным сообществом. Те империи которые думали что репарации можно не платить, рухнули и раскололись на квази государства. Захочет Рашка остаться в качестве империи, выплатит все до копейки.
И каким бы не был Трамп, он не вечен. Он понимает что демократы уже ножи точат к следующим выборам где ему вспомнят все и ткнут носом в каждую кучу которую он наложил. Да и среди республиканцев, большинство тех кто не станет хоронить свою политическую карьеру. И зная характер такой страны как США, мне лично, известно заранее что рашистов заставят ответить за несоблюдение договоров. США потому и США что всегда выполняли свои обязательства перед партнёрами.
