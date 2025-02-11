УКР
Я сам запропонував Трампу ідею розробки копалин в Україні в обмін на допомогу, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що сам запропонував Президенту США Дональду Трампу доступ для США до українських рідкісноземельних корисних копалин в обмін на безпеку і фінансові стимули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у інтерв'ю The Guardian.

Зеленський зазанчив, що запропонував Трампу ідею щодо українських рідкісноземельних корисних копалин ще у вересні, коли вони зустрічалися в Нью-Йорку.

Він додав, що Україна має найбільші в Європі запаси урану і титану, і "не в інтересах Сполучених Штатів", щоб ці запаси опинилися в руках Росії і потенційно були передані КНДР, Китаю чи Ірану.

Читайте: Ідея миротворців в Україні спрацює лише за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ, - Зеленський

Тепер президент має намір повернутись з "більш детальним планом" щодо можливостей для американських компаній щодо видобутку українських природних ресурсів та допомоги у відновленні України після війни.

"Ми говоримо не тільки про безпеку, а й про гроші... Цінні природні ресурси, де ми можемо запропонувати нашим партнерам можливості, яких раніше не було, інвестувати в них... Для нас це створить робочі місця, для американських компаній це створить прибутки", - уточнив Зеленський.

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна згодна передати США рідкісноземельні мінерали на $500 млрд, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) допомога (8760) Трамп Дональд (7192) рідкісноземельні метали (180)
Топ коментарі
+32
Надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними
11.02.2025 18:43 Відповісти
+18
Я сам запропонував Трампу

Ще й зі своїм лубрикантом!
11.02.2025 18:44 Відповісти
+18
Вова, розкажи про німецьку порноакрису!

у тебе це краще виходить

.
11.02.2025 18:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними
11.02.2025 18:43 Відповісти
А хіба цей атавізм ще не прибрали з Конституції? Хоча, вона ж на павзі.
11.02.2025 18:45 Відповісти
Український народ здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради.
Стаття 4. КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА

Де нут хоч слово про янелоха?
11.02.2025 18:45 Відповісти
Вова, розкажи про німецьку порноакрису!

у тебе це краще виходить

.
11.02.2025 18:47 Відповісти
перший, хто порушив права украинского народу - це пуйло...
11.02.2025 18:53 Відповісти
садись Буратина - пять , а "Азбуку" свою таки продав ? А нєєєє - навпаки, посвідчення про освіту свою купив -дик какая разніццца!!!
11.02.2025 18:57 Відповісти
Влада по своєму трактує дану норму, тобто надра є об'єктом права власності українського народу, однак коли їх витягли на поверхню то це власність Ахметова, Пінчука, Бойка и т.д. хоча зелені там вже так приклали руку, що дерьмак вже одновласний господар всього ...
11.02.2025 19:35 Відповісти
Ми так і думали!
11.02.2025 18:43 Відповісти
Я сам запропонував Трампу

Ще й зі своїм лубрикантом!
11.02.2025 18:44 Відповісти
Цікаво ХТО саме запропонував цю ідею найвеличняйшаму ХЕРнератору ідей?
11.02.2025 19:11 Відповісти
Нехаи починають з Криму - там титану копати не перекопати
11.02.2025 18:44 Відповісти
тсссс !

в Криму тітану немає

.
11.02.2025 18:48 Відповісти
Ну шось рідкоземельне ж є - молібден ванадіи літіи - не Крим а Клондаик
11.02.2025 18:52 Відповісти
Молібден(Мо) не рідкоземельний, просто малопоширений, але ну ніяк не рідкоземельний елемент! Рідкоземельні: скандій, ітрій, лантан і 14 елементів сімейства лантаноїдів - Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu
11.02.2025 19:24 Відповісти
Бачу ви в темі - титан! - титан в Криму є?
11.02.2025 19:33 Відповісти
Ну наскільки мені відомо, то точно є в Київської, Житомирської (найбліьше), Харківської, Дніпропетровської (найбільше) та Кіровоградської точно є! Про Крим щось не чув. Взагалі-то в Україні найбільші залежі титану в Європі - Українськи кристалічний щит та Днірповсько-донецький авлакоген (або западина)!
11.02.2025 19:40 Відповісти
Потужно
11.02.2025 18:44 Відповісти
коментаторам - у вас є кращі пропозиції, стратеги диванні?
11.02.2025 18:45 Відповісти
Абсолютно вірно Ви сказали.
11.02.2025 18:47 Відповісти
Так,розвивати свою оборонку.Не асфальт класти,квіти саджати,бидломарафон спонсорувати,купувати кацапські,засторілі реактори,не шашлик маринувати,а розвивати оборон пром.І не треба висери вам свої писати,коментатор.
11.02.2025 18:54 Відповісти
Ще раз. По темі щось буде конкретне? Це я там бюджет пиляю? Ви в себе на гражданці ніхрєна не можете розібратися з тією наволоччю, все нас чекаєте.
Приїжджай до мене, це я буду тебе озброювати. І тут невелика проблемка. Видам тобі CZ Bran 2, але замість нормальних 5,56 - матчеві від Фіоччі. А замість німецьких класних гранат DM 52 отримаєш РГН з адаптером під УЗРГМ від Ф-1.
Чому?
А тому що з б/к дефіцит.
ЧОму?
А тому що такі як ти сидять на диванчиках та скулять щось за тих зелених п**рів.
11.02.2025 19:05 Відповісти
Та по якій там темі... А що він тоді істиме сьогодні?
11.02.2025 19:09 Відповісти
То ''бк'' мають забезпечити ''диванні експерти''? До умерова та МО питань немає?
11.02.2025 19:25 Відповісти
а ты видать андрон стратег окопный!? гетманцев недавно сказал, что все недра уже в надёжных руках! кто опять врет?
11.02.2025 19:19 Відповісти
А перестати красти зепотужні керманичі не пробували?! Тільки длбп або з дурки ще вірять в потужні потуги сонцесяйного зе!
11.02.2025 19:33 Відповісти
Ну і хто тепер шльондра, готова прийняти з любого боку?
Зеленський вже сам "пропонує" - але ним гидують.
Можлива тільки пляшка....
11.02.2025 18:46 Відповісти
Тільки на пляшку не він сяде,а ВИ, бовдури...
11.02.2025 19:12 Відповісти
Таких на пляшку не садять - їх як Каддафі - не черенок лопати насаджують.
А ми біля телевізора посидимо - подивимося.
11.02.2025 20:02 Відповісти
Посидите... На пляшці.
11.02.2025 21:00 Відповісти
Нє. Ми не посидимо - посидять усі подоляцькі тролики.
Зелені гниди здриснуть - а їхні підлизи залишаться з дулею.
11.02.2025 21:11 Відповісти
Зєля, ти ніколи в житті не чув словосполучення "рідкісноземельні корисні копалини"
11.02.2025 18:46 Відповісти
Що Зєля, що мабуть і Трамп взагалі не знають, що прийнято називати рідкісноземельними елементами (rare earths), адже ані літій, титан, інші цінні елементи, що дійсно є в Україні до групи рідкісноземельних не відносяться.
показати весь коментар
11.02.2025 19:22 Відповісти
І этот человьєк - Я! Ключ!...
11.02.2025 18:47 Відповісти
Якщо справа тільки в копалинах то ху-йло може їх запропонувати на порядок більше, включно з окупованими українськими. Тому ця ідея довбай'обська з самого початку...
11.02.2025 18:49 Відповісти
ну, отказываться никто не станет. нахаляву то. но говорить\смотреть "с уважением" уже никто тоже не будет (хотя, может быть, все равно не стали бы, дела говорят сами за себя, у кого-то пейджеры взрываются, вдруг, а у кого-то за три года мины бракованные, прокуроры-инвалиды, оборонные сооружения нерабочие, заводы проданы "интересным" людям, премиум тачки, барабаны в бомбоубежища, отсутствие обучения\военной подготовки молодежи, холопы на мясо, послицы "незаменимые" (причем - те, которые еще и официально против лендлиза были, и на писульки американцев положили) и т.д. и т.п.). может потому теперь вместо разговора на равных - уровень каких-то министров в лучшем случае. с барыгами говорят исключительно на базаре и о деньгах. но страдания палестинского украинского народа там не котируются.
11.02.2025 20:14 Відповісти
То нехай американські солдати вмирають за свої корисні копалини щоб не дісталися москалям.
11.02.2025 18:49 Відповісти
Так 500 мільйонів чи мільярдів. Щоразу цифра змінюється.
показати весь коментар
11.02.2025 18:49 Відповісти
...лярдів!
11.02.2025 19:11 Відповісти
Не розумію де я живу.
11.02.2025 18:53 Відповісти
а ти їх туди клав?
11.02.2025 18:54 Відповісти
Ну якщо мінятиме те що наклав то заперечень немає.
11.02.2025 18:59 Відповісти
Спочатку амери самі візьмуть все що треба в рахунок минулих поставок.
А потім може бути і спільну артіль відкриють ..
11.02.2025 18:59 Відповісти
записуйте!
зе!зрадник особисто подзвонив бульбадраніку про вагнер.
зе!малорос особисто виставив україну на обмін.
що ще?
говори, говори!
11.02.2025 18:59 Відповісти
Все пишеться з 21.04. 2019. Відповість за все!!!
11.02.2025 20:14 Відповісти
Території не можна віддавати, а ось надра в них - будь ласка
11.02.2025 19:01 Відповісти
95 квартал це не надра України, от його і продавай трампу. За Конституцією надра належать народу України
11.02.2025 19:03 Відповісти
Не при його розуму. Тільки читати чужі тексти, і ще завчити декілька фраз не надовго.
11.02.2025 19:06 Відповісти
американці тварюки бо тільки тварюки кидають рятівне коло потопельнику а потім йому кажуть - з тебе стопіццот ********* за порятунок, плати.
11.02.2025 19:07 Відповісти
Тебе жалко что американцы будут металлы добывать в Курской области?
11.02.2025 19:19 Відповісти
11.02.2025 19:08 Відповісти
після того,як я "зепоцріот" запропонував Трампу продати рідкоземельні ресурси України,котрі належать українському народові, які можуть на протязі сотень років давати добре життя українському народові ."трамбон" зразу ж назвав мене "торгашем" на весь світ.
11.02.2025 19:08 Відповісти
Як всі ці роки давали-фірташ та решта не дадуть збрехати.
11.02.2025 19:20 Відповісти
Ти ідіот. Крапка.
11.02.2025 19:12 Відповісти
А що так? У вас "свої козаки" пейсаті та сивочолі для видобутку є-нафіга вам "еті ґастрольори"?
11.02.2025 19:17 Відповісти
хіба " українських козаків" хтось називав .як "зепоцріота" "продавцем".???"Я думаю.що ми з Зеленським знайдемо спільну мову?Він добрий продавець(України) не дослівно "трамплін" після зустрічі із "зепоцріотом- продавцем України"
11.02.2025 21:27 Відповісти
Та ради Бога. Нужны металлы? Ну копайте столько сколько нужно в Курской области столько сначала деньги на бочку
11.02.2025 19:18 Відповісти
Я запропонував! Ти можешь тільки дупу пропонувати, а не надра країни.
11.02.2025 19:18 Відповісти
Прошу підказати, а що там ще можна продати, може буряків на самогон чи насіння соняшника??
Може піску? тут недалеко піщаний кар'єр є. І чорнозему навалом.
11.02.2025 19:20 Відповісти
11.02.2025 19:22 Відповісти
А взагалі треба написати петицію, щоб Україна стала черговим штатом США, там черга вже наростає.
11.02.2025 19:23 Відповісти
Во первых - Это жирный намек бункерному что Курск это Украина и металлы будут там добывать.
Во вторых - это способ узаконить конфискацию 600 миллиардов долларов конфискованных у Рашки путем санкций. Рашка должна выплатить репарации Украине, Украина должна заплатить США за оружие - Поэтому, все сходится.
В третьих такое соглашение узаконит пребывание армии США в Украине без всяких там резолюций ООН

Если кто и проиграл, так это рашисты, причем по всем пунктам
11.02.2025 19:24 Відповісти
Так же США могут купить ресурсы которые находятся на оккупированной части Донбасса и выставить Рашке счета чтобы выплатили все до копейки за каждый грам который украли
11.02.2025 19:30 Відповісти
Во-первых, там посёлок городско типа Суджа(5км от границы глубиной), а не областной крупный город Курск. Во-вторых, 600 млрд долларов у Рашки никто не конфисковал, а заморозил(а это очень разные вещи). Про репарации вообще речь не поднимается. Репарации платит страна только в случае своего проигрыша, причем безоговорочного. А этим и не пахнет. -Поэтому ничего сходится.
В-третьих, только сегодня(как и много раз до) было заявление от США, что ноги американского солдата в Украине не будет.

Если кто и проиграл? Даже трудно догадаться? То по всем пунктам
11.02.2025 19:46 Відповісти
США часто говорят о никогда - Абрамсов не будет никогда, F-16 не будет никогда, Хаймарсов не будет никогда, а о ракетах Атакамс вообще не может быть и речи. Удары по территории Рашки американским оружием вообще исключены...

Лично я заметил, что если американцы о чем либо говорят "никогда", то это сбудется 100%

Репарации - Рашка по сути не проиграла крымской войны Петра первого, а репарации выплачивала. В первой мировой противники так же разошлись по разным углам, но Германия выплачивала репарации. Поэтому, твое утверждение ни чем не подкрепляется.

Империя не может существовать без торговли с международным сообществом. Те империи которые думали что репарации можно не платить, рухнули и раскололись на квази государства. Захочет Рашка остаться в качестве империи, выплатит все до копейки.

И каким бы не был Трамп, он не вечен. Он понимает что демократы уже ножи точат к следующим выборам где ему вспомнят все и ткнут носом в каждую кучу которую он наложил. Да и среди республиканцев, большинство тех кто не станет хоронить свою политическую карьеру. И зная характер такой страны как США, мне лично, известно заранее что рашистов заставят ответить за несоблюдение договоров. США потому и США что всегда выполняли свои обязательства перед партнёрами.
12.02.2025 07:28 Відповісти
Спочатку привів велику війну в Україну, потім продав майбутнє наших дітей... Згадую номер в кварталі, де ти почвара кидаєш зламаний велосипед Україна і кажеш беріть назад з мене досить. Але тобі пох. поїдеш до мами Рими і папи Саши в Ізраіль. А ми залишимось... А ще дякую стаду, яке вибрало цього малороса, а тепер обісране забилося під плінтус і говорить, що у всьому винуватий ТЦК.
11.02.2025 19:30 Відповісти
Буде сидіти в українській тюрьмі до останнього подиху. Не хвилюйтеся.
11.02.2025 20:17 Відповісти
Войну принес в Украину бункерный фашист. Напомню его слова - Я принял решение о проведении СВО. Не американцы, не Зеленский, а Путин принял решение начать войну.
12.02.2025 07:30 Відповісти
Бункерний приняв рішення, коли побачив, що Буратіна до війни не готується, хоч західна розвідка попередила за півроку, розміновує підходи, будує дороги на схід, скорочує армію, звертає ракетні програми. Він батьків своїх відправив в Ізраіль за два тижні, а військових навіть не повідомив, коли буде напад, не дав команду на розвертання сил, мобілізацію. ДумайТЕ.
12.02.2025 09:42 Відповісти
Мне плевать что там увидел бункерный в своих шизотипичных фантазиях. Я тебе четко сказал кто принес войну в Украину
12.02.2025 15:42 Відповісти
11.02.2025 19:34 Відповісти
Землю селянам, фабрики робочим, а гроші багатим
11.02.2025 19:43 Відповісти
А яке ти мав право пропонувати? Ст. 13 Конституції України "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
11.02.2025 19:51 Відповісти
зе уйобок, але морда гидка, шо на його, шо на його дєрмачіну, шона пуйло дивистись - огида, бууууееее
3 уйобка гнилих
11.02.2025 19:59 Відповісти
ти "САМ" можеш тільки свою "духовку" пропонувати, "актріс нємєцкасєріальний"
11.02.2025 20:13 Відповісти
уїб@н
11.02.2025 20:45 Відповісти
Думаю бреше, бо якби в нього була така ідея, то за три роки і Байдену можна було запропонувати, але Байден не збирався обдирати Україну. А трампакс зразу кинувся афери на всі сторони організовувати, торгаш-аферист.
11.02.2025 22:07 Відповісти
ну і дурак. Знайшов чим пишатися. Я трампа за це проклинав, тепер знаю хто винуватий
12.02.2025 00:34 Відповісти
БАЙДЕНУ НЕ ПРОПОНУВАВ??? ЗАПРОПОНУЙ ВСІ КОШТИ РОЗДІЛИТИ МІЖ ПІДПИСАНТАМИ БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ...
12.02.2025 10:32 Відповісти
 
 