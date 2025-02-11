Я сам запропонував Трампу ідею розробки копалин в Україні в обмін на допомогу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що сам запропонував Президенту США Дональду Трампу доступ для США до українських рідкісноземельних корисних копалин в обмін на безпеку і фінансові стимули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у інтерв'ю The Guardian.

Зеленський зазанчив, що запропонував Трампу ідею щодо українських рідкісноземельних корисних копалин ще у вересні, коли вони зустрічалися в Нью-Йорку.

Він додав, що Україна має найбільші в Європі запаси урану і титану, і "не в інтересах Сполучених Штатів", щоб ці запаси опинилися в руках Росії і потенційно були передані КНДР, Китаю чи Ірану.

Тепер президент має намір повернутись з "більш детальним планом" щодо можливостей для американських компаній щодо видобутку українських природних ресурсів та допомоги у відновленні України після війни.

"Ми говоримо не тільки про безпеку, а й про гроші... Цінні природні ресурси, де ми можемо запропонувати нашим партнерам можливості, яких раніше не було, інвестувати в них... Для нас це створить робочі місця, для американських компаній це створить прибутки", - уточнив Зеленський.

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

