Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
1 218 23

Ідея миротворців в Україні спрацює лише за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ, - Зеленський

Зеленський про ідею Макрона щодо миротворчих військ в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує введення миротворчих військ на її території як частину гарантій безпеки, однак без участі США це неможливо.

Про це він сказав в інтервʼю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що миротворча місія матиме сенс лише за умови її масштабного розгортання.

Коли йдеться про ідею Емманюеля (президента Франції Емманюеля Макрона, - ред.), якщо це є частиною (гарантій безпеки), то так, якщо буде 100-150 000 європейських військ, то так. Але навіть тоді ми не були б на тому ж рівні військ, що і російська армія, яка протистоїть нам", - заявив Зеленський.

Український президент вважає, що мʼяка миротворча місія навряд чи спрацює без гарантій безпеки для Києва у разі відновлення Москвою бойових дій у майбутньому.

"Я буду відвертим з вами, я не думаю, що війська ООН або щось подібне коли-небудь дійсно допомагали комусь в історії. Сьогодні ми насправді не можемо підтримати цю ідею. Ми за (миротворчий - ред.) контингент, якщо це частина гарантії безпеки, і я б ще раз наголошую, що без Америки це неможливо", - додав Зеленський.

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

+5
Як ти ******...
11.02.2025 18:38 Відповісти
+3
США сказали - дякуєм за запрошення - якось без нас
11.02.2025 18:42 Відповісти
+3
А он всьо дози увєлічівал,
Он під простую і столічную
І похмєляться полюбіл....

.
11.02.2025 18:43 Відповісти
Як ти ******...
11.02.2025 18:38 Відповісти
яких ще 100 тис. сіпаїв ?
їх розстріляли англійці з пушок сто пісяти років тому...

..

.
11.02.2025 18:45 Відповісти
То ж недавно 200 тис. було. Мєльчаєм, пане верховний...
11.02.2025 18:41 Відповісти
США сказали - дякуєм за запрошення - якось без нас
11.02.2025 18:42 Відповісти
А мільярд дерев їм не заважатиме?
11.02.2025 18:42 Відповісти
З черенками від лопат? Бо якщо на ф-35, то можна значно менше.
11.02.2025 18:42 Відповісти
Вова, ти ідіот? Стільки в Європі загалом військ немає. А ще всіх відправити не можна, а ще їм потрібна ротація...
11.02.2025 18:42 Відповісти
А он всьо дози увєлічівал,
Он під простую і столічную
І похмєляться полюбіл....

.
11.02.2025 18:43 Відповісти
піл !

а ще й нюхав...

.
11.02.2025 18:50 Відповісти
В Європі скопом тис 150
11.02.2025 18:45 Відповісти
Наставляй ширше кишеню, геополітик х...
11.02.2025 18:46 Відповісти
Кроме мата перлы президента ничего не вызывают.

Какие могут быть миротворцы, если не будут возвращены все территории, охранять президента и его свиту?
11.02.2025 18:49 Відповісти
Так пукін проти миротворців, він взагалі проти всяких мирних планів. Портников ще до президенства Трампа чітко сказав, що ні на які мирні перемовини пукін не піде поки в нього є просування в Україні та він вільно торгує нафтою та має підтримку Китаю , Індії та глобального півдню. Поки йому прищімять яйки він ні на які перемовини не піде.
11.02.2025 18:52 Відповісти
а сенсу немає, потрібен чи міцний світ із позиції сили, як у Європі кажуть, чи не варто і починати
11.02.2025 20:32 Відповісти
Cтратег((Аналітик((...
11.02.2025 18:54 Відповісти
Та дайте уже обкурышу селедки наконец-то. Опять своими абырвалгами всех уже достал.

11.02.2025 18:59 Відповісти
Господи! Куди ще Остапа занесе!
11.02.2025 19:02 Відповісти
значить так. Зольдаты ваши, а план мой!
показати весь коментар
Тобі для такої кількості військ не Європу, а Китай треба запрошувати, лох. Європа не нашкребе стільки при всьому бажанні.
показати весь коментар
Починав з 200 тис. Ще й переговори не почались, а ставки зменшуються самі по собі.
11.02.2025 19:24 Відповісти
Дурдом
11.02.2025 19:25 Відповісти
 
 