Ідея миротворців в Україні спрацює лише за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує введення миротворчих військ на її території як частину гарантій безпеки, однак без участі США це неможливо.

Про це він сказав в інтервʼю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що миротворча місія матиме сенс лише за умови її масштабного розгортання.

Коли йдеться про ідею Емманюеля (президента Франції Емманюеля Макрона, - ред.), якщо це є частиною (гарантій безпеки), то так, якщо буде 100-150 000 європейських військ, то так. Але навіть тоді ми не були б на тому ж рівні військ, що і російська армія, яка протистоїть нам", - заявив Зеленський.

Український президент вважає, що мʼяка миротворча місія навряд чи спрацює без гарантій безпеки для Києва у разі відновлення Москвою бойових дій у майбутньому.

"Я буду відвертим з вами, я не думаю, що війська ООН або щось подібне коли-небудь дійсно допомагали комусь в історії. Сьогодні ми насправді не можемо підтримати цю ідею. Ми за (миротворчий - ред.) контингент, якщо це частина гарантії безпеки, і я б ще раз наголошую, що без Америки це неможливо", - додав Зеленський.

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

