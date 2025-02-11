УКР
1 278 17

Європа не може надати гарантії безпеки Україні без США, вони не будуть дієвими, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ті гарантії безпеки, які може запропонувати Європа для України, не будуть дієвими без участі Сполучених Штатів.

Про це він сказав в інтервʼю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо президент США Дональд Трамп припинить підтримку України, Європа сама не зможе заповнити цю прогалину.

"Є голоси, які кажуть, що Європа може запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди кажу "ні". Гарантії безпеки без Америки не є реальними гарантіями безпеки", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп збирається завершити війну РФ проти України, але питання гарантій безпеки буде покладено на Європу, - Волтц

Глава держави зазначив, що з огляду на це для України важливим є продовження військової підтримки з боку США. Він навів як приклад американські системи ППО Patriot.

"Тільки Patriot може захистити нас від усіх видів ракет, тільки Patriot. Є й інші (європейські. – Ред.) системи... але вони не можуть забезпечити повний захист... Тож навіть на цьому маленькому прикладі ви бачите, що без Америки гарантії безпеки не можуть бути повними", - додав Зеленський.

Український президент також заявив, що готовий до переговорів, але хоче, щоб Україна вела їх з "позиції сили", і сказав, що запропонує американським компаніям вигідні контракти на реконструкцію та інвестиційні поступки, щоб спробувати схилити Дональда Трампа на свій бік.

"Ті, хто допомагає нам рятувати Україну, [матимуть] шанс відновити її разом з українським бізнесом, разом зі своїм бізнесом. Про всі ці речі ми готові говорити детально", - резюмував він.

Читайте також: Документи з "Плану перемоги" можуть бути основою для плану Трампа, - Зеленський

Європа (2024) Зеленський Володимир (25545) США (24362) війна в Україні (6273) гарантії безпеки (299)
Топ коментарі
+8
А нащо у нас є купа безпекових угод?...Що з ними робити?...
показати весь коментар
11.02.2025 16:54 Відповісти
+6
А що, оті ''безпекові папірці'' з якими ти носився наче '' з писаною торбою'' вже ''всьо''? А ще дорікаєш інших ''будапештом'' , ''мінськом''.
показати весь коментар
11.02.2025 16:58 Відповісти
+3
Гарантию может дать только врач в морге, и то после вскрытия и не раньше.
Вот какую гарантию может дать США? Что начнет глобальную ядерную войну в случае будущей атаки на Украину? И зачем это Америке надо?
Или начнет но только простую войну? Так они как начнут ее так и закончат после первых десяти жмуров. И опять же, зачем? Мифические минералы? Так у США нет государтвенных компаний таких.
показати весь коментар
11.02.2025 17:01 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 16:50 Відповісти
В нас всі гаранти говорили вірні слова. Але як добавити розуму в кебету рижого?
показати весь коментар
11.02.2025 16:51 Відповісти
Вся надія на дядька Сема? - Трампа
показати весь коментар
11.02.2025 16:50 Відповісти
А Європа розказала що без США шансів немає...і взагалі це ваші проблеми. Ну коротше ..тільки шантаж. Ні на що більше в контексті допомоги Україні так званий "цивілізований світ" не зреагує ефективно.
показати весь коментар
11.02.2025 16:54 Відповісти
Інтригування в якомусь Канзасі куди з'ї@бався -це безперспективно.😏
показати весь коментар
11.02.2025 17:01 Відповісти
Зелена скотина, ти вже гарантії безпеки з Луксембургом підписала? Ні? Ось і займайся цим. Не мішай Дорослим Дядям розгрібати лайно яке ти навалив кругом за 6 років. А краще здохни.
показати весь коментар
11.02.2025 17:26 Відповісти
Вумний нарід 73% вірить кожному слову Зе-брехуна. А в 2019 році вони вірили Зе і його молодій команді, яка не була при владі і обяцяла перемогу, а сьогодні, бачиш без США цього бути не може? А навіщо тоді з 2019 року ті по цей день заривали бюджетні гроші в дороги, а не на озброєння? Навіщо всі ці роки дурили нарід і звільняли головкома і більше сотні командирів різної ланки, які до цього успішно зщахищали Україну? Що, знову винен захід, а Бучочка ні?
показати весь коментар
11.02.2025 18:12 Відповісти
 
 