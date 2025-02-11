Європа не може надати гарантії безпеки Україні без США, вони не будуть дієвими, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ті гарантії безпеки, які може запропонувати Європа для України, не будуть дієвими без участі Сполучених Штатів.

Про це він сказав в інтервʼю The Guardian.

За його словами, якщо президент США Дональд Трамп припинить підтримку України, Європа сама не зможе заповнити цю прогалину.

"Є голоси, які кажуть, що Європа може запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди кажу "ні". Гарантії безпеки без Америки не є реальними гарантіями безпеки", - наголосив він.

Глава держави зазначив, що з огляду на це для України важливим є продовження військової підтримки з боку США. Він навів як приклад американські системи ППО Patriot.

"Тільки Patriot може захистити нас від усіх видів ракет, тільки Patriot. Є й інші (європейські. – Ред.) системи... але вони не можуть забезпечити повний захист... Тож навіть на цьому маленькому прикладі ви бачите, що без Америки гарантії безпеки не можуть бути повними", - додав Зеленський.

Український президент також заявив, що готовий до переговорів, але хоче, щоб Україна вела їх з "позиції сили", і сказав, що запропонує американським компаніям вигідні контракти на реконструкцію та інвестиційні поступки, щоб спробувати схилити Дональда Трампа на свій бік.

"Ті, хто допомагає нам рятувати Україну, [матимуть] шанс відновити її разом з українським бізнесом, разом зі своїм бізнесом. Про всі ці речі ми готові говорити детально", - резюмував він.

