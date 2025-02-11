УКР
Новини Мюнхенська конференція 2025
Відправка європейських миротворців в Україну стане головною темою Мюнхенської конференції, - NYT

Відправка європейських миротворців в Україну стане головню темою Мюнхенської конференції

Відправка європейських миротворців в Україну стане центральною темою для обговорення на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого.

Про це пише видання The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що перспектива укладення мирної угоди між Україною та Росією прискорила обговорення щодо відправки європейських військ до України для того, щоб вони спостерігали за припиненням вогню і допомагали стримувати Росію від можливого повторного вторгнення.

Водночас, як зауважує NYT, питання полягає в тому, які країни готові відправити миротворців, скільки та чи погодиться на це російський диктатор Володимир Путін.

"Ця тема, безсумнівно, стане головною для обговорення цього тижня на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки, у якій візьмуть участь віцепрезидент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо", - пише видання.

Читайте також: Литва підтримує відправку миротворців в Україну, - командувач ЗС Вайкшнорас

Питання відправки в Україну своїх миротворців уже порушили деякі європейські країни, а саме Франція, Британія, а також країни Балтії. Водночас влада Німеччини вважає таку ідею передчасною.

NYT пише, що без участі США в такій операції - без американського повітряного прикриття, протиракетної оборони та розвідки  європейські війська зазнали б серйозного ризику і навіть нападів з боку Росії.

Також видання нагадує, що раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що якщо Україну не приймуть до НАТО, то знадобиться до 200 тисяч іноземних військ, щоб забезпечити її безпеку. Водночас  аналітики вважають таку цифру занадто великою, оскільки вона, приміром, втричі перевищує чисельність армії Британії.

За словами заслуженого професора військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Лоуренса Фрідмана, якого цитує видання, для реальних сил стримування зазвичай потрібно "більше ніж 100 000 військовослужбовців, спрямованих на виконання місії" для регулярних ротацій і надзвичайних ситуацій.

Читайте також: Головним питанням Мюнхенської безпекової конференції буде війна в Україні, - держсекретар США Рубіо

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

Читайте також: Обговорення ідеї розміщення миротворців із Європи триває, але залишається багато питань, - Зеленський

Україна повинна:
- перемогти кацапів
- віддати мириканцям копалин на суму в рази більше ніж вся допомога США
Європейці повинні:
- заплатити за допомогу США Україні
- послати своїх миротворців в Україну
США і рашка повинні:
- ніхуа
-----

дякуємо, дуже дякуємо
11.02.2025 17:15
будуть спостерігати за шестимісячним процесом припинення вогню. Потім трохи заїбуться вивозити своїх загиблих, розїдуться по своїх натівських квартирах, і скажуть, що краще будуть нам давати зброю поки не закінчиться каденція трампа. Потім будуть знов думати як прийняти Україну у НАТО.
11.02.2025 17:49
Імпотенти не зможуть навіть це!
11.02.2025 17:12
Імпотенти не зможуть навіть це!
11.02.2025 17:12
нічого із ними не станеться
ЗСУ прикриє
11.02.2025 17:12
Україна повинна:
- перемогти кацапів
- віддати мириканцям копалин на суму в рази більше ніж вся допомога США
Європейці повинні:
- заплатити за допомогу США Україні
- послати своїх миротворців в Україну
США і рашка повинні:
- ніхуа
-----

дякуємо, дуже дякуємо
11.02.2025 17:15
А д'єрмак дозволить?
11.02.2025 17:35
Нет, ему х-ло не разрешит.
11.02.2025 17:57
Ідея з миротворцями не прокатить від слова зовсім.
Вже не кажучи про їх кількість, озброєння, повноваження відповідати міцно на обстріли, пу ні за що на це не погодиться.
А міссія, типа наглядачів вад ОБСЄ... дик вони ж вже були, зареєстрували більш 20 тис.порушень припинення вогню і що? Результат не просто нульовий, а низче плінтуса: пу зібрав сили та попер... тільки ЗСУ і достатньо ******** зброї здатні покласти край війні. Яка думка форумчан?
11.02.2025 17:38
Так отож: якщо вони в блакитних шоломах сидитимуть в шанцях під КАБами та іскандерами, то сенсу нема. Треба одразу на своїх Ф-35 та В-21.
11.02.2025 17:48
будуть спостерігати за шестимісячним процесом припинення вогню. Потім трохи заїбуться вивозити своїх загиблих, розїдуться по своїх натівських квартирах, і скажуть, що краще будуть нам давати зброю поки не закінчиться каденція трампа. Потім будуть знов думати як прийняти Україну у НАТО.
11.02.2025 17:49
фреон , для заморозки війни в Україні , називається "миротворчий контингент".Розморозити холодильник ,рашистське куйло зможе коли йому й,,,обне моча в голову....
11.02.2025 17:53
Якщо це найголовна подія, то це збіговисько не варто уваги, бо ніякої відправки не буде.
11.02.2025 19:03
Нам потрібні не миротворці які заморозять війну, а зброя щоб її виграти!
11.02.2025 19:05
 
 