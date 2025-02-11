Відправка європейських миротворців в Україну стане головною темою Мюнхенської конференції, - NYT

Відправка європейських миротворців в Україну стане центральною темою для обговорення на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого.

Про це пише видання The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що перспектива укладення мирної угоди між Україною та Росією прискорила обговорення щодо відправки європейських військ до України для того, щоб вони спостерігали за припиненням вогню і допомагали стримувати Росію від можливого повторного вторгнення.

Водночас, як зауважує NYT, питання полягає в тому, які країни готові відправити миротворців, скільки та чи погодиться на це російський диктатор Володимир Путін.

"Ця тема, безсумнівно, стане головною для обговорення цього тижня на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки, у якій візьмуть участь віцепрезидент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо", - пише видання.

Питання відправки в Україну своїх миротворців уже порушили деякі європейські країни, а саме Франція, Британія, а також країни Балтії. Водночас влада Німеччини вважає таку ідею передчасною.

NYT пише, що без участі США в такій операції - без американського повітряного прикриття, протиракетної оборони та розвідки європейські війська зазнали б серйозного ризику і навіть нападів з боку Росії.

Також видання нагадує, що раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що якщо Україну не приймуть до НАТО, то знадобиться до 200 тисяч іноземних військ, щоб забезпечити її безпеку. Водночас аналітики вважають таку цифру занадто великою, оскільки вона, приміром, втричі перевищує чисельність армії Британії.

За словами заслуженого професора військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Лоуренса Фрідмана, якого цитує видання, для реальних сил стримування зазвичай потрібно "більше ніж 100 000 військовослужбовців, спрямованих на виконання місії" для регулярних ротацій і надзвичайних ситуацій.

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

