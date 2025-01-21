Україні потрібно щонайменше 200 тисяч миротворців, - Зеленський

В Україні потрібно буде розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії після досягнення угоди про припинення вогню.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання про ідею розмістити миротворчий контингент в Україні після завершення війни, Зеленський відповів, що для запобігання новому нападу Росії після досягнення угоди про припинення вогню знадобиться щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.

"Від усіх європейців? 200 тисяч, це мінімум. Це мінімум, інакше це ніщо", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, яких потребує Україна.

Також Зеленський заявив, що диктатор РФ Путін під час потенційних перемовин може вимагати скорочення української армії вп'ятеро. За словами Зеленського, "зменшення української армії в рази" буде одним із важливих питань у ході ймовірних переговорів щодо миру.

Однак він наголосив, що Київ не дозволить поступитися цим вимогам.

"Це те, чого він хоче. Ми не дозволимо цьому статися", - сказав Зеленський.

Читайте також: Говорити про відправку миротворців до України зарано, - глава Міноборони Латвії Спрудс

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

Читайте також: Пісторіус не відкидає ідеї розміщення німецьких миротворців в Україні: ми повинні взяти на себе відповідальність