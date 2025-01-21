УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11053 відвідувача онлайн
Новини
4 569 53

Україні потрібно щонайменше 200 тисяч миротворців, - Зеленський

Зеленський про миротворців для України

В Україні потрібно буде розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії після досягнення угоди про припинення вогню.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання про ідею розмістити миротворчий контингент в Україні після завершення війни, Зеленський відповів, що для запобігання новому нападу Росії після досягнення угоди про припинення вогню знадобиться щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.

"Від усіх європейців? 200 тисяч, це мінімум. Це мінімум, інакше це ніщо", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, яких потребує Україна.

Також Зеленський заявив, що диктатор РФ Путін під час потенційних перемовин може вимагати скорочення української армії вп'ятеро.  За словами Зеленського, "зменшення української армії в рази" буде одним із важливих питань у ході ймовірних переговорів щодо миру.

Однак він наголосив, що Київ не дозволить поступитися цим вимогам.

"Це те, чого він хоче. Ми не дозволимо цьому статися", - сказав Зеленський.

Читайте також: Говорити про відправку миротворців до України зарано, - глава Міноборони Латвії Спрудс

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

Читайте також: Пісторіус не відкидає ідеї розміщення німецьких миротворців в Україні: ми повинні взяти на себе відповідальність

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) миротворці (886) війна в Україні (5863)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Я голосую за х@лиард. Как знаменитых деревьев. Меньше нельзя.
показати весь коментар
22.01.2025 00:02 Відповісти
+15
Вова, гдЄ патЄрялся "план перемоги"?
показати весь коментар
22.01.2025 00:06 Відповісти
+11
це не Україна війну розв'язала. Це якесь чмо, знаючи, шо поряд живе маньяк, повернулось до нього сракою в стрінгах
показати весь коментар
22.01.2025 00:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я - за 300 000!
Хто більше?
показати весь коментар
21.01.2025 23:50 Відповісти
Я голосую за х@лиард. Как знаменитых деревьев. Меньше нельзя.
показати весь коментар
22.01.2025 00:02 Відповісти
Вова, гдЄ патЄрялся "план перемоги"?
показати весь коментар
22.01.2025 00:06 Відповісти
А куди ж дівати 18-25 хероїв?
показати весь коментар
21.01.2025 23:51 Відповісти
То це Україна знічев'я війнушку розв'язала і змушує всіх воювати? Перевір дупу - схоже, там рупор ×уйла стирчить.
показати весь коментар
22.01.2025 00:12 Відповісти
це не Україна війну розв'язала. Це якесь чмо, знаючи, шо поряд живе маньяк, повернулось до нього сракою в стрінгах
показати весь коментар
22.01.2025 00:28 Відповісти
А ти де був? Тебе так збудили стрінги, що не знаєш, хто війну розкручує? Чи тупити - твій коник?
показати весь коментар
22.01.2025 01:04 Відповісти
Підозрюю що "він" не президент і не верховний головнокомандувач
показати весь коментар
22.01.2025 07:27 Відповісти
Пасть закрий тварь рашистська. Тільки сотні тисяч миротворців можуть хоть якось гарантувати мир. І то я не впевнений що вони щось зможуть зробити коли через рік ***** поставить два-три мільйонну армію рашистів і вже обучених північнокорейців.
показати весь коментар
22.01.2025 00:35 Відповісти
Ти вже нажерлось гімна то і сиди там де сидиш в норі своїй. Яке тобі діло до України падло
показати весь коментар
22.01.2025 00:45 Відповісти
поюх, ставимо батька оподєрьмака та родину сирських попереду, а далі зебіленську скумбрію та усіх сук наріду та починаємо торгуватись...
показати весь коментар
21.01.2025 23:57 Відповісти
Так дріб'язково береш. Там всією Зрадою, жОпою і кабміном, верховним судом та їхнім насадженим олігархатом можна торгуватись з агресором.
За всю цю наволоч кацапи курську й білгородські області обміняють Україні.
показати весь коментар
22.01.2025 12:21 Відповісти
А чому так дрібʼязково? Мільярд і ніяк неменше! Чи вивчив нове число і вирішив це продемонструвати всім?
показати весь коментар
21.01.2025 23:58 Відповісти
потужних, що мульярд зедерев, котрі я посадив у своїй макітрі поряд із скумбрією по 8-ім...
показати весь коментар
22.01.2025 00:04 Відповісти
Звиздить, бо таку армію миротворців ніхто не збирає.
показати весь коментар
22.01.2025 00:00 Відповісти
А хто тоді буде гарантувати мир? Під чесне слово *****?
показати весь коментар
22.01.2025 00:51 Відповісти
А хто взагалі може щось гарантувати?
показати весь коментар
22.01.2025 07:28 Відповісти
Ну так навіщо тоді вобще про гарантії говорити і щось підписувати. Прийдіть в любий банк і попробуйте взяти кредит хоч на 100грн без гарантій їх повернення. Вас з вікна викинуть. А тут саму велику країну в Європі хочуть здати без ніяких гарантій
показати весь коментар
22.01.2025 11:46 Відповісти
Хоче здати оп. А гарантія існуює лише одна-членство в ЄС та НАТО. Але для цього потрібно щоб українці були адекватні. Ще одну "Угорщину" НАТО та ЄС не витримають. А наш лідор похлєще Орбана буде
показати весь коментар
22.01.2025 11:52 Відповісти
Де та фотка з Бендером?
показати весь коментар
22.01.2025 00:01 Відповісти
Якщо хочеш взнати коли през бреше, подивись чи відкритий в нього рот.
показати весь коментар
22.01.2025 00:01 Відповісти
ще падла дихає... значить вкраїнчиків імені 73% меншає та шашлики не з них?
показати весь коментар
22.01.2025 00:20 Відповісти
После гибели нескольких десятков миротворцев от артобстрела или бомбёжки федирастов они все разбегутся бросая технику и оружие . А во вторых где станут миротворцы там и будет новая граница Украины, причём навсегда .Никто после замирение за оккупированные территории воевать не будет. а вот без миротворцев у Украины есть окно возможностей К примеру очередной мятеж в срашке или путин подохнет и всу смогут в этот момент атаковать (А вообще слушая это гунявое чучело я понимаю что минимум 20% своей территории вместе с нашими людьми отойдут к кацапам навсегда .....(Зато в Судже местных алкашей мы подкормили вместо отвоёвывать свою землю
показати весь коментар
22.01.2025 00:02 Відповісти
Суджу ми все одно віддамо. Так що, про КурНР годі й думати. (
показати весь коментар
22.01.2025 00:19 Відповісти
коли була багаторічна облога Сараєво то саме миротворці, яких вбивали серби врятували багато людей.
А ще є історія про яку мало хто знає. Під час Балканської війни, в Боснії до табору де були тільки Українські миротворці прийшло близько тисячі цивільних мусульман і благали допомоги від військ генерала Младіча. Українці не тільки не відмовили а ще організували кругову оборону. Але Младіч відмовився атакувати Українців бо завжди поважав нас.
показати весь коментар
22.01.2025 01:52 Відповісти
Президент все вірно каже !
Такої кількості миротворців , звісно , ніде взятися , а отже - єдиний спосіб забезпечити Україні безпеку - дати їй більше зброї
показати весь коментар
22.01.2025 00:05 Відповісти
прийми позу Зе!, твій віслюк тебе втішить...
показати весь коментар
22.01.2025 00:23 Відповісти
ПНХ кацапсина !
показати весь коментар
22.01.2025 00:27 Відповісти
та що ж у вас, подоляцьких, кругом кацапи ?

"Ми могли б збільшити армію ..." також кацап сказав ?
показати весь коментар
22.01.2025 00:30 Відповісти
От мені цікаво, він каже, що від нього вимагають армію в 5 разів менше. Зараз 1 млн.+, таку армію тримають хіба що великі країни за чисельністю населення. Зробіть як і було 200-250 тис., На 30млн. населення людей не знайдеться, щоб тримати 1млн. в штаті армії. Краще зробіть обов'язкове служіння в армії, як в Південній Кореї, хай люди освоюють реально необхідні вос з приписом до військових частин, а не асфальт фарбують, наклепайте заліза - хай стоїть. Цілу бригаду з технікою у мирний час може обслуговувати 150-200 людей. Роздуйте штат резервістів, спробуйте хоча б раз на рік робити збори - у вас грошей не вистачить в бюджеті мирної країни. щоб такий натовп залучити для реальних тренувань. Якщо зробити все вірно, то у разі чергової національної мобілізації у вас за 3 дні будуть забиті всі бригади натовпом 1млн.+, люди будуть з технікою і реальним знанням що робити.
показати весь коментар
22.01.2025 00:11 Відповісти
ТЦК має починати з Португалії і бадьоро рухатися на схід.
показати весь коментар
22.01.2025 00:15 Відповісти
або з концерту 95 кварталу разом со зрітєльним залом і сценою.

на сцені майже всім по 40 років
показати весь коментар
22.01.2025 00:32 Відповісти
Тебе вже випустили з ліфта?
показати весь коментар
22.01.2025 01:06 Відповісти
...і один прокурор, що зможе ПОСАДИТИ Зеленського та його ОПГ!
показати весь коментар
22.01.2025 00:17 Відповісти
- прокурор посадити не може.

Алгоритм такий :

- оперативники подають інформацію слідчому

- слідчий просить прокурора відкрити справу

- прокурор дає погодження на відкриття справи

- слідчий дає команду оперативникам затримати злодєя

- охорона злодєя саджає оперативників, слідака і прокурора.
показати весь коментар
22.01.2025 00:36 Відповісти
американський прокурор може посадити кого завгодно!... ну, окрім Трампа.
показати весь коментар
22.01.2025 00:44 Відповісти
Нереально бо дуже дорого. Дешевше ***** замочити в його сортирі.
показати весь коментар
22.01.2025 01:37 Відповісти
ніщо - це ти.
показати весь коментар
22.01.2025 03:25 Відповісти
Клінічний ідіот.
показати весь коментар
22.01.2025 06:31 Відповісти
Може краще 5000 лазерів.
показати весь коментар
22.01.2025 06:45 Відповісти
Ішак поїхав в Давос веселити публіку, правда чомусь не взяв рояль.
показати весь коментар
22.01.2025 07:56 Відповісти
Ого, Боневтіку мало творити чудо в Україні, він замахнувся командувати миротворцями. Ось що таке практика для геніального Бонгевтіка, якому після 6 років України замало, йому потрібен світ, або хочаби якась велика країна.
показати весь коментар
22.01.2025 08:18 Відповісти
Воно навіть не уявляє що таке миротворці, якщо ляпнулопро 200 тисяч. Ця істота взагалі дупля не відбиває в якому світі воно живе. Господи, спаси і помилуй, і дай дожити до того дня коли ця зелена патороч піде в небуття.
показати весь коментар
22.01.2025 08:36 Відповісти
Що ви хочете від артиста 95-го кварталу, він що вам енциклопедія?
показати весь коментар
22.01.2025 08:45 Відповісти
Недоразумение 2019.
показати весь коментар
22.01.2025 09:13 Відповісти
Зрадник без жодного статусу і повноважень щось там вирішує як розділити спаплюжену окупантом Україну. Ганьба!
показати весь коментар
22.01.2025 12:27 Відповісти
 
 