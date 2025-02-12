На початку повномасштабного вторгнення РФ пропонувала ультиматум жорсткіший за "Мінськ", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що як тільки ЗСУ почали вибивати окупантів у 2022 році, то РФ пом'якшила свої вимоги.

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"З чим прийшли в цей раз вони (росіяни. - Ред.). Коли вони були біля Києва, оточили Київ та окупували 50% нашої країни. Вони пускали ультиматум, він був схожий на Мінськ, але він був ще жорсткішим. Вони хотіли поставити ультиматум, щоб ми зрадили повністю нашим національним інтересам. Тобто всі оці слова: денацифікація, демілітаризація, щоб у нас не було армії, щоб їхні люди проросійські керували державою, багато всього, щоб ми визнали та віддали території юридично тощо. Щоб російська мова була офіційною", - розповів президент.

Зеленський назвав такі вимоги ще більш радикальним форматом "Мінська".

"Я сказав, що цього не може бути, бо тут порушення прав людей, Конституції, повна зрада. Ми не підемо на ультиматум Путіна. Всі відправляли сюди різних посильних. Багато приходили і казали, що завтра нас окупують, треба бігти тощо. Багато лідерів мені дзвонили та казали, що треба виїжджати. ... Паралельно з цим були ультиматуми, дзвінки від різних людей", - заявив глава держави.

Після того як Сили оборони почали вибивати російських загарбників з окупованих територій, сказав Зеленський, РФ пом'якшила свої ультиматуми.

