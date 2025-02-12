УКР
На початку повномасштабного вторгнення РФ пропонувала ультиматум жорсткіший за "Мінськ", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що як тільки ЗСУ почали вибивати окупантів у 2022 році, то РФ пом'якшила свої вимоги.

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"З чим прийшли в цей раз вони (росіяни. - Ред.). Коли вони були біля Києва, оточили Київ та окупували 50% нашої країни. Вони пускали ультиматум, він був схожий на Мінськ, але він був ще жорсткішим. Вони хотіли поставити ультиматум, щоб ми зрадили повністю нашим національним інтересам. Тобто всі оці слова: денацифікація, демілітаризація, щоб у нас не було армії, щоб їхні люди проросійські керували державою, багато всього, щоб ми визнали та віддали території юридично тощо. Щоб російська мова була офіційною", - розповів президент.

Зеленський назвав такі вимоги ще більш радикальним форматом "Мінська".

"Я сказав, що цього не може бути, бо тут порушення прав людей, Конституції, повна зрада. Ми не підемо на ультиматум Путіна. Всі відправляли сюди різних посильних. Багато приходили і казали, що завтра нас окупують, треба бігти тощо. Багато лідерів мені дзвонили та казали, що треба виїжджати. ... Паралельно з цим були ультиматуми, дзвінки від різних людей", - заявив глава держави.

Після того як Сили оборони почали вибивати російських загарбників з окупованих територій, сказав Зеленський, РФ пом'якшила свої ультиматуми.

+51
оточили Київ та окупували 50% нашої країни
Загинули деякі люди тут всередині нашого Офісу.
Як 50% України окупували і Київ оточили, так і в жОПі загинули.
Хіба що мівіною вдавились з переляку.
показати весь коментар
12.02.2025 11:50 Відповісти
+51
Буратіно-пздабол, тільки повні дегенерати вірять тому лайну що л'ється з твоєї пащеки.
показати весь коментар
12.02.2025 11:50 Відповісти
+49
Їх вбив татаров.
показати весь коментар
12.02.2025 11:48 Відповісти
відео буде?
показати весь коментар
12.02.2025 12:56 Відповісти
Буде. Студія "КВАРТАЛ 95" вже працює на ним. )))
показати весь коментар
12.02.2025 13:17 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 12:56 Відповісти
Зелене чмо вирішило рейтинг підняти? Жаль що не завалили цього судака!!!
показати весь коментар
12.02.2025 12:58 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 12:58 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 12:58 Відповісти
Кому ти нах всрався....ушльопок...
показати весь коментар
12.02.2025 13:08 Відповісти
Завгосп знову підсунув бумажку яку він зачитав як завжди .
показати весь коментар
12.02.2025 13:12 Відповісти
Це не "кокс" - воно серйозно хворе на голову!
показати весь коментар
12.02.2025 13:15 Відповісти
Оооо знову.....
показати весь коментар
12.02.2025 13:23 Відповісти
Вже збились з рахунку, скільки ****** разів намагалися вбити гниду, а воно не вбиваєме, живєє всєх живих.
показати весь коментар
12.02.2025 13:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI&ab_channel=chebur18 Нагадав квартальний комік десь ось це.
показати весь коментар
12.02.2025 14:08 Відповісти
йой! Що то за патетики в Мівіні,може то не спеції???
показати весь коментар
12.02.2025 14:14 Відповісти
Фантазії рівня дитсадочка. Сором а не през.
показати весь коментар
12.02.2025 17:11 Відповісти
ви тільки на його зеньнки подивіться. він взагалі буває не під речовинами?
показати весь коментар
12.02.2025 17:14 Відповісти
Хто ж цьому довбню ультимитуми озвучував Єрмак,Арестович,Подоляк,чи напряму з москви звонили
показати весь коментар
12.02.2025 17:32 Відповісти
В цього мудака в макітрі повна каша. Набір слів, як в попугая, логічно не може звязати до купи кілька слів.
показати весь коментар
12.02.2025 22:16 Відповісти
******* нарколига, брехло та крадюга.
показати весь коментар
13.02.2025 08:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 