Зеленський про нічний обстріл: Путін не готується до миру, терор РФ не припиниться сам по собі

Зеленський прокоментував обстріл 12 лютого 2025 року

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку російських окупантів.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі Росія атакувала Україну балістикою та дронами. Пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення, цивільна інфраструктура. На місцях працюють усі наші служби - допомагають людям, ліквідовують наслідки цього терору. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину в Києві. Ще четверо постраждали, серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким.

Цей терор Росії проти України не припиниться сам по собі. Путін не готується до миру – він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни", - зазначив він.

Читайте: Рашисти атакували Київщину ракетами та дронами: в Обухівському районі пожежа, в Бориспільському - пошкоджено будинки (оновлено). ФОТОрепортаж

Обстріл 12 лютого 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 9-річну дитину. У трьох районах пожежі. За даними рятувальників, є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад.

Також повідомлялося, що рашисти атакували Київщину ракетами та дронами. В Обухівському районі пожежа, в Бориспільському - пошкоджено будинки. Окрім того, росіяни напередодні атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури.

Сили ППО знищили 6 балістичних ракет "Іскандер-М" та понад 70 "шахедів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ про "обмін територіями" на переговорах з Україною: "У Курській області на неонацистів чекає земля метр на два"

війна (1487) Зеленський Володимир (25545) обстріл (30991) війна в Україні (6273)
+20
Брехлива неголена скотиняка заляпана кровю українців з ніг по голову, путлер готуєтся до миру так само як ти з травня 2019 року готувався до війни.
12.02.2025 09:22 Відповісти
12.02.2025 09:22 Відповісти
+12
Потужний у нас Лідор - його чекає довічне увязнення, а він все про Україну думає
12.02.2025 09:23 Відповісти
12.02.2025 09:23 Відповісти
+11
Де наші далекобійні ракети, зелена почвара?
А цікаво, а можна відкрити збір на далекобійні ракети, зібрати лярд дєнєг та занести в КБ південне? Хай зроблять ракет. Потім на волонтерських засадах, без згоди з військовими, нахрен військових в цій справі, бо Єрмак їх заверне, на шасі від якогось камаза, придєлать цю ракету і іпонуть по червоной площі дєвята мая в 10:00 по москві?
12.02.2025 09:17 Відповісти
12.02.2025 09:17 Відповісти
Так - потрібно посилюватися зброєю - бо балачки на путлєра не діють
12.02.2025 09:16 Відповісти
12.02.2025 09:16 Відповісти
Де наші далекобійні ракети, зелена почвара?
А цікаво, а можна відкрити збір на далекобійні ракети, зібрати лярд дєнєг та занести в КБ південне? Хай зроблять ракет. Потім на волонтерських засадах, без згоди з військовими, нахрен військових в цій справі, бо Єрмак їх заверне, на шасі від якогось камаза, придєлать цю ракету і іпонуть по червоной площі дєвята мая в 10:00 по москві?
12.02.2025 09:17 Відповісти
12.02.2025 09:17 Відповісти
Вдогонку добавлю, шо Ілон Маск не мав ніякого відношення до Пентагонів, ЦРУ та мін оборони США та інших шарашкиних конторів, коли запускав свої фалькони і спейс ікси.
12.02.2025 09:19 Відповісти
12.02.2025 09:19 Відповісти
Думаю, за кілька днів закрили б..це мрія - палаюча мацква..
12.02.2025 09:45 Відповісти
12.02.2025 09:45 Відповісти
зате єрмак-шашлик готуються, вже бюллетені малюють потайки
12.02.2025 09:19 Відповісти
12.02.2025 09:19 Відповісти
Насправді мене тривожить , що ОПа почала підготовку до виборів Вона вже ведеться, наприклад, через Дію , через банківські картки ведуть перепис громадян за кордоном . Уточню : ОПа готується не до виборів ,а до фальсифікації результатів виборів. Це лякає
12.02.2025 09:37 Відповісти
12.02.2025 09:37 Відповісти
Це буде дуже маштабна фальсифікація..проголосуютт за нас, як треба..
12.02.2025 09:47 Відповісти
12.02.2025 09:47 Відповісти
А ти вже вазеліном запасся?
12.02.2025 09:20 Відповісти
12.02.2025 09:20 Відповісти
12.02.2025 09:21 Відповісти
12.02.2025 09:21 Відповісти
А най би вдавив!
12.02.2025 09:54 Відповісти
12.02.2025 09:54 Відповісти
12.02.2025 09:58 Відповісти
12.02.2025 09:58 Відповісти
Брехлива неголена скотиняка заляпана кровю українців з ніг по голову, путлер готуєтся до миру так само як ти з травня 2019 року готувався до війни.
12.02.2025 09:22 Відповісти
12.02.2025 09:22 Відповісти
Потужний у нас Лідор - його чекає довічне увязнення, а він все про Україну думає
12.02.2025 09:23 Відповісти
12.02.2025 09:23 Відповісти
Чекає, як шо натовп не розірве на шматки спочатку прочистив йому анус ********** дрючком, на шо він давно заслуговує. А може після дрючка і на каштан пристроят люди.
12.02.2025 09:53 Відповісти
12.02.2025 09:53 Відповісти
12.02.2025 09:23 Відповісти
12.02.2025 09:23 Відповісти
кращебздохлик оманський
12.02.2025 09:37 Відповісти
12.02.2025 09:37 Відповісти
Хватит повторять эту мантру, нет в мире того, кто может сделать сильный шаг в сторону быдлостана, вокруг одни слабаки и хлюпики, поэтому, Украине давно уже нужно было иметь свой собственный план выхода из данной ситуации, исходя только из собственных интересов, погибать за весь мир у нас уже нет сил.

У Европы есть оружие, которым Украина может нанести огромный ущерб быдлостану, но Европа нам его не даёт, а коли так, значит нам нужно менять тактику и чем быстрее, тем лучше.
12.02.2025 09:25 Відповісти
12.02.2025 09:25 Відповісти
"путін не готується до миру" - пятый президент говорил об этом вам, дурням, еще шесть лет тому назад.
12.02.2025 09:28 Відповісти
12.02.2025 09:28 Відповісти
Поки Трамп заглядатиме в ср@ку путіну, замість того щоб надати Україні усю зброю для вибивання свинорилої орди з наших територій, доти кацапи будуть продовжувати війну.
12.02.2025 09:28 Відповісти
12.02.2025 09:28 Відповісти
А навіщо Вам і таким як Ви чекати зброю від Трампа? Трамп президент США і якщо дасть нам зброю, то буде дуже добре, США дають нам її вже три роки. А де наша зброя? Де наші обіцяні далекобійні ракети? Де ті вже довгі "Нептуни" і "потужні ЗеБеня_ЄрмакТатарРакети"??? Хто в нас Верховний головнокомандувач? Його функції перечитувати у відосах події світу і звинувачувати США, що не піднягнули короткі штанці Потужному і не витерли носика?
12.02.2025 09:40 Відповісти
12.02.2025 09:40 Відповісти
Так, не готується.
І це повністю логічно. Як тільки ти занив про переговори і справедливе завершення(це взагалі пи'здець ноу-хау у війнах) війни він зрозумів що перемагає.

Ситуація схожа з 2019, коли мудрий нарід в 73 % показав ху-йлу що можна нападать спротиву не буде. Тепер те саме з уставшімі от вайни ухилянтами і верховним бубою, який вже марить пєрєговорами.

Але натомість отримає як і в 2019 лише війну...
12.02.2025 09:30 Відповісти
12.02.2025 09:30 Відповісти
та все тромб і маска знають, як і посіпаки кремля з Словенії і Угорщини... Але цим ***** насрати...
12.02.2025 09:35 Відповісти
12.02.2025 09:35 Відповісти
Володя Брехливий Боневитік Потужений Нетряпка Лідор Всесвіту, тобі говорили ще у 2019 році, що пуйло не хочу миру і нападе. Тобі говорили всі розвідки і керівники держав цивілізованих країн у 2021 році, що пуйло стягує війська і нападе і навіть вказали якими силами і звідки, а ти брехало, що нападу не буде, кликало на шашлики і всьому світу розповідало, що в очах пуйла мир, то Порошенко не закінчує війну, бо на ній збагачується, запевнив цим, що з пуйлом потрібно торгувати і дружити. Ти відвів наші війська з укріплень і в чисте поле і розмінував мінні поля, підставивши їх на смерть. Ти дав можливість ворогу оточити і знищити Маріуполь, здати на каторгу і катування більше 3-х тисяч захисників, обдуривши цей нарід, що то "контрольована евакуація", а потім звинуватив і "Червоний Хрест" і всіх на світі..., а не невони Верховний Головнокомандувач, а ти. А сьогодні ти нам втираєш, що пуйло не хоче миру, давши йому можливість знищити пів України і вбити найкращих???
12.02.2025 09:36 Відповісти
12.02.2025 09:36 Відповісти
Корумпований, шашличник клоун це прокляття для України!
12.02.2025 09:39 Відповісти
12.02.2025 09:39 Відповісти
Що обрали!
12.02.2025 10:56 Відповісти
12.02.2025 10:56 Відповісти
Как жалок шут на троне короля!

Как глуп народ, который то позволил ! /Р.Бернс/
12.02.2025 09:56 Відповісти
12.02.2025 09:56 Відповісти
Хрипата, гундоса, просрочена сопля
12.02.2025 10:08 Відповісти
12.02.2025 10:08 Відповісти
Президент України має бути етичним українцем, а не євреєм. Але націоналісти чомусь його підтримують, а він руйнує Україну.
12.02.2025 10:10 Відповісти
12.02.2025 10:10 Відповісти
Це тільки в Україні народ тихцем може шипіти що владу захопили євреї і кацапи і вестися на кремлівські фейки що Порошенко - то Вальцман, а потім з усієї дурі вибирають махрового жидо-кацапа.
12.02.2025 10:17 Відповісти
12.02.2025 10:17 Відповісти
"Путін не готується до миру, терор РФ не припиниться сам по собі" - так, блд, треба більше пресувати військових за те що кажуть правду, треба більше звільняти досвідчених генералів, треба менше давати зарплат військовим, а більше красти на добудові ХАЕС - так поборемоХу@ла і буде «справедливий мир».
12.02.2025 10:14 Відповісти
12.02.2025 10:14 Відповісти
А як же мир в очах? Щось пішло не так, але що?
12.02.2025 10:19 Відповісти
12.02.2025 10:19 Відповісти
Опять эта чушь...
Ровно до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня Война будет продолжаться. Будут лететь ракеты, снаряды, пули, будут гибнуть люди. Это же Война, она такая. И рашисты будут стрелять и наши до последнего момента.
Только вопрос чем и куда стрелять. Ну тут уж, кто как хочет и может.
12.02.2025 10:34 Відповісти
12.02.2025 10:34 Відповісти
Це подяка від Вови ху Вові зє за новий,майбутній, Чорнобиль2 на хмельничині.
12.02.2025 10:58 Відповісти
12.02.2025 10:58 Відповісти
Так де наши ракети згідно того списку що перераховував в вечерних відосиках кажу так крім
3,14 та крадіжку коштів країни та безумних відосиків від Зе не треба і чекати могильщик країни який веде краіну на цвинтар історії це всі бачать і вже ніхто з ним не хоче мати діло один неправильний вибір населення привів до таких сумних наслідків
12.02.2025 11:02 Відповісти
12.02.2025 11:02 Відповісти
https://x.com/ukrainiansfirst Олег Леусенко@leusenko1

рф завдала ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 4, в т.ч. 9-річна дитина. Проте, антидержавна ширка "слуг", опзж, заМайбах, Йуля проголосували за купівлю 2-х старих російських реакторів для ХАЕС через лобіювання агентів рф з ОПи. $1 млрд. піде на ракети проти українців.
12.02.2025 11:09 Відповісти
12.02.2025 11:09 Відповісти
зе ****, а ти чого готуєгшся? будь проклятий ти, твоя сільодка по 8 грн, твій дєрьмак і твої тітушкі - бусифікатори до 7-го коліна, будьте прокляті зе слугі диявола і свої карманів. ненавиджу не менше ніж пуйло московитське.
12.02.2025 11:35 Відповісти
12.02.2025 11:35 Відповісти
зате ти знову ввечері маєш про що гундосити
12.02.2025 12:30 Відповісти
12.02.2025 12:30 Відповісти
Де Українськи ракети, віслюк? Треба оновлювати ядерну зброю!!!
12.02.2025 12:51 Відповісти
12.02.2025 12:51 Відповісти
 
 