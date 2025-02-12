Зеленський про нічний обстріл: Путін не готується до миру, терор РФ не припиниться сам по собі

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку російських окупантів.

"Цієї ночі Росія атакувала Україну балістикою та дронами. Пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення, цивільна інфраструктура. На місцях працюють усі наші служби - допомагають людям, ліквідовують наслідки цього терору. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину в Києві. Ще четверо постраждали, серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким.



Цей терор Росії проти України не припиниться сам по собі. Путін не готується до миру – він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни", - зазначив він.

Обстріл 12 лютого 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 9-річну дитину. У трьох районах пожежі. За даними рятувальників, є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад.

Також повідомлялося, що рашисти атакували Київщину ракетами та дронами. В Обухівському районі пожежа, в Бориспільському - пошкоджено будинки. Окрім того, росіяни напередодні атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури.

Сили ППО знищили 6 балістичних ракет "Іскандер-М" та понад 70 "шахедів".

