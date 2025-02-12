Зеленський про нічний обстріл: Путін не готується до миру, терор РФ не припиниться сам по собі
Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку російських окупантів.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі Росія атакувала Україну балістикою та дронами. Пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення, цивільна інфраструктура. На місцях працюють усі наші служби - допомагають людям, ліквідовують наслідки цього терору. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину в Києві. Ще четверо постраждали, серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким.
Цей терор Росії проти України не припиниться сам по собі. Путін не готується до миру – він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни", - зазначив він.
Обстріл 12 лютого 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 9-річну дитину. У трьох районах пожежі. За даними рятувальників, є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад.
Також повідомлялося, що рашисти атакували Київщину ракетами та дронами. В Обухівському районі пожежа, в Бориспільському - пошкоджено будинки. Окрім того, росіяни напередодні атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури.
Сили ППО знищили 6 балістичних ракет "Іскандер-М" та понад 70 "шахедів".
А цікаво, а можна відкрити збір на далекобійні ракети, зібрати лярд дєнєг та занести в КБ південне? Хай зроблять ракет. Потім на волонтерських засадах, без згоди з військовими, нахрен військових в цій справі, бо Єрмак їх заверне, на шасі від якогось камаза, придєлать цю ракету і іпонуть по червоной площі дєвята мая в 10:00 по москві?
У Европы есть оружие, которым Украина может нанести огромный ущерб быдлостану, но Европа нам его не даёт, а коли так, значит нам нужно менять тактику и чем быстрее, тем лучше.
І це повністю логічно. Як тільки ти занив про переговори і справедливе завершення(це взагалі пи'здець ноу-хау у війнах) війни він зрозумів що перемагає.
Ситуація схожа з 2019, коли мудрий нарід в 73 % показав ху-йлу що можна нападать спротиву не буде. Тепер те саме з уставшімі от вайни ухилянтами і верховним бубою, який вже марить пєрєговорами.
Але натомість отримає як і в 2019 лише війну...
Как глуп народ, который то позволил ! /Р.Бернс/
Ровно до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня Война будет продолжаться. Будут лететь ракеты, снаряды, пули, будут гибнуть люди. Это же Война, она такая. И рашисты будут стрелять и наши до последнего момента.
Только вопрос чем и куда стрелять. Ну тут уж, кто как хочет и может.
3,14 та крадіжку коштів країни та безумних відосиків від Зе не треба і чекати могильщик країни який веде краіну на цвинтар історії це всі бачать і вже ніхто з ним не хоче мати діло один неправильний вибір населення привів до таких сумних наслідків
рф завдала ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 4, в т.ч. 9-річна дитина. Проте, антидержавна ширка "слуг", опзж, заМайбах, Йуля проголосували за купівлю 2-х старих російських реакторів для ХАЕС через лобіювання агентів рф з ОПи. $1 млрд. піде на ракети проти українців.