Наслідки ворожого удару балістикою по Києву: є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад (оновлено). ФОТОрепортаж
12 лютого під ранок російські війська завдали ракетного удару по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, в Оболонському районі сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано.
"На жаль, одна людина загинула та одна постраждала", - уточнили рятувальники.
У Святошинському районі сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.
У Голосіївському районі сталось загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває.
Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Пізніше у Нацполіції показали фото, на яких зафіксовано наслідки російського обстрілу столиці України:
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 9-річну дитину. У трьох районах пожежі.
