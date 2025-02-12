УКР
Наслідки ворожого удару балістикою по Києву: є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад (оновлено). ФОТОрепортаж

12 лютого під ранок російські війська завдали ракетного удару по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, в Оболонському районі сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано.

"На жаль, одна людина загинула та одна постраждала", - уточнили рятувальники.

У Святошинському районі сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.

У Голосіївському районі сталось загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває.

Також читайте: Окупанти в січні здійснили 13 атак дронами-камікадзе та 1 ракетний удар по Києву: загинули 5 людей, ще 7 поранені

наслідки ракетного удару по Києву
наслідки ракетного удару по Києву
наслідки ракетного удару по Києву
наслідки ракетного удару по Києву

Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Пізніше у Нацполіції показали фото, на яких зафіксовано наслідки російського обстрілу столиці України:

наслідки удура по Києву 1 лютого 2025 року
наслідки удура по Києву 1 лютого 2025 року
наслідки удура по Києву 1 лютого 2025 року
наслідки удура по Києву 1 лютого 2025 року
наслідки удура по Києву 1 лютого 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 9-річну дитину. У трьох районах пожежі.

Київ (20191) обстріл (30991) ДСНС (5290) Повітряні атаки на Київ (941) війна в Україні (6273)
+23
Росія повинна бути знищена
12.02.2025 06:57 Відповісти
12.02.2025 06:57 Відповісти
+9
зараз купимо рашистські реактори, а потім почнем ракети майструвати....
12.02.2025 07:15 Відповісти
12.02.2025 07:15 Відповісти
+8
Діло не в вибитих вікнах. А в тому що самі моцквичі повинні відчути війну на собі. ***** може воювати вічно поки війна десь далеко. А от коли моцквичі завиють що війна їм нахер не вперлась ***** буде вимушений реагувати. Да і не тільки висотки можна атакувати. Ті ж самі енергосистему чи аеропорти з літаками знищувати для дронів саме те. На моцква повинна бути паралізованою
12.02.2025 08:32 Відповісти
12.02.2025 08:32 Відповісти
Росія повинна бути знищена
12.02.2025 06:57 Відповісти
12.02.2025 06:57 Відповісти
а зеленський має бути страчений
12.02.2025 08:31 Відповісти
12.02.2025 08:31 Відповісти
ти маєш бути страченим, довбойоб , разом з ху@йлом путіним
12.02.2025 08:51 Відповісти
12.02.2025 08:51 Відповісти
А нинішнім сторонникам зеленського потрібно робити відмітки в паспорті, що ця людина розумово обмежена, із забороною пожиттєво займати керівні посади і приймати участь у будь-яких виборах. І це буде дуже гуманно, бо якби від мене залежало, я би вам геноцид влаштував і плодитися заборонив.
12.02.2025 09:53 Відповісти
12.02.2025 09:53 Відповісти
Не сваріться.. спочатку вловимо.. допитаємо.. витребуємо репарації, а потім аккуратно відправим воювати в гаагу. Заберем.. ще раз допитаємо, примусимо виплатити репарації.. І відріжем голову.. Так я гадаю буде справедливо.
12.02.2025 09:10 Відповісти
12.02.2025 09:10 Відповісти
тот биомусор лугандоский если б полностью химическим оружием зачистить,особо никто не рассттроился б,бамбасяне заслуживают мучительной смерти,так нет в демократии играем наших людей,та падаль должна дохнуть и дохнуть,хорошо хоть кацапы бибизян бамбаских мужского пола трохи зачистили в 22-23 годах)
12.02.2025 09:32 Відповісти
12.02.2025 09:32 Відповісти
Помниш.. Штепу на коне.. Стрелкова ******.. так и не успели залугандонить.. тянет сейчас на кацапии срок.. и прочую шваль.. когда на маталыге.. 45 км.. разогнал неуправляемая.. А они вениками машут думали каци заезжают.. а щас суки ноют.. Ты прав. под корень.. або вони нас.. або ми їх. Іншого нема.
12.02.2025 09:40 Відповісти
12.02.2025 09:40 Відповісти
то коли мокву будем бомбити? хто це почне робити - виграє вибори
бо то єдиний шлях до скинення ***** самими кацапами
12.02.2025 07:00 Відповісти
12.02.2025 07:00 Відповісти
З чарівної палки? Чи з лампи Алладіна? І головне - на фіга на це витрачати ресурси?
12.02.2025 07:05 Відповісти
12.02.2025 07:05 Відповісти
вище прочитай нафіга, пісатель
12.02.2025 07:07 Відповісти
12.02.2025 07:07 Відповісти
зараз купимо рашистські реактори, а потім почнем ракети майструвати....
12.02.2025 07:15 Відповісти
12.02.2025 07:15 Відповісти
Підари уззкіє
12.02.2025 07:38 Відповісти
12.02.2025 07:38 Відповісти
Чому у москві нічого не вибухає хтось знає ???
12.02.2025 07:57 Відповісти
12.02.2025 07:57 Відповісти
То не на часі
12.02.2025 07:58 Відповісти
12.02.2025 07:58 Відповісти
можливо тому що путєннападьот?
12.02.2025 08:01 Відповісти
12.02.2025 08:01 Відповісти
тому що безпілотники провести складно, і є цілі цікавіші за офісні висотки, від того, що повибиваєш два десятки склопакетів - на фронті нічого не зміниться
12.02.2025 08:23 Відповісти
12.02.2025 08:23 Відповісти
Діло не в вибитих вікнах. А в тому що самі моцквичі повинні відчути війну на собі. ***** може воювати вічно поки війна десь далеко. А от коли моцквичі завиють що війна їм нахер не вперлась ***** буде вимушений реагувати. Да і не тільки висотки можна атакувати. Ті ж самі енергосистему чи аеропорти з літаками знищувати для дронів саме те. На моцква повинна бути паралізованою
12.02.2025 08:32 Відповісти
12.02.2025 08:32 Відповісти
А що про це говорить Абрамович ?
12.02.2025 08:26 Відповісти
12.02.2025 08:26 Відповісти
Чи , можливо єрмак ?
12.02.2025 08:57 Відповісти
12.02.2025 08:57 Відповісти
 
 