Наслідки ворожого удару балістикою по Києву: є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад (оновлено). ФОТОрепортаж

12 лютого під ранок російські війська завдали ракетного удару по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, в Оболонському районі сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано.

"На жаль, одна людина загинула та одна постраждала", - уточнили рятувальники.

У Святошинському районі сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.

У Голосіївському районі сталось загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває.

Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Пізніше у Нацполіції показали фото, на яких зафіксовано наслідки російського обстрілу столиці України:











