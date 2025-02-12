Ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, кількість поранених зросла до 4, серед них - 9-річна дитина. У трьох районах були пожежі (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 12 лютого 2025 року війська РФ завдали ракетного удару по Києву. Ворог бив балістикою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

За оперативною інформацією, у Соломʼянському та Святошинському районах Києва зафіксовано загорання на дахах житлових будинків.

Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста:

Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх. На жаль, загинула 1 людина.

Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м.

Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.

Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, станом на 5 ранку було зафіксовано пожежі в Голосіївському, Подільському та Святошинському районах. В Оболонському - палає на території промзони. Попередньо - пошкоджені будівлі поряд. Всі служби прямують на місця.

"В Оболонському районі наразі один загиблий. Та вже троє постраждалих, двох із них медики госпіталізували, одному - надали допомогу на місці. Зокрема, в Оболонському районі постраждала - 9- річна дівчинка. Її теж госпіталізували медики", - уточнив Кличко.



ФОТО: Yan Dobronosov

Пізніше у ДСНС заявили, що в Оболонському районі внаслідок удару загинула 1 людина, 4 постраждали, серед них дитина.

В частково зруйнованій офісній будівлі рятувальники ліквідували пожежу.







Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).















