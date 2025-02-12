УКР
Ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, кількість поранених зросла до 4, серед них - 9-річна дитина. У трьох районах були пожежі (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 12 лютого 2025 року війська РФ завдали ракетного удару по Києву. Ворог бив балістикою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

За оперативною інформацією, у Соломʼянському та Святошинському районах Києва зафіксовано загорання на дахах житлових будинків.

Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста:

  • Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх. На жаль, загинула 1 людина.
  • Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м.
  • Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.
  • Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, станом на 5 ранку було зафіксовано пожежі в Голосіївському, Подільському та Святошинському районах. В Оболонському - палає на території промзони. Попередньо - пошкоджені будівлі поряд. Всі служби прямують на місця.

"В Оболонському районі наразі один загиблий. Та вже троє постраждалих, двох із них медики госпіталізували, одному - надали допомогу на місці. Зокрема, в Оболонському районі постраждала - 9- річна дівчинка. Її теж госпіталізували медики", - уточнив Кличко.

ФОТО: Yan Dobronosov
ФОТО: Yan Dobronosov

Пізніше у ДСНС заявили, що в Оболонському районі внаслідок удару загинула 1 людина, 4 постраждали, серед них дитина.

В частково зруйнованій офісній будівлі рятувальники ліквідували пожежу.

Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

наслідки удару по Києву 12 лютого 2025 року
похер,прилетит так прилетит,от судьбы ни какое всратое типа убежище не защитит,сужденно здохнуть значит здохнешь,а "убежище "реально всратое,один раз был там(подвал панельки),бомж жопу об стену вытирал(и никаких тебе овощерезок и барабанов даже ),ну его нах)))
12.02.2025 06:50 Відповісти
Буде- потужним відосіком, більше ппо, більше ракет до ппо
12.02.2025 06:51 Відповісти
По моцкві відповідь буде? Чому до сих пір на моцкві рашисті в підвалах не сидять і аеропорти цілі?
12.02.2025 06:48 Відповісти
проснулся только на 2 сбитиях последних,и то когда на святычем сбили,все таки беруши Mack силиконовые это тема,реально не слышно этих сирен всратых,ну и если баллистику в районе 5-10 км *******(от прилета кто в теме звук намного тише) на высоте,тогда только доходит.
12.02.2025 06:17 Відповісти
показати весь коментар
Ніхто, крім кієвлян, не "в теме". Інші балістики тільки прильоти чують.
12.02.2025 09:40 Відповісти
показати весь коментар
Тільки Київ потерпає від уламків. В Кривий Ріг балістика прилітає цілою.
12.02.2025 10:36 Відповісти
показати весь коментар
Всі вибирали.
12.02.2025 11:38 Відповісти
показати весь коментар
Ну так. Три області з результатами 23, 24, 36. Зовсім трохи до перемоги не вистачило.
12.02.2025 11:52 Відповісти
показати весь коментар
Усе значно простіше. Кривий Ріг нічого не вартий. КАБи і РСЗВ давно сюди не долітають. А Іскандеру пофік 150 км чи 300. Різниця часу польоту хвилина. До речі прилітає найчастіше з Криму. З брянської області до Києва ближче.
12.02.2025 11:46 Відповісти
показати весь коментар
В Київ балістика також прилітає цілою. Наприклад місяць тому дві х47 ніхто не збив.
12.02.2025 12:30 Відповісти
показати весь коментар
Сирени заважають спати...А жити не заважають попереджуючи про ракети?
12.02.2025 06:34 Відповісти
похер,прилетит так прилетит,от судьбы ни какое всратое типа убежище не защитит,сужденно здохнуть значит здохнешь,а "убежище "реально всратое,один раз был там(подвал панельки),бомж жопу об стену вытирал(и никаких тебе овощерезок и барабанов даже ),ну его нах)))
12.02.2025 06:50 Відповісти
Что-то вокруг тебя все всратое. Может тебе кроме беруш еще розовые очки нужны
12.02.2025 10:36 Відповісти
По моцкві відповідь буде? Чому до сих пір на моцкві рашисті в підвалах не сидять і аеропорти цілі?
12.02.2025 06:48 Відповісти
Буде- потужним відосіком, більше ппо, більше ракет до ппо
12.02.2025 06:51 Відповісти
Так америкоїди і дадуть. Десяток ракет до Петріотів із терміном зберігання, що добігає кінця. Мовляв - обороняйтесь. Вас щоночі ******* сотнями шахедів, раз на місяць чи частіше - масованим ракетними ударами. А ви сидіть і терпіть. Поки торгаш Трампон обговорить деталі "сдєлкі" з кремлівським людожером, як роздерибанити Україну гуртом та вроздріб.
12.02.2025 20:27 Відповісти
Не буде навіть по Криму.
12.02.2025 10:05 Відповісти
то коли мокву будем бомбити? хто це почне робити - виграє вибори
бо то єдиний шлях до скинення ***** самими кацапами
12.02.2025 07:01 Відповісти
на все свій час
12.02.2025 07:38 Відповісти
Ссанич де відосікі, прокидайся
12.02.2025 07:04 Відповісти
мафія Зєлєнскага-Підєрмачного "в упор нЄ хочет" нищити пускові установки кацапів, залишки кораблів та аеродромну структуру агресора і навіть соромиться потурбувати безперешкодне залізничне постачання окупаційних військ та адміністрацій через керченський міст та суходолом через Південь, який дермові зеленські подарували ***** за пару днів.. тупорило-сцикливе Верховне знає що робить.. понаобирали аніматорів-заочників, мародерів-зрадників..
12.02.2025 07:28 Відповісти
А як ти нищити "в упор" ті пуcкові зібрався ? Хоч почитай, з чого ті іскандери/kn23 запускаються, що сьогодні по Києву прилітали.
12.02.2025 08:51 Відповісти
..дивно взагалі, що ви не запропонували мені "парабеллум і кілька патронів", щоб було чим знищити ті "пускові установки", зазвичай так же ж пропонують або тролі або корисні ідіоти, коли їхню Зєлю тикають у її ж лайно..
от чомусь уся влада-ресурси в Україні належить Зєлі-Підєрмачній з бандою, а вирішувати стратегічні задачі пропонують "кріпаку в окопі з саперною лопаткою" і відповідає не Зєля-Розміннєтчиця Чонгарів, а сапер у якого дермаки-верещучки забрали і міни і детонатори..
12.02.2025 09:12 Відповісти
Я завдав конкретне питання-як можна знищити ті пускові ? У відповідь-якась дика маячня про парабелуми та зедєрьмаків. Конкретні пропозиції щодо пускових є чи просто про зелених пофлудити захотілося ?
12.02.2025 16:48 Відповісти
..спеціально, для особливообдарованих - пускові установки знищуються "розстрілом в упор" , максимально влучно.. але, схоже, що ви - прекрасна білявка (чи щось не таке вже й класне), на зряплаті.. і це - ваш внесок, нехай витрачають кацапське бабло на вашу муйню - також робочій варіант..
12.02.2025 17:00 Відповісти
Пускова установка балістичних ракет-це колісне чи гусеничне шасі, а не стаціонарна платформа. Яка переміщується своїм ходом, причому з доволі непоганою швидкістю, яка має змогу доволі швидко згорнутися після пуску та поїхати. Ба більше-вона запускає балістичну ракету з своєї території, а не з лінії фронту, тому що ракета має змогу летіти декілька сотень кілометрів. Як її (пускову) вирахувати на таких відстанях та розстріляти "в упор" ? Цікаво послухати "ікспєрда" по особливообдарованих та білявках. Відповідь буде чи знову бла-бла-бла ?
12.02.2025 22:04 Відповісти
Капітан Очевидність б"є наповал своєю обізнанністю з інтернета доступного УСИМ..
тут я безсилий.. насолоджуйтеся..
13.02.2025 08:34 Відповісти
Інтернет, напевно, доступний не "УСИМ", або логіка доступна не "УСИМ", тому що безапеляційно пропонують знищувати дещо "в упор", не розуміючи взагалі, як це можна зробити.
13.02.2025 08:54 Відповісти
А бубочка у Києві,чи здриснув до Мюнхена?
12.02.2025 07:47 Відповісти
Та в конча заспі на свіжому повітрі. Чи Ви не дивилися "слуга народа"? Там в нього ще корабель на березі річечки.
12.02.2025 07:55 Відповісти
Раніше все збивали, тепер чомусь пропускають
12.02.2025 07:52 Відповісти
Це щоб "пересічний" був зговірливіший та радів поразці, коли ракети, начебто, перестануть сипатися на голови. Що буде після того - декотрі про це (навіть на крок вперед), не думають. Вистачає інфантилів, які думають, що війна "розсмокчеться сама собою", разом з рф-ією і х2йлом. Чекають і ******* "старшого брата" - хай навіть він ******* їх "смєртним боєм" та чоботом трощить їм нутрощі - то їх так "хазяїн любить", авжеж.
Окрема причина цієї війни (крім ворога) - підсвідоме бажання померти в народа, підсвідоме бажання страждань.
Раніше прищеплена йому меншовартість. Він дума, наївно, що зможе "задобрити" ката, відтявши собі руку чи ногу.
12.02.2025 08:51 Відповісти
- А кат тільки радий із цього.
12.02.2025 08:54 Відповісти
теперь спецов в пехоту забирают
12.02.2025 08:53 Відповісти
А хто тобі сказав що цього разу були прямі влучання саме туди, куди орки цілили ? Щодо руйнувань-ракета при збитті не розчиняється у повітрі.
12.02.2025 08:55 Відповісти
Майже ніколи все не збивали, в вас галіки.
12.02.2025 09:42 Відповісти
От перерахуємо 600 млн€ Болгарії за російський атомний реактор відразу стане легше .
12.02.2025 08:24 Відповісти
Закрита зона: Мародерство узаконили. 269 депутатів (Слуга Народа, екс-ОПЗЖ, Батьківщина, За Майбутнє і Довіра) проголосували за корупційну оборудку з російським смородом: купівлю для Хмельницької АЕС двох старих реакторів російського виробництва, придатних лише для російського ядерного палива. З програмою будівництва на роки. Сама вартість купівлі «заліза» за три місяці зросла з 0,6 до 1.1 мільярда доларів! Ну і не зайве нагадати, що реалізують цей фестиваль корупції люди зрадника Андрія Деркача, які керують не лише Енергоатомом, а і міністерством енергетики загалом.
12.02.2025 10:42 Відповісти
знову кон чен ін дав кацапам своїх ракет, до м'яса жаль.
12.02.2025 09:32 Відповісти
12.02.2025 10:40 Відповісти
Криваві наслідки, для Українців, спільної діяльності рашистів та їх агентів коригувальників-ждунів!
Безкарність, для убивць Українців, завдяки бездіяльності стефанчуків зеленського шмигаля щодо НЕВІДКЛАДНОГО внесення змін до законодавства, упродовж 3 років!
Зміни до бюджету щодо НЕВІДКЛАДНОГО переміщення статей бюджету з оборони на асфаль величного крадівництва, вносили стефанчуком-разумковим у ВРУ в ТУРБОРЕЖИМІ!
А ось до убивць Українців, рашистів та їх коригувальників, ну ніяк справи не йдуть!
Українці, прокинуться? Йолоп сидить в хаті, в Урядовому кварталі95!
12.02.2025 12:27 Відповісти
гореть кацапским тварям в пекле.
12.02.2025 13:41 Відповісти
Де там оон? Трамп не хоче кацапам ультиматум видвинути? Чи знову занепокоєння?
12.02.2025 15:25 Відповісти
Мирний план Трампа в дii.
12.02.2025 15:51 Відповісти
 
 