МЗС РФ про "обмін територіями" на переговорах з Україною: "У Курській області на неонацистів чекає земля метр на два"

Прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала слова президента України Володимира Зеленського про "обмін територіями" з Росією на ймовірних переговорах, зокрема захоплених територій у Курській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у телеграм-каналі.

Захарова також назвала "катастрофою" для ЗСУ ситуацію в Курській області.

"У Курській області на неонацистів, що там орудують, чекає земля б ез жодного обміну площею приблизно метр на два і глибиною метра півтора-два. Подібні заяви Зеленський робить, щоб приховати справжні масштаби катастрофи для ЗСУ на цьому напрямку", - зазначила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський не виключає, що під час ймовірних переговорів з РФ може запропонувати "обмін територіями". Так, Україна відмовиться від захоплених територій на Курщині.