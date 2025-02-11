УКР
Новини
МЗС РФ про "обмін територіями" на переговорах з Україною: "У Курській області на неонацистів чекає земля метр на два"

Зеленський заявив про обмін Курщини: Захарова відреагувала

Прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала слова президента України Володимира Зеленського про "обмін територіями" з Росією на ймовірних переговорах, зокрема захоплених територій у Курській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у телеграм-каналі. 

Захарова також назвала "катастрофою" для ЗСУ ситуацію в Курській області.

"У Курській області на неонацистів, що там орудують, чекає земля без жодного обміну площею приблизно метр на два і глибиною метра півтора-два. Подібні заяви Зеленський робить, щоб приховати справжні масштаби катастрофи для ЗСУ на цьому напрямку", - зазначила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський не виключає, що під час ймовірних переговорів з РФ може запропонувати "обмін територіями". Так, Україна відмовиться від захоплених територій на Курщині.

Зеленський Володимир (25545) окупація (6863) росія (67900) Захарова Марія (364) Курськ (1199)
+52
А чому Машка така агресивна, курськ це споконвічна українська земля
показати весь коментар
11.02.2025 20:37 Відповісти
+39
показати весь коментар
11.02.2025 20:41 Відповісти
+36
С вами не меняться нужно, вас нужно уничтожать, да так, чтобы и пепла на земле не осталось, и

духу вашего вонючего!

Горите вы все в аду, черви навозные!
показати весь коментар
11.02.2025 20:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому Машка така агресивна, курськ це споконвічна українська земля
показати весь коментар
11.02.2025 20:37 Відповісти
вона давно не какала. в неї запор
показати весь коментар
11.02.2025 20:46 Відповісти
Вона ротякую какає, діарея.
показати весь коментар
11.02.2025 20:55 Відповісти
Вона все вірно каже.
Російські неонацисти так і отримують...
показати весь коментар
11.02.2025 20:49 Відповісти
Смоли тобі вгорло!
показати весь коментар
11.02.2025 20:38 Відповісти
кек,пук среньк
говорят те кто за село на бамбасе,штабелями ложаться,и катастрофа такая что уже ослы на подвозе бк))))ото реально катастрофа,так катастрофа
показати весь коментар
11.02.2025 20:39 Відповісти
С вами не меняться нужно, вас нужно уничтожать, да так, чтобы и пепла на земле не осталось, и

духу вашего вонючего!

Горите вы все в аду, черви навозные!
показати весь коментар
11.02.2025 20:40 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 20:41 Відповісти
Тут машка-алкоголічка правду каже. Нацисти мруть там як мухи.👍
показати весь коментар
11.02.2025 20:41 Відповісти
а тут некоторые глаголят что кусок курсщины нафиг не всрался ******))))было бы пофиг ,сраки так бы не горели,я же говорю русня до последнего издыхания будет пальцы веером топырить и щоки от важности надувать пока не лопнет)такая натура у козломордых.
показати весь коментар
11.02.2025 20:44 Відповісти
Завтра може не настати, коли спрацюють російські ядерні ракетні установки від натиснутих кремлівським терористом путіним кнопок. Бо йому голос скаже, що настав його час. Голос, який до цієї пори не вбили лікарі, та не вбили світові поліцейські, яким для цього потрібно було вбити тіло-носія цього голосу та його підголосків в якості коня лаврова та кобили захарової.
показати весь коментар
11.02.2025 20:41 Відповісти
🤪😴
показати весь коментар
11.02.2025 20:45 Відповісти
Мінімум 90% кацапських ядерних боєголовок вже протухли.
Якби ядерна зброя кацапстану була справна, ху*ло її б уже давно застосував.
Найефективніше для ху*ла, в цьому випадку, бомбити воронеж - ракету точно не зіб'ють, або привезти ядерний заряд на віслюку в мішку з-під цукру.
А кацапів треба просто знищувати без ніяких емоцій, як тарганів.
показати весь коментар
11.02.2025 21:42 Відповісти
Тут потрібні світові санитари...
показати весь коментар
11.02.2025 21:42 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 20:42 Відповісти
"Я родился в живописном украинском городе Таганроге..." (А.П.Чехов).
показати весь коментар
11.02.2025 21:49 Відповісти
Кацапа сіпає в коментарях, дивіться поки не забанили.
показати весь коментар
11.02.2025 20:50 Відповісти
Хто б тебе догнав...
показати весь коментар
11.02.2025 20:52 Відповісти
Іди нах уй звідси,лайно лугандонське.
показати весь коментар
11.02.2025 20:56 Відповісти
Більше не наливати
показати весь коментар
11.02.2025 20:42 Відповісти
Машуня мабуть не похмелилась.
показати весь коментар
11.02.2025 20:42 Відповісти
машка очі вивалює ...мізки давлять на очі ?!!! Прес геній
показати весь коментар
11.02.2025 20:43 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 20:43 Відповісти
Ну, Зеля, действительно, в последнее время базар уже слабо фильтрует. Ну хоть как-то бы еще пытался понты колотить, а то послушаешь - ну капитулянт уже 100%-й.
показати весь коментар
11.02.2025 20:43 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 20:44 Відповісти
те саме чекає і на рус-окупантів в Україні. так може таки поміняти?
показати весь коментар
11.02.2025 20:45 Відповісти
Як там вірно пишеться: Манька Облігація,чи Манька Аблігація?! Щось з цією придуркуватою особою я вже і не второпаю!
показати весь коментар
11.02.2025 20:46 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 20:46 Відповісти
стидаюсь спитати!
обмін територіями, теж особисто зе!малорос запропонував?
показати весь коментар
11.02.2025 20:48 Відповісти
Ось "дипломатична" відповід рашиської злочинеці "найвеличнішому" який марить якимось обміном здаючи Донбас.То я цій паскуді дам відповідь ти і твоя рашиська кліка злочинці терористи і місце цій шайці в кращому разі гаазький трибунал в гіршому висіти вам на стовпах . Що до рашиських окупантів не те що в землі, вас виродків здичавілі собаки будуть гризти., смерть фашиській росії
показати весь коментар
11.02.2025 20:49 Відповісти
А по факту, якщо без лірики, сказано, що ніякого обміну територіями не буде.

Тобто, злиті Зеленським за тиждень 2022-го території залишаться окупованими і ніяка манюсенька Суджа цього не змінить.
показати весь коментар
11.02.2025 21:00 Відповісти
все єто херня не стоить и яйца выеденого,скажет ***** маньке миньет зельке сделать она и сделает,это все шушера....а там посмотрим на переговоры,если заез обменять на кусок курщины то это мего успех,хотя я в именно в заез мало верю,скорее курскую область впишут в конституцию украины с одобрения рыжей бестии аля как запорож и херсонск область без херсона и запорожья))))
показати весь коментар
11.02.2025 21:05 Відповісти
Ага. А це вона сказала під впливом особистих емоцій мабуть.
показати весь коментар
11.02.2025 21:07 Відповісти
вона це сказала в пропагандистських цілях із розрахунком на внутрішнього споживача і на іпсо.
показати весь коментар
11.02.2025 21:37 Відповісти
Ну да. Ну да. Роіся ж така країна, де прес-скретар може казати щось своє без згоди царя.
показати весь коментар
11.02.2025 22:00 Відповісти
Росія така країна, де прес-секретар може брехати за згодою царя.
показати весь коментар
11.02.2025 23:43 Відповісти
Третина злитих за тиждень 2022-го територій звільнена, до речі.
показати весь коментар
11.02.2025 21:35 Відповісти
Татишо!!! 😁 А мапу давно бачила?

Весь Південь, окрім Херсону, як був окупований, так і залишився. Зате на Сході купа "фортець незламності" вже відсутня взагалі на мапі.
показати весь коментар
11.02.2025 22:03 Відповісти
Я саме про мапу тобі і кажу, киця . В березні 2022 було окуповано 27% України, а в лютому 2025 вже тільки 20%.

З березня 2022 по сьогодні деокуповано 7% території України, це площа еквівалентна всій окупованій за 9 років 2014-2022 території.
показати весь коментар
11.02.2025 23:47 Відповісти
Киця у тебе в трусах. 🤣

Південь здали і Південь залишився подарованим ворогу.
За Північ билися всупереч Верховному говнокому і Північ звільнили.
Тому це точно не заслуга ЗЄ.
А от здача Півдня - це точно провина ЗЄ. Якщо є сумніви - передивися вчорашнє інтерв'ю Наєва.
І в знак подяки верховний говноком зжер генералів, які це робили. Залишив тільки самого гнучкого Сирського на роль лакея у погонах.
І то не факт, що на нього про всяк випадок теж не сфабрикували якоїсь справи.
показати весь коментар
11.02.2025 23:57 Відповісти
Я всього лише акцентувала увагу на тому, що як мінімум третина злитих територій вже знов звільнена. В цю третину входить Чернигівщина, Сумщина, Київщина, Харківщина, частки Херсонщини і Запоріжчини. Розмірковувати що там було зроблено всупереч кому, а що завдяки кому - диванний брєд, яким я займатись не збираюсь.
показати весь коментар
12.02.2025 00:01 Відповісти
Та ні.
Ти якраз зміщала увагу з держзради ЗЄ на героїчність та завзятість ЗСУ.

Хоча одне до одного ніяким боком.
показати весь коментар
12.02.2025 00:04 Відповісти
Та да.

"манюсенька Суджа" - це ухилянтьска спроба знецінити героїчні дії ЗСУ.

"злиті Зеленським за тиждень 2022-го території залишаться окупованими" - це ухилянтська спроба знецінити героїчні досягнення ЗСУ по деокупації вже третини цих територій шляхом замовчування цього досягнення ЗСУ.
показати весь коментар
12.02.2025 00:11 Відповісти
Не більша за Авдіївку чи Бахмут, просрані за цей час.
показати весь коментар
12.02.2025 00:26 Відповісти
жінка вже стара багато бухає та ляпає час від часу сама незнає шо….
показати весь коментар
11.02.2025 20:50 Відповісти
Якщо би це було так, то був би вже некролог, а тик ляпає що накажуть
показати весь коментар
11.02.2025 22:30 Відповісти
Зеля як справжній верховний повинен заради солдатів віддати своє життя
показати весь коментар
11.02.2025 20:51 Відповісти
ЗЄ нікому нічого не винен.

Це йому, сонцесяйному, всі винні свої життя, здоров'я, добробут.
показати весь коментар
11.02.2025 20:55 Відповісти
алкогнома не хватает,его реакции там комменты тож отборные бы были)
показати весь коментар
11.02.2025 20:52 Відповісти
Самка орка, Класік едішн...
показати весь коментар
11.02.2025 20:53 Відповісти
Дуже фігово те, що курська авантюра ЗЄ може дійсно скінчитися погано.
показати весь коментар
11.02.2025 20:53 Відповісти
Скінчиться тим, що рано-пізно з Курщини прийдеться виходити і почнеться кошмар з обстрілами Сум і прикордонних територій як на Донбасі.
показати весь коментар
11.02.2025 21:01 Відповісти
Ну вау-ефект був? Був.
І самому ЗЄ це нічого не коштувало.
показати весь коментар
11.02.2025 21:58 Відповісти
Це хіба що в совковій пропаганді якісь бойові дії закінчуються "гарно". В реальністі війна закінчується погано для всіх.
показати весь коментар
11.02.2025 21:46 Відповісти
Особливо для тих, хто бойові дії веде виключно у рамках піар-компанії.
показати весь коментар
11.02.2025 21:57 Відповісти
Бойові дії ведуть військові ЗСУ у рамках Великої Вітчизняної війни проти рашизму, киця.
показати весь коментар
11.02.2025 23:52 Відповісти
Точно не у рамках кейсів ОП "фортеця Бахмут", фортеця "Авдіївка" і т.п.?

Бо питання не у самому факті, а тому як.

Для тих, хто у танку:
Як було розбито «успішний комунікаційний кейс Бахмут» від гламурної піарниці Андрія Єрмака Даші Зарівної.
Пошукай, почитай що і заради чого.
показати весь коментар
12.02.2025 00:02 Відповісти
Ти плутаєш бойові дії і операції іпсо(або так звані "комунікаційні кейси), про що з тобою можна балакати?
показати весь коментар
12.02.2025 00:06 Відповісти
Це алкашка про мадьярів висрала, так? Які у Буда_пешті два дні тому нео_наці марш влаштували?
показати весь коментар
11.02.2025 20:59 Відповісти
Нещодавно Лаврушка заявив - щоб припинити війну , треба усунути першопричину конфлікта .
Хоче ***** прибрати , однако ..
показати весь коментар
11.02.2025 21:00 Відповісти
Машка-немита голова зухвала і агресивна, мабуть не закусила.
показати весь коментар
11.02.2025 21:00 Відповісти
Ух яка гарнюня
показати весь коментар
11.02.2025 21:00 Відповісти
Я скільки не вип'ю!
показати весь коментар
11.02.2025 21:46 Відповісти
Що дивуватися заявам москалів,якщо вони в союзі з північнокорейцями))ті чемпіони світу у всіх видах спорту,особливо ігрових))
показати весь коментар
11.02.2025 21:01 Відповісти
Значить ніякого обміну. Буде наша земля.
показати весь коментар
11.02.2025 21:02 Відповісти
Українська держава УНР була повністю зруйнована і припинила своє існування в ході навали просто величезних окупаційних кремлівських орд бандитів - більшовиків кацапів (1920 рік). А після повного знищення державності УНР кремлівськими загарбниками окупантами. Тоді за Ризьким договором 1921 року. територію УНР вже як колонію розділили між собою бандитська РРФСР і Польща, до якої відійшла велика частина Волині та третину Полісся. І територію Східної Галичини московськими окупантами також була віддано Польщі, Чехословаччині віддано Закарпаття, а Румунії Північну Буковину. Інша велика частина української території, УНР, була анексована її насильно за вказівкою кремля забрали до складу РРФСР і БРСР. Потім на тих що залишилися урізаних українських територіях поваленої держави УНР російськими загарбниками було створено безправну кацапську колонію з окупаційною назвою урср. Кацапська колонія яка проіснувала до 1991 року. А тепер як і раніше московська орда знову розпочала злочинну окупацію суверених територій держави Україна.
показати весь коментар
11.02.2025 21:02 Відповісти
УНР була зруйнована тілко тому шо вкраїнчики розбіглися по хатам дякуючи вінниченку та грушевському і не захтіли боронити а ні свої хати, а ні Україну.
показати весь коментар
11.02.2025 22:07 Відповісти
Нічо що радянсько-українська війна чотини роки йшла, "розбігун-вкраїнчик"?
показати весь коментар
11.02.2025 23:54 Відповісти
З усією повагою до твоєї проУкраїнської позиції але війна УНР з кацапами почалася в лютому 1918 року і сама відома битва початку цієї війни був бій роти київських студентів з більшовицькими загонами під Крутами.
Усьго рота молодих кадетів виступила на захист Київа та України.
ДЕ ФАКТО війна УНР з більшовиками закінчилась 12 листопада 1920 року коли уряд УНР після того як декілька разів міняв столицю Україну виїхав з территорії окупованої поляками частини України в єміграцію де і перебував до 1991 року.
То ж про які чотири роки радянсько - україгської війни може бути мова ???
показати весь коментар
12.02.2025 17:02 Відповісти
Далі, маєш щось заперечити шо уряд вінниченка - грушевського розпустив більш ніж мільйонну армію українців залишившихся УНР від царського війска в спадок ???
ЗАПЕРЕЧ.
Маєш шось заперечит шо з тих більше мільйона розпущених з війска українців і склавших зброю мало хто повернувся захищати незалежну Україну - УНР ???
ЗАПЕРЕЧ.
показати весь коментар
12.02.2025 17:06 Відповісти
Знову буха.
показати весь коментар
11.02.2025 21:03 Відповісти
А ти її тверезою бачив
показати весь коментар
11.02.2025 22:26 Відповісти
Боже убий всіх московитів
як ти міг таку ганьбу придумати
показати весь коментар
11.02.2025 21:09 Відповісти
Це не він, це Дарвін
показати весь коментар
11.02.2025 22:25 Відповісти
Просто пшла нах,алкашка кацапська.
показати весь коментар
11.02.2025 21:12 Відповісти
покажите ей как ,,нацисты,, орка ГАЗИРОВКОЙ угощают !!!! мерзота !!!(((
показати весь коментар
11.02.2025 21:16 Відповісти
Ні, після перемирʼя росіян припинять там вбивати. Чесно-чесно, не бійтесь.
показати весь коментар
11.02.2025 21:28 Відповісти
Русофашистів в Україні даже земля не чекає. Всіх кацапоїдів перетерти на м'ясокосну муку і скормити свиням
показати весь коментар
11.02.2025 21:30 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 21:36 Відповісти
Манька аблигація водяри нахерячилась, і стала таку ху@ню нести.
показати весь коментар
11.02.2025 22:02 Відповісти
Водяру пити не патріотично, бояришнік або стекломий
показати весь коментар
11.02.2025 22:23 Відповісти
Ну, ви своїми ху...ловцямі у нас свиней и собак годуєте, даже 2 метрів не треба
показати весь коментар
11.02.2025 22:22 Відповісти
Вся москальня повинна гнити на поверхні грунту. Закопувати цю падаль можна тільки з міркувань санітарної безпеки, пересипавши хлоркою. Місця, де ця наволоч закопана помічати заборонено! Жодних позначень! Щоби після війни їх самки з виводками не тягнулись на кладовища, не топтали українську землю та не вякали, що "наши здесь похронены - тут наша земля!". Смерть тут ваша навіки віків, курви!
показати весь коментар
12.02.2025 05:03 Відповісти

Так і сусідній з Курськом Бєлгород був українським містом - у 1918 році !
він перебував у складі Української Держави (УНР). Втім вже пізніше кацапи-
більшовики захопили місто і встановили там свою окупаційну владу.
І по сей день ці наші рідні українські землі залишаються окупованими
кацапами та перебувають у складі жахливої московської орди (паРаші).
показати весь коментар
12.02.2025 05:44 Відповісти
Про "катастрофу всу в курской области" в доступних соцмережах ******* вся ватникова і касапська ботва
показати весь коментар
12.02.2025 06:07 Відповісти
в тему: політтехнолог https://t.me/s/allgolobutsky Олексій Голобуцький, коліпаст з декількох його вчорашніх постів в телеграмі:
https://t.me/allgolobutsky/30609
https://t.me/allgolobutsky/30608
https://t.me/allgolobutsky/30606
***** не зацікавлений в припиненні вогню для обговорення перемир'я. Бо хоче лишити собі свободу маневру - можливість відновити воєнні дії без "нової агресії після припинення попередньої", якщо йому щось геть не сподобається в мирному плані союзників. А от для Трампа припинення вогню, навіть короткочасне, - оптимальний формат розвитку подій і задача-максимум. Далі може бути що завгодно, але вже без нього і Америки.
Так, далі нас може зжерти Росія.
Для нас має значення жорсткий витверезвлюючий ефект заяв Трампа. Ті ж слова про «частину Росії», якою Україна може стати, а може не стати. А ми що, маємо підстави відкинути цей варіант взагалі як цілковито нереальний? Це як було метою *****, так і лишається. І лишатиметься надалі - навіть як ***** на деякий час відступиться від цієї ідеї. Ну і в нас, не треба цього лицемірства, лишається достатньо громадян, яким абсолютно фіолетово, якщо вони одного дня виявлять себе мешканцями ще трохи роздутої Росії. Синій паспорт, червоний паспорт, двоколірний прапор, триколор - аби зарплати і пенсії платили.
З нас США можуть як мінімум спробувати злупити вартість не стільки допомоги, скільки «моральних страждань американців» (не забуваймо, що основний формат допомоги США - це оплата роботи їхніх виробництв, забезпечення їхніх робочих місць, щоб нам поїхали виконані збройні та інші замовлення). З нас хочуть зідрати якісь міфічні надра на пів трильйона, - але за це нарікати можна тільки на самих себе. Причин купа. 30 років плювання на свої національні інтереси. Відсутність політичної еліти і зусиль для її появи (читай: бездумне голосування за гречку). Здача ядерної зброї за просто так, без уїдливого прописування конкретних зобов'язано обох сторін, а не тільки однієї. Цей список довжелезний.
А небезпеку становлять не вибори на тлі війни. А можливий вибір громадян на користь "угодовців" - тих, хто представляє позицію "все одно це наш сусід, з ним треба якось відновлювати дружбу, бо географія ніде не дінеться...". Позицію, яка покладе Україну до ніг ***** і без всіляких воєнних дій. Знищить нашу неусталену державність.
І от з таких реалій ми повинні виходити в своїх планах і головне - в електоральних рішеннях.
показати весь коментар
12.02.2025 06:23 Відповісти
Одного генерала-алкаша (Гурулева ) выгнали из тв и комитета (вооружонных сил ) гоз дуры ,за постоянный понос из за "белой-горячки " и другой кандидат намечается .
показати весь коментар
12.02.2025 07:29 Відповісти
 
 