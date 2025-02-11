МЗС РФ про "обмін територіями" на переговорах з Україною: "У Курській області на неонацистів чекає земля метр на два"
Прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала слова президента України Володимира Зеленського про "обмін територіями" з Росією на ймовірних переговорах, зокрема захоплених територій у Курській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у телеграм-каналі.
Захарова також назвала "катастрофою" для ЗСУ ситуацію в Курській області.
"У Курській області на неонацистів, що там орудують, чекає земля без жодного обміну площею приблизно метр на два і глибиною метра півтора-два. Подібні заяви Зеленський робить, щоб приховати справжні масштаби катастрофи для ЗСУ на цьому напрямку", - зазначила вона.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський не виключає, що під час ймовірних переговорів з РФ може запропонувати "обмін територіями". Так, Україна відмовиться від захоплених територій на Курщині.
Російські неонацисти так і отримують...
говорят те кто за село на бамбасе,штабелями ложаться,и катастрофа такая что уже ослы на подвозе бк))))ото реально катастрофа,так катастрофа
духу вашего вонючего!
Горите вы все в аду, черви навозные!
Якби ядерна зброя кацапстану була справна, ху*ло її б уже давно застосував.
Найефективніше для ху*ла, в цьому випадку, бомбити воронеж - ракету точно не зіб'ють, або привезти ядерний заряд на віслюку в мішку з-під цукру.
А кацапів треба просто знищувати без ніяких емоцій, як тарганів.
обмін територіями, теж особисто зе!малорос запропонував?
Тобто, злиті Зеленським за тиждень 2022-го території залишаться окупованими і ніяка манюсенька Суджа цього не змінить.
Весь Південь, окрім Херсону, як був окупований, так і залишився. Зате на Сході купа "фортець незламності" вже відсутня взагалі на мапі.
З березня 2022 по сьогодні деокуповано 7% території України, це площа еквівалентна всій окупованій за 9 років 2014-2022 території.
Південь здали і Південь залишився подарованим ворогу.
За Північ билися всупереч Верховному говнокому і Північ звільнили.
Тому це точно не заслуга ЗЄ.
А от здача Півдня - це точно провина ЗЄ. Якщо є сумніви - передивися вчорашнє інтерв'ю Наєва.
І в знак подяки верховний говноком зжер генералів, які це робили. Залишив тільки самого гнучкого Сирського на роль лакея у погонах.
І то не факт, що на нього про всяк випадок теж не сфабрикували якоїсь справи.
Ти якраз зміщала увагу з держзради ЗЄ на героїчність та завзятість ЗСУ.
Хоча одне до одного ніяким боком.
"манюсенька Суджа" - це ухилянтьска спроба знецінити героїчні дії ЗСУ.
"злиті Зеленським за тиждень 2022-го території залишаться окупованими" - це ухилянтська спроба знецінити героїчні досягнення ЗСУ по деокупації вже третини цих територій шляхом замовчування цього досягнення ЗСУ.
Це йому, сонцесяйному, всі винні свої життя, здоров'я, добробут.
І самому ЗЄ це нічого не коштувало.
Бо питання не у самому факті, а тому як.
Для тих, хто у танку:
Як було розбито «успішний комунікаційний кейс Бахмут» від гламурної піарниці Андрія Єрмака Даші Зарівної.
Пошукай, почитай що і заради чого.
Хоче ***** прибрати , однако ..
Усьго рота молодих кадетів виступила на захист Київа та України.
ДЕ ФАКТО війна УНР з більшовиками закінчилась 12 листопада 1920 року коли уряд УНР після того як декілька разів міняв столицю Україну виїхав з территорії окупованої поляками частини України в єміграцію де і перебував до 1991 року.
То ж про які чотири роки радянсько - україгської війни може бути мова ???
ЗАПЕРЕЧ.
Маєш шось заперечит шо з тих більше мільйона розпущених з війска українців і склавших зброю мало хто повернувся захищати незалежну Україну - УНР ???
ЗАПЕРЕЧ.
як ти міг таку ганьбу придумати
Так і сусідній з Курськом Бєлгород був українським містом - у 1918 році !
він перебував у складі Української Держави (УНР). Втім вже пізніше кацапи-
більшовики захопили місто і встановили там свою окупаційну владу.
І по сей день ці наші рідні українські землі залишаються окупованими
кацапами та перебувають у складі жахливої московської орди (паРаші).
***** не зацікавлений в припиненні вогню для обговорення перемир'я. Бо хоче лишити собі свободу маневру - можливість відновити воєнні дії без "нової агресії після припинення попередньої", якщо йому щось геть не сподобається в мирному плані союзників. А от для Трампа припинення вогню, навіть короткочасне, - оптимальний формат розвитку подій і задача-максимум. Далі може бути що завгодно, але вже без нього і Америки.
Так, далі нас може зжерти Росія.
Для нас має значення жорсткий витверезвлюючий ефект заяв Трампа. Ті ж слова про «частину Росії», якою Україна може стати, а може не стати. А ми що, маємо підстави відкинути цей варіант взагалі як цілковито нереальний? Це як було метою *****, так і лишається. І лишатиметься надалі - навіть як ***** на деякий час відступиться від цієї ідеї. Ну і в нас, не треба цього лицемірства, лишається достатньо громадян, яким абсолютно фіолетово, якщо вони одного дня виявлять себе мешканцями ще трохи роздутої Росії. Синій паспорт, червоний паспорт, двоколірний прапор, триколор - аби зарплати і пенсії платили.
З нас США можуть як мінімум спробувати злупити вартість не стільки допомоги, скільки «моральних страждань американців» (не забуваймо, що основний формат допомоги США - це оплата роботи їхніх виробництв, забезпечення їхніх робочих місць, щоб нам поїхали виконані збройні та інші замовлення). З нас хочуть зідрати якісь міфічні надра на пів трильйона, - але за це нарікати можна тільки на самих себе. Причин купа. 30 років плювання на свої національні інтереси. Відсутність політичної еліти і зусиль для її появи (читай: бездумне голосування за гречку). Здача ядерної зброї за просто так, без уїдливого прописування конкретних зобов'язано обох сторін, а не тільки однієї. Цей список довжелезний.
А небезпеку становлять не вибори на тлі війни. А можливий вибір громадян на користь "угодовців" - тих, хто представляє позицію "все одно це наш сусід, з ним треба якось відновлювати дружбу, бо географія ніде не дінеться...". Позицію, яка покладе Україну до ніг ***** і без всіляких воєнних дій. Знищить нашу неусталену державність.
І от з таких реалій ми повинні виходити в своїх планах і головне - в електоральних рішеннях.