Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури

Ракетна атака на Кривий Ріг 11 лютого

11 лютого росіяни атакували Кривий Ріг ракетами, у місті пошкоджено багатоквартирний дім та інші будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

О 21:05 Вілкул повідомив про ракетну атаку.

Згодом він розповів про те, що внаслідок атаки є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі.

А по ночным калибрам и искандерам был какой-то отчет/инфа от ВПС? Ну, сколько там сбили/не сбили?
11.02.2025 22:12 Відповісти
Детальний звіт по збитих/незбитих-це до кокошнікова та різних соловйових.
11.02.2025 22:49 Відповісти
есть отчёт, но вам, свежереганым кацапам, его не раскроют.
11.02.2025 23:58 Відповісти
Там що, досі мер Вілкул? Син чи батько?
12.02.2025 07:45 Відповісти
 
 