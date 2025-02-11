Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури
11 лютого росіяни атакували Кривий Ріг ракетами, у місті пошкоджено багатоквартирний дім та інші будівлі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
О 21:05 Вілкул повідомив про ракетну атаку.
Згодом він розповів про те, що внаслідок атаки є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дмитрий Авдеев
показати весь коментар11.02.2025 22:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex O #513819
показати весь коментар11.02.2025 22:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Психиатрическая больница No1
показати весь коментар11.02.2025 23:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
✘
Николай Декапольцев
показати весь коментар12.02.2025 07:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль