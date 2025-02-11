Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури

11 лютого росіяни атакували Кривий Ріг ракетами, у місті пошкоджено багатоквартирний дім та інші будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

О 21:05 Вілкул повідомив про ракетну атаку.

Згодом він розповів про те, що внаслідок атаки є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі.

Також дивіться: Дві людини загинули та ще дві поранені внаслідок ворожого авіаудару по Краснопільській громаді на Сумщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)