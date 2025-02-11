Дві людини загинули та ще дві поранені внаслідок ворожого авіаудару по Краснопільській громаді на Сумщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська атакували двома КАБами цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумського району Сумської області, унаслідок чого загинули дві людини.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"11 лютого 2025 року близько 15:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумського району. Унаслідок атаки ворога загинули 40-річний чоловік та 30-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок авіаудару пошкоджено сільськогосподарське підприємство, транспортні засоби, приміщення.

Оновлена інформація

Згодом в ДСНС повідомили, що внаслідок авіаційного удару російських військ по житловому сектору прикордонного населеного пункту Сумщини дві людини загинули, ще двоє дістали травми.

"Під завалами пошкоджених будинків людей не виявили. Попередньо, внаслідок удару загинули 2 цивільні особи, 2 людини травмовані, також пошкоджені 9 житлових будинків", - розповіли в ДСНС.

