Із 90 населених пунктів прикордоння Сумщини евакуйовано всіх дітей

У прикордонних громадах Сумськуої області триває евакуація населення, проте із 90 населених пунктів вже вивезено всіх дітей.

Про це в ефірі національного марафону "Єдині новини" розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, передає Цензор.НЕТ.

Евакуація на Сумщині

"Для нас це була серйозна задача, врятувати життя дітей з прикордоння. На сьогодні 777 дітей в рамках обов'язкової евакуації вивезені з найбільш небезпечних територій нашої області", - зазначив Артюх.

Він зауважив, що робота з евакуації жителів прикордоння триває. В області створено відповідні транзитні центри, де евакуйовані отримують фінансову й гуманітарну допомогу. Також створено базу - 200 будинків у тилових громадах Сумщини, куди люди можуть виїхати з прикордоння. Крім того, у центральних та західних регіонах України створено понад 3 тис. місць для поселення жителів небезпечних територій Сумщини.

Стосовно людей, які залишаються в кордонах Сумської області, він зауважив, що цим особам надається теж допомога.

"В тому числі і міжнародні організації нам допомагають - будують житло для переселенців і найближчим часом ми ще відкриємо близько 100 таких домівок", - розповів він.

Оперативна ситуація на Сумщині

За словами Артюха, від початку року кількість обстрілів значно зросла, порівняно із січнем і лютим минулого року, на більш ніж 1000 обстрілів. Збільшилося застосування "Шахедів" у 5-6 разів, ракетних ударів, у сотні разів більше атак FPV-дронів.

"Ворог застосовує нові засоби ураження, щоб знищувати енергетичну інфраструктуру, об'єкти газопостачання, будинки мирних жителів", - додав Артюх.

Він додав, що найчастіше сьогодні страждають населені пункти Великописарівської, Юнаківської, Середино-Будської громад.

Водночас зменшилася кількість артилерійських обстрілів порівняно з аналогічним періодом минулого року, але значно зросла кількість авіації, КАБів, FPV-дронів, скидання ВОГ з БпЛА в рази.

