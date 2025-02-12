Знищено 6 балістичних ракет "Іскандер-М" та понад 70 "Шахедів", - Повітряні сили
У ніч на 12 лютого 2025 року війська РФ завдали удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Здійснено шість пусків із Брянської обл. та один - із Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Також зазначається, що ворог атакував 123-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами.
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Що вдалося знищити нашій ППО?
За даними Повітряних сил, станом на 08.30 підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
40 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Наслідки ворожої атаки
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг) , Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 9-річну дитину. У трьох районах пожежі. За даними рятувальників, є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад.
Також повідомлялося, що рашисти атакували Київщину ракетами та дронами. В Обухівському районі пожежа, в Бориспільському - пошкоджено будинки. Окрім того, росіяни напередодні атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури.
як що кацапи сповільнилися в наступі. як що ми збиваємо практично все, навіть балістику. як що нам продовжують постачати зброю, навіть подумують збільшити.
то, якого хєра нас запихують в якісь перемовини по урєгулірованію конфлікта на украінє?
веніславський ригає своїм помийним ротом, що про відміну військового стану нема що обговорювати.
зе!гундос, реально задовбав своїм справедливим миром.
якого хєра все це відбувається, як що у нас налагоджуються справи?
цікаво послухати експерта з військової справи. з політичних питань. з соціально економічного планування.
а то, оте, київ за три дні і все таке.....
