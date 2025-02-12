УКР
Новини
5 700 10

Знищено 6 балістичних ракет "Іскандер-М" та понад 70 "Шахедів", - Повітряні сили

ракета,іскандер,балістика

У ніч на 12 лютого 2025 року війська РФ завдали удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Здійснено шість пусків із Брянської обл. та один - із Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Також зазначається, що ворог атакував 123-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 08.30 підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: пошкоджено інфраструктуру та багатоповерхівки. ФОТО

40 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Наслідки ворожої атаки

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг) , Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 9-річну дитину. У трьох районах пожежі. За даними рятувальників, є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад.

Також повідомлялося, що рашисти атакували Київщину ракетами та дронами. В Обухівському районі пожежа, в Бориспільському - пошкоджено будинки. Окрім того, росіяни напередодні атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури.

Автор: 

Київ (20191) Кривий Ріг (1408) ППО (3579) Повітряні сили (3033) балістичні ракети (470) Шахед (1526) Дніпропетровська область (4274) Криворізький район (215) війна в Україні (6273)
Топ коментарі
+6
у мене інше питання.
як що кацапи сповільнилися в наступі. як що ми збиваємо практично все, навіть балістику. як що нам продовжують постачати зброю, навіть подумують збільшити.
то, якого хєра нас запихують в якісь перемовини по урєгулірованію конфлікта на украінє?
веніславський ригає своїм помийним ротом, що про відміну військового стану нема що обговорювати.
зе!гундос, реально задовбав своїм справедливим миром.
якого хєра все це відбувається, як що у нас налагоджуються справи?
12.02.2025 09:09 Відповісти
+5
Брянская область заслуживает ответки!
12.02.2025 09:32 Відповісти
+4
Все просто, хрюша. Завдяки поставкам союзників та зусиллями ЗСУ досягнутий такий-сякий баланс на фронті. В кацапів виснаження по техніці та вже почалося виснаження по особовому складу. В ЗСУ - виснаження по особовому складу. Ще деякий час продовжуватиметься балансування виду "кацапи зосередили десь пару бригад і захопили за тиждень 10 км2, ЗСУ відбило 2-3 позиції там і тут". Потім щось станеться - або допомога-поставки зменшаться для України, або в засрашці щось станеться з економікою або черговим складом\підприємством оборонки і в кацапів піде на спад насиченість ще якоюсь системою озброєннь, як це сталось з танками, ббм, артою, тактичною авіацією, морським флотом тощо.
12.02.2025 09:40 Відповісти
Вже С400 вхід пішли ..І довго вони 5 Іскандерів збирали щоб наказати столицю Київської Русі ..Ідіоти
12.02.2025 09:00 Відповісти
Ідіоти на вас образилися...
12.02.2025 10:38 Відповісти
Ніякої київської русі не було, це пропагандистська фальсифікація
12.02.2025 10:48 Відповісти
Погоджуюся. Основою «Русі» була територія Середнього Подніпров'я, визначена містами Київ-Чернігів-Переяслав (землі полян, деревлян, сіверян). Тільки до цих земель і міст вживали термін «Русь». А "Київська Русь" це видумка карамзіних, соловйових та інших слуг московитів, щоб пізніше видумувати суздальську русь, московську та інші.
12.02.2025 11:03 Відповісти
Налагоджуються на словах. Пі#ари майже в дніпрообласті. А у них іскандери м збиваються та 100500 шахедів за ніч.
показати весь коментар
Все просто, хрюша. Завдяки поставкам союзників та зусиллями ЗСУ досягнутий такий-сякий баланс на фронті. В кацапів виснаження по техніці та вже почалося виснаження по особовому складу. В ЗСУ - виснаження по особовому складу. Ще деякий час продовжуватиметься балансування виду "кацапи зосередили десь пару бригад і захопили за тиждень 10 км2, ЗСУ відбило 2-3 позиції там і тут". Потім щось станеться - або допомога-поставки зменшаться для України, або в засрашці щось станеться з економікою або черговим складом\підприємством оборонки і в кацапів піде на спад насиченість ще якоюсь системою озброєннь, як це сталось з танками, ббм, артою, тактичною авіацією, морським флотом тощо.
12.02.2025 09:40 Відповісти
так, це ж інша справа.
цікаво послухати експерта з військової справи. з політичних питань. з соціально економічного планування.
а то, оте, київ за три дні і все таке.....
12.02.2025 09:57 Відповісти
Іскандер-М і С-400 треба через крапку писати. Це геть різні речі. На ПУ С-400 чотири ракети. Вони тоньші, вдвічі легша, меншу дальність має. І БЧ осколкову, без фугасної дії. Втричі менше масси.

По Кривому Розі вгатили Іскандер-М з Криму.
12.02.2025 09:55 Відповісти
 
 