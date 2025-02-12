Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: пошкоджено інфраструктуру та багатоповерхівки. ФОТО
Ввечері 11 лютого 2025 року російська армія вдарила ракетою по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, пошкоджено інфраструктуру, вибито вікна на АЗС, у навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі. Понівечено 3 багатоквартирні будинки і 33 авто.
Люди не постраждали.
Також за даними ОВА, з вечора агресор кілька разів атакував Нікопольщину – райцентр, Марганецьку та Мирівську громади. Обстрілював артилерією, скинув боєприпас з БпЛА та поцілив дроном-камікадзе.
Минулося без загиблих і поранених.
Вночі підрозділи ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни напередодні атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури.
психічнохворий виродок повинен здохнути ,
так як він не виліковний воєнний злчинець 😡