Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: пошкоджено інфраструктуру та багатоповерхівки. ФОТО

Ввечері 11 лютого 2025 року російська армія вдарила ракетою по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошкоджено інфраструктуру, вибито вікна на АЗС, у навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі. Понівечено 3 багатоквартирні будинки і 33 авто.

Люди не постраждали.





Також за даними ОВА, з вечора агресор кілька разів атакував Нікопольщину – райцентр, Марганецьку та Мирівську громади. Обстрілював артилерією, скинув боєприпас з БпЛА та поцілив дроном-камікадзе.

Минулося без загиблих і поранених.

Вночі підрозділи ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни напередодні атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури.