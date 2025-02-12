УКР
8 720 15

Рашисти атакували Київщину ракетами та дронами: в Обухівському районі пожежа, в Бориспільському - пошкоджено будинки (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі 12 лютого 2025 року війська РФ атакували Київщину ударними дронами та ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Попередньо постраждалих серед населення немає.

"Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - наголошують у ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київщину атакують безпілотники, працює ППО, - ОВА

Наслідки ворожої атаки

Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі зафіксовано пожежу нежитлових приміщень.

У Бориспільському районі уламками збитих БпЛА пошкоджено 9 приватних будинків та автівка.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

Детальна інформація згодом.

Згодом у Нацполіції показали наслідки ворожої атаки:

наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину

За даними ДСНС, на Київщині триває ліквідація наслідків вранішньої російської масованої ракетної атаки.

наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину

Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі нежитлових приміщень в одному з районів області.

Попередньо, без постраждалих та загиблих.

На місці працюють 125 рятувальників та 32 одиниці техніки.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 9-річну дитину. У трьох районах пожежі. За даними рятувальників, є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад.

Автор: 

Київська область (4272) обстріл (30991) балістичні ракети (470) Шахед (1526) Бориспільський район (44) Обухівський район (29) війна в Україні (6273)
Топ коментарі
+5
Дяка нашому ППО. Було капець гучно, думала й вікна повилітають..
показати весь коментар
12.02.2025 07:39 Відповісти
+5
хтось хоче перемовин з кацапстаном, тоді забудьте про рейтинги і про вибори, доки не відповзуть в своє болото ніяких перемовин і ніяких підписаних папірців з жабами
показати весь коментар
12.02.2025 08:17 Відповісти
+4
а, нашому гундосому голубу миру, терміново потрібен мир.
зе!шмаркля збере рнбо та обсудить відкриті кластери і потужно вдарить санкціями у відповідь.
показати весь коментар
12.02.2025 08:12 Відповісти
то коли мокву будем бомбити? хто це почне робити - виграє вибори
бо то єдиний шлях до скинення ***** самими кацапами
показати весь коментар
12.02.2025 07:04 Відповісти
я тільки за
я тоді тиждень пити буду 🥳
показати весь коментар
12.02.2025 07:45 Відповісти
Цього треба було чекати, повний місяць, нечисть вылазит і ху...ло з нею лютує.
показати весь коментар
12.02.2025 07:21 Відповісти
12.02.2025 07:39 Відповісти
Москальня витратила мільйони доларів і знову отримала хер на рило 🤣 Браво, ППО!
показати весь коментар
12.02.2025 08:08 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 08:12 Відповісти
Теперь вже точно всім стане зрозуміло.Перемовинам -ні!Кордони 91 .І на москву!
показати весь коментар
12.02.2025 08:23 Відповісти
Зеленій скотині мир не потрібен. Війна це спосіб існування тої тварини.
показати весь коментар
12.02.2025 08:44 Відповісти
12.02.2025 08:17 Відповісти
Почім коштує запостить повідомлення подібного змісту?
показати весь коментар
12.02.2025 08:38 Відповісти
Дурепа ти безмозка та ще іне вдячна, дякувати потрібно нашому ППО, а хочеш на європейську панель, виїжджай, Україна без тебе не пропаде.
показати весь коментар
12.02.2025 08:42 Відповісти
ППО для Київа .Придбав за свої гроші Петро Олексійович Порошенко.Наш майбутній сьомий президент.І воно добре працює!
показати весь коментар
12.02.2025 08:49 Відповісти
 
 