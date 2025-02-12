Рашисти атакували Київщину ракетами та дронами: в Обухівському районі пожежа, в Бориспільському - пошкоджено будинки (оновлено). ФОТОрепортаж
Вночі 12 лютого 2025 року війська РФ атакували Київщину ударними дронами та ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Як зазначається, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Попередньо постраждалих серед населення немає.
"Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - наголошують у ОВА.
Наслідки ворожої атаки
Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі зафіксовано пожежу нежитлових приміщень.
У Бориспільському районі уламками збитих БпЛА пошкоджено 9 приватних будинків та автівка.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.
Детальна інформація згодом.
Згодом у Нацполіції показали наслідки ворожої атаки:
За даними ДСНС, на Київщині триває ліквідація наслідків вранішньої російської масованої ракетної атаки.
Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі нежитлових приміщень в одному з районів області.
Попередньо, без постраждалих та загиблих.
На місці працюють 125 рятувальників та 32 одиниці техніки.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 9-річну дитину. У трьох районах пожежі. За даними рятувальників, є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад.
