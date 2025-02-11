Київщину атакують безпілотники, працює ППО, - ОВА

Ввечері 11 лютого сили ППО працюють по безпілотниках над Київщиною.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо ввечері 11 лютого росіяни атакують Україну "шахедами".

