Росіяни атакують Україну безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 11 лютого в повітряний простір України увійшли ворожі ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних БпЛА
- Харківська область загроза ударних БпЛА
- БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину.
- БпЛА в центральній/західній частинах Харківщини, курсом на Полтавщину.
Оновлення станом на 22:37
- БпЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину.
- БпЛА в західній частині Київщини, курсом на Житомирщину.
- БпЛА в північній частині Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
- БпЛА на сході Дніпропетровської області.
Оновлення станом на 00:32
- БпЛА в східній частині Житомирщини,
- БпЛА м.Київ
