Новини
Росіяни атакують Україну безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 11 лютого в повітряний простір України увійшли ворожі ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних БпЛА

  • Харківська область загроза ударних БпЛА
  • БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину.
  • БпЛА в центральній/західній частинах Харківщини, курсом на Полтавщину.

Оновлення станом на 22:37

  • БпЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину.
  • БпЛА в західній частині Київщини, курсом на Житомирщину.
  • БпЛА в північній частині Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА на сході Дніпропетровської області.

Оновлення станом на 00:32

  • БпЛА в східній частині Житомирщини,
  • БпЛА м.Київ

Повітряні сили (3033) повітряна тривога (969) Шахед (1526) війна в Україні (6273)
boriiing😴
показати весь коментар
11.02.2025 21:00 Відповісти
Кривий Ріг. Прилетіло.
показати весь коментар
11.02.2025 21:06 Відповісти
Це повідомлення від ППС модераторам потрібно вставити в програму на щодня . Така реальність . А от чому на частоту пусків шахедів не вплинули начеб-то знищення складів з шахедами ,оце загадка.
показати весь коментар
11.02.2025 21:33 Відповісти
Жодної ночі без рашиських безпілотників ,допоки так щоночі не буде по москві по новоросійську ( звідки експортуєтся нафта) рашиські чорти не заспокоятся ,а ще знищувати рашиських злочинців і колоборантів.путін здохни нарешті мільйони чекають.
показати весь коментар
11.02.2025 21:33 Відповісти
прогноз погоди від Кульбіди Гідромецентр України "Буде вітряно, гучно" (У кацапів метеорологи пиз**дять за сво), чим ми дурніші.. хай хлопці й дівчата в новини добавлять.. де прилетіло, яке мпз горіло..і.т.д. так шоб вітер дмухав. іхмари трохи розбіглись.. Це пропозиція.. ногами не робіть собі біди.
показати весь коментар
12.02.2025 01:08 Відповісти
 
 