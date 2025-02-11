УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9617 відвідувачів онлайн
Новини
835 0

Дронова атака РФ на Черкащину: поранено двоє чоловіків, знищено 17 БпЛА

Шахед атакує Черкащину

Вночі та зранку 11 лютого 2025 року війська РФ атакували ударними дронами територію Черкаської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, в межах області знищено 17 російських БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" масовано атакували Черкащину: спалахнули пожежі на території трьох підприємств. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожої атаки

Однак, за даними ОВА, без наслідків не минулось. У Черкаському районі уламками травмовано двох чоловіків. Їх доправлено до лікарні. Стан обох - середньої тяжкості.

Звернень по допомогу від населення щодо пошкодження майна наразі не надходило.

Обстеження території триває.

Автор: 

Шахед (1526) Черкаська область (131) війна в Україні (6273)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 