Дронова атака РФ на Черкащину: поранено двоє чоловіків, знищено 17 БпЛА
Вночі та зранку 11 лютого 2025 року війська РФ атакували ударними дронами територію Черкаської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, в межах області знищено 17 російських БпЛА.
Наслідки ворожої атаки
Однак, за даними ОВА, без наслідків не минулось. У Черкаському районі уламками травмовано двох чоловіків. Їх доправлено до лікарні. Стан обох - середньої тяжкості.
Звернень по допомогу від населення щодо пошкодження майна наразі не надходило.
Обстеження території триває.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль