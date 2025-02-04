"Шахеди" масовано атакували Черкащину: спалахнули пожежі на території трьох підприємств. ФОТОрепортаж
У ніч на вівторок, 4 лютого 2025 року, війська РФ масовано атакували Черкаську область ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Надскладна ніч для нашої Черкащини. По повітряних цілях працювали сили та засоби ППО: загалом знищено 12 "шахедів" у межах нашої території. Однак не минулось без наслідків", - йдеться у повідомленні.
Наслідки ворожої атаки
Зокрема, в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває.
За попередніми даними, потерпілих немає.
"Обстеження території триває. Як і встановлення завданої шкоди", - резюмує Табурець.
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Михайло Іванович Мельничук #597693
показати весь коментар04.02.2025 08:46 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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