"Шахеди" масовано атакували Черкащину: спалахнули пожежі на території трьох підприємств. ФОТОрепортаж

У ніч на вівторок, 4 лютого 2025 року, війська РФ масовано атакували Черкаську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Надскладна ніч для нашої Черкащини. По повітряних цілях працювали сили та засоби ППО: загалом знищено 12 "шахедів" у межах нашої території. Однак не минулось без наслідків", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки

Зокрема, в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває.











За попередніми даними, потерпілих немає.

"Обстеження території триває. Як і встановлення завданої шкоди", - резюмує Табурець.