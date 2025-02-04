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"Шахеди" масовано атакували Черкащину: спалахнули пожежі на території трьох підприємств. ФОТОрепортаж

У ніч на вівторок, 4 лютого 2025 року, війська РФ масовано атакували Черкаську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Надскладна ніч для нашої Черкащини. По повітряних цілях працювали сили та засоби ППО: загалом знищено 12 "шахедів" у межах нашої території. Однак не минулось без наслідків", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки

Зокрема, в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває.

Наслідки атаки на Черкаси 4 лютого 2025 року
Наслідки атаки на Черкаси 4 лютого 2025 року
Наслідки атаки на Черкаси 4 лютого 2025 року
Наслідки атаки на Черкаси 4 лютого 2025 року
Наслідки атаки на Черкаси 4 лютого 2025 року

За попередніми даними, потерпілих немає.

"Обстеження території триває. Як і встановлення завданої шкоди", - резюмує Табурець.

Автор: 

обстріл (29195) Черкаси (568) Шахед (1166) Черкаська область (83) Черкаський район (40) війна в Україні (4731)


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Хоч того добра, що нема загиблих і поранених.
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04.02.2025 08:46 Відповісти
 
 