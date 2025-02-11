РФ атакувала Україну 19 ракетами, зокрема балістикою, та 124 безпілотниками, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Росія завдала комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування - загалом 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет - по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Інформація щодо типів та результатів бойової роботи уточнюється.

Також ворог атакував 124-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

"Станом на 10.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.



64 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

