РФ атакувала Україну 19 ракетами, зокрема балістикою, та 124 безпілотниками, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Росія завдала комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування - загалом 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет - по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Інформація щодо типів та результатів бойової роботи уточнюється.
Також ворог атакував 124-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
"Станом на 10.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
64 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.
