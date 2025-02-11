УКР
4 837

РФ атакувала Україну 19 ракетами, зокрема балістикою, та 124 безпілотниками, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

РФ атакувала ракетами та БПЛА 11 лютого 2025 року

Росія завдала комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування - загалом 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет - по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Інформація щодо типів та результатів бойової роботи уточнюється.

Також ворог атакував 124-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

"Станом на 10.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

64 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

Автор: 

Топ коментарі
+2
Та невже?
показати весь коментар
11.02.2025 10:50 Відповісти
+2
Боже спаси та збережи Украiну!🙏🙏🙏
показати весь коментар
11.02.2025 10:57 Відповісти
+2
Подоляк вже прокоментував цю атаку рашистів "Ми ( в ОПі ) не думали, що росіяни будуть атакувати об'єкти нашої газовидобувної галузі." ?
показати весь коментар
11.02.2025 11:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Як завжди ударів у відповідь не буде. Продовжуємо зберігати комфорт россійських нацистів.
показати весь коментар
11.02.2025 10:39 Відповісти
Та невже?
показати весь коментар
11.02.2025 10:50 Відповісти
Атака по газовій інфраструктурі України розв'язує руки для атаки по Турецьких потоках. Чекаємо...
показати весь коментар
11.02.2025 10:40 Відповісти
Боже спаси та збережи Украiну!🙏🙏🙏
показати весь коментар
11.02.2025 10:57 Відповісти
Подоляк вже прокоментував цю атаку рашистів "Ми ( в ОПі ) не думали, що росіяни будуть атакувати об'єкти нашої газовидобувної галузі." ?
показати весь коментар
11.02.2025 11:00 Відповісти
це відповідь Трампу від кацапні
показати весь коментар
11.02.2025 11:05 Відповісти
Україна не використовує для своїх потреб газ власного видобутку?
показати весь коментар
11.02.2025 12:21 Відповісти
збито 121 шапед ,3 полетили в рашу
показати весь коментар
11.02.2025 11:06 Відповісти
Такі новини заважають Трампу думати.
показати весь коментар
11.02.2025 11:30 Відповісти
Якщо порівняти двох терористів Усаму Бен Ладена і окурка(поганяло серед співробітників КДБ) то перший невинне немовля за кількістю його жертв в співставленні з окурком ,з яким носиться мало чи не весь світ. Тим не менше" ніякому" президенту Обамі вистачило мужності знищити Бен Ладена. А що ж рудий Доні? Для нього окурок- Владімір ,"геніальний "хлопець , з яким я чудово ладжу і тому я ввів санкції проти Міжнародного Кримінального суду" . Це той суд що виписав ордер на арешт кримінального злочинця путлера.
показати весь коментар
11.02.2025 11:41 Відповісти
Ракетні атаки ***** дрібнішають, але з полів і цивільних будинків він перейшов до газової галузі....
і це пройде , ***** смертний
показати весь коментар
11.02.2025 11:42 Відповісти
 
 