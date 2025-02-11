"Шахеди" атакували Мерефу на Харківщині: пошкоджено склади. ФОТОрепортаж
Вночі 11 лютого 2025 року ворожі дрони атакували м. Мерефа на Харківщині. Внаслідок збиття БПЛА виникло пошкодження складських будівель.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Харківщини за добу
- 10 лютого 14:50 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Гороховатка. Внаслідок влучання БПЛА в дерево, пошкоджено приватний будинок.
- 14:46 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., с. Пристін. Внаслідок влучання БПЛА "Молнія", FPV-дрона пошкоджено автомобіль, будинок культури.
- 13:27 Куп'янський р-н., м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждала 99-річна жінка - гостра реакція на стрес, без госпіталізації відмовилась.
- 13:19 Куп'янський р-н. Великобурлуцька ТГ., с. Малий Бурлук. Виїзд на перевірку після обстрілу, внаслідок обстрілу КАБ влучання у відкриту територію.
- 13:00 Куп'янський р-н., м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
- 11:57 Харківська ТГ., с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу.
- 10:30 Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Борщова. Влучання ворожого артобстрілу у лісі на відкритій місцевості.
- 09:50 Куп'янський р-н., Вільхуватська ТГ., біля с. Довжанка. Влучання КАБ на відкриту територію.
