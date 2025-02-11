УКР
"Шахеди" атакували Мерефу на Харківщині: пошкоджено склади. ФОТОрепортаж

Вночі 11 лютого 2025 року ворожі дрони атакували м. Мерефа на Харківщині. Внаслідок збиття БПЛА виникло пошкодження складських будівель.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли Харківщини за добу

  • 10 лютого 14:50 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Гороховатка. Внаслідок влучання БПЛА в дерево, пошкоджено приватний будинок.
  • 14:46 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., с. Пристін. Внаслідок влучання БПЛА "Молнія", FPV-дрона пошкоджено автомобіль, будинок культури.
  • 13:27 Куп'янський р-н., м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждала 99-річна жінка - гостра реакція на стрес, без госпіталізації відмовилась.
  • 13:19 Куп'янський р-н. Великобурлуцька ТГ., с. Малий Бурлук. Виїзд на перевірку після обстрілу, внаслідок обстрілу КАБ влучання у відкриту територію.
  • 13:00 Куп'янський р-н., м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
  • 11:57 Харківська ТГ., с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу.
  • 10:30 Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Борщова. Влучання ворожого артобстрілу у лісі на відкритій місцевості.
  • 09:50 Куп'янський р-н., Вільхуватська ТГ., біля с. Довжанка. Влучання КАБ на відкриту територію.

Наслідки обстрілу Куп'янського району 11 лютого 2025 року
Наслідки обстрілу Куп'янського району 11 лютого 2025 року
Наслідки обстрілу Куп'янського району 11 лютого 2025 року
Наслідки обстрілу Куп'янського району 11 лютого 2025 року
Наслідки обстрілу Куп'янського району 11 лютого 2025 року
Наслідки обстрілу Куп'янського району 11 лютого 2025 року
Наслідки обстрілу Куп'янського району 11 лютого 2025 року
Наслідки обстрілу Куп'янського району 11 лютого 2025 року
Фото: наслідки обстрілів Куп'янщини

