УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9617 відвідувачів онлайн
Новини
4 476 6

Ракетна атака РФ на Полтавщину: пошкоджено виробничі потужності Групи "Нафтогаз"

Удар по потужностях Нафтогазу

У ніч на вівторок, 11 лютого 2025 року, ворог здійснив чергову масовану атаку на обʼєкти енергетики. Пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи "Нафтогаз" у Полтавській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Групи.

Як зазначається, на щастя, обійшлося без постраждалих.

"Група "Нафтогаз" вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака БПЛА на Миргородський район Полтавщини: уламками пошкоджено 10 господарств. ФОТОрепортаж

"Дякуємо всім колегам, які в цей надзвичайно складний час продовжують видобувати, зберігати та постачати газ всім категоріям споживачів. Попри всі виклики, продовжуємо працювати для підтримки енергетичної стійкості країни", - наголосив керівник Групи "Нафтогаз" Роман Чумак. 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог атакував Полтавщину ракетами: без газопостачання 9 населених пунктів.

Автор: 

газ (10645) Нафтогаз (4466) обстріл (30991) Полтавська область (1234)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ворог хоче знищити нашу енергетику ,а чому не завдаются удари по новоросійську звідки ворог експортує свою нафту ( яка є основним джерелом доходів рашиської федерації).
показати весь коментар
11.02.2025 10:04 Відповісти
Та й натопровід "Дружба" качає на повну.
показати весь коментар
11.02.2025 12:50 Відповісти
блд та ******* нафтопровід "дружба" хай і путін пососе
показати весь коментар
11.02.2025 10:42 Відповісти
Так Європі сосати нічого буде.
показати весь коментар
11.02.2025 13:27 Відповісти
це ти орбана європой назвав? погарячкував ти )
показати весь коментар
11.02.2025 13:28 Відповісти
Це вони хочуть наш видобуток газу зупинити?
показати весь коментар
11.02.2025 11:06 Відповісти
 
 