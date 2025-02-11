Ракетна атака РФ на Полтавщину: пошкоджено виробничі потужності Групи "Нафтогаз"

У ніч на вівторок, 11 лютого 2025 року, ворог здійснив чергову масовану атаку на обʼєкти енергетики. Пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи "Нафтогаз" у Полтавській області.

Як зазначається, на щастя, обійшлося без постраждалих.

"Група "Нафтогаз" вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області", - йдеться у повідомленні.

"Дякуємо всім колегам, які в цей надзвичайно складний час продовжують видобувати, зберігати та постачати газ всім категоріям споживачів. Попри всі виклики, продовжуємо працювати для підтримки енергетичної стійкості країни", - наголосив керівник Групи "Нафтогаз" Роман Чумак.

