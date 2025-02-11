Доба на Донеччині: окупанти вдарили по Покровському, Бахмутському та Краматорському районах, поранено 3 людей. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 10 лютого, російські загарбники обстріляли щонайменше 8 населених пунктів Донеччини, є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 10 лютого росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Покровську, Костянтинівці та Леонтовичах. З початку повномасштабного вторгення загинули 2958 мешканців області, ще понад 660 людей дістали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - розповів Філашкін.

Покровський район

У Мирнограді пошкоджено 6 приватних будинків. У Шевченку Добропільської громади пошкоджено 7 будинків і лінію електропередач.

10 лютого о 05.00 внаслідок ворожого обстрілу північної частини Покровська пошкоджено приватне домогосподарство.

Близько 06.00 стався обстріл з боку РОВ с. Леонтовичі (Перше Травня), в результаті якого отримав осколкове поранення стегна цивільний чоловік 1951 року народження. Пошкоджено житловий будинок.

Близько 14:00 російські війська завдали удару по східній частині Покровська: було атаковано цивільний автомобіль. В результаті ворожої атаки отримав поранення водій 1977 року народження. З множинними рваними ранами лоба, лівої кисті, правої гомілки, садно обличчя і тулуба постраждалого доставлено до добропільської лікарні. Пошкоджено автомобіль.

Краматорський район

У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 14 будинків і 2 автівки.

У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 приватні будинки і підприємство; у Білокузьминівці пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

