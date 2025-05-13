Покушение на конструктора БПЛА Акопяна в 2024 году: диверсионная группа ФСБ была задержана "на горячем"
Производитель БПЛА Рудольф Акопян рассказал подробности покушения на него в июне 2024 года.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
После публикации о покушении в медиа Акопян решил рассказать подробности.
"Мне до сих пор неприятно говорить на эту тему. И я долго молчал, поскольку продолжалось следствие. Но сейчас, когда информация попала в медиа, и ко мне начали массово обращаться журналисты, считаю нужным рассказать публично.
10 июня 2024 года - день, когда я получил вторую жизнь. Утром диверсионная группа под руководством кураторов ФСБ РФ пыталась убить меня в центре моего родного Запорожья. Причина - активная волонтерская деятельность и помощь Силам обороны Украины.
То, что я сегодня жив - заслуга работников силовых структур Запорожской области. Они не только предупредили террористический акт, но и задержали исполнителей покушения "на горячем". Я бесконечно благодарен каждому, кто принимал участие в этой операции", - отметил он.
По словам Акопяна, из соображений безопасности он был вынужден "кардинально изменить свою жизнь".
"Уже год, как покинул Запорожье. Производство Генерал Черешня FPV тоже переехало - мы перевезли мощности в другой регион. Сложное решение, но необходимое. После покушения было очень трудно найти в себе силы и смелость идти дальше. Но я понял, что если враг так хочет меня остановить - значит, я все делаю правильно. Поэтому работаем и не останавливаемся!" - подытожил он.
Покушение на Рудольфа Акопяна
Напомним, накануне СМИ сообщили, что в июне 2024 года по заказу ФСБ в Запорожье пытались взорвать одного из производителей БпЛА Рудольфа Акопяна.
Одним из обвиняемых был Михаил Дорожко, которого в декабре 2023 года назначили в Запорожскую городскую избирательную комиссию представителем от "Слуги народа".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль