Поляку, который помогал в организации покушения на Зеленского, грозит 8 лет тюрьмы.
Польская прокуратура передала в суд обвинительный акт против гражданина Павла К., который год назад помогал в организации покушения на президента Украины Владимира Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщила прокуратура Польши.
Мужчина, идентифицированный как Павел К., был арестован в апреле 2024 года в результате сотрудничества правоохранительных органов из Польши и Украины.
Во вторник, 20 мая, польские прокуроры выдвинули обвинения мужчине: ему грозит до восьми лет тюрьмы.
По данным следствия, мужчина заявил о готовности сотрудничать с военной разведкой Российской Федерации и установил контакты с россиянами, непосредственно вовлеченными в войну против Украины.
"Деятельность заключалась, среди прочего, в содействии российским спецслужбам в планировании возможного покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в заявлении прокуратуры.
По словам прокуроров, задачи Павла К. заключались в сборе и предоставлении информации о безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши.
Что предшествовало
Напомним, в апреле 2024 года СБУ и ОГП совместно с правоохранителями Польши разоблачили российского агента, который предлагал спецслужбам РФ покушение на Президента Украины.
Так душевно !
Дякую!
И опять неудачный....
Вибачте, а більше ніщо та ніхто цим аеропортом не вилітає/прилітає?
А дрони, що у Німеччині кружляють над військовими об'єктами, не на ЗЄ полюють? 😁