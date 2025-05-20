Поляку, который помогал в организации покушения на Зеленского, грозит 8 лет тюрьмы.

Польская прокуратура передала в суд обвинительный акт против гражданина Павла К., который год назад помогал в организации покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщила прокуратура Польши.

Мужчина, идентифицированный как Павел К., был арестован в апреле 2024 года в результате сотрудничества правоохранительных органов из Польши и Украины.

Во вторник, 20 мая, польские прокуроры выдвинули обвинения мужчине: ему грозит до восьми лет тюрьмы.

По данным следствия, мужчина заявил о готовности сотрудничать с военной разведкой Российской Федерации и установил контакты с россиянами, непосредственно вовлеченными в войну против Украины.

Также читайте: Покушение на конструктора БпЛА Акопяна в 2024 году: диверсионная группа ФСБ была задержана "на горячем"

"Деятельность заключалась, среди прочего, в содействии российским спецслужбам в планировании возможного покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в заявлении прокуратуры.

По словам прокуроров, задачи Павла К. заключались в сборе и предоставлении информации о безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши.

Что предшествовало

Напомним, в апреле 2024 года СБУ и ОГП совместно с правоохранителями Польши разоблачили российского агента, который предлагал спецслужбам РФ покушение на Президента Украины.