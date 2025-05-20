РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10191 посетитель онлайн
Новости Покушение на зеленского
3 148 31

Поляку, который помогал в организации покушения на Зеленского, грозит 8 лет тюрьмы.

Президент Украины Владимир Зеленский

Польская прокуратура передала в суд обвинительный акт против гражданина Павла К., который год назад помогал в организации покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщила прокуратура Польши.

Мужчина, идентифицированный как Павел К., был арестован в апреле 2024 года в результате сотрудничества правоохранительных органов из Польши и Украины.

Во вторник, 20 мая, польские прокуроры выдвинули обвинения мужчине: ему грозит до восьми лет тюрьмы.

По данным следствия, мужчина заявил о готовности сотрудничать с военной разведкой Российской Федерации и установил контакты с россиянами, непосредственно вовлеченными в войну против Украины.

Также читайте: Покушение на конструктора БпЛА Акопяна в 2024 году: диверсионная группа ФСБ была задержана "на горячем"

"Деятельность заключалась, среди прочего, в содействии российским спецслужбам в планировании возможного покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в заявлении прокуратуры.

По словам прокуроров, задачи Павла К. заключались в сборе и предоставлении информации о безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши.

Что предшествовало

Напомним, в апреле 2024 года СБУ и ОГП совместно с правоохранителями Польши разоблачили российского агента, который предлагал спецслужбам РФ покушение на Президента Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (21714) покушение (1060) Польша (8623)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Бідний Боневтік, це вже мабуть 46-й замах?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:46 Ответить
+18
показать весь комментарий
20.05.2025 18:52 Ответить
+17
Значить десь знову накосячив якщо про черговий замах на "найвеличнішого" заговорили! 😁 Інфошум!
показать весь комментарий
20.05.2025 18:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нігуя собі - сюжет із замахом як лихо закручений
показать весь комментарий
20.05.2025 18:43 Ответить
Папірців від рошенок не вистачає
показать весь комментарий
20.05.2025 18:59 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 18:44 Ответить
Это прекрасно!
Так душевно !
Дякую!
показать весь комментарий
20.05.2025 18:48 Ответить
👏🥳🤣
показать весь комментарий
20.05.2025 18:54 Ответить
Бідний Боневтік, це вже мабуть 46-й замах?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:46 Ответить
Или даже 64
И опять неудачный....
показать весь комментарий
20.05.2025 18:49 Ответить
Тільки за останній місяць! 😁
показать весь комментарий
20.05.2025 18:50 Ответить
Значить десь знову накосячив якщо про черговий замах на "найвеличнішого" заговорили! 😁 Інфошум!
показать весь комментарий
20.05.2025 18:49 Ответить
200%, відволікають нас від чогось..
показать весь комментарий
20.05.2025 18:55 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 18:50 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 18:52 Ответить
Чепушило.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:02 Ответить
Слідство встановило, що більшість замахів на Володимира Зеленського в 2022-2023 роках відбулася під час гри в настільний теніс.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:54 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
20.05.2025 18:54 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 18:54 Ответить
Замах на замаху і замахом поганяє
показать весь комментарий
20.05.2025 18:58 Ответить
Шо, апять?!
показать весь комментарий
20.05.2025 19:04 Ответить
Збирав дані про аеропорт, але замах стопудово на ЗЄ.
Вибачте, а більше ніщо та ніхто цим аеропортом не вилітає/прилітає?

А дрони, що у Німеччині кружляють над військовими об'єктами, не на ЗЄ полюють? 😁
показать весь комментарий
20.05.2025 19:04 Ответить
То все лапша або хтось розігрує комедію. Польські спецслужби поспішили заарештовувати; треба було дочекатись замаху, а потім робити висновки. Відпустіть чоловіка і не псуйте йому життя,- він наївний, як дитина.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:46 Ответить
Тихо шифером шурша Шефир едет не спеша.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:05 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 19:06 Ответить
46-а серія, а з 50-ї по 100-у серії сюжет буде розвиватись про те, як мужньо та потужно зє відбиватиме атаки терористів. В масовці виступить арестович з краденим гранатометом та подоляк, стоячи на купі сотень трупів кадирівців.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:09 Ответить
ні, то ж ТартароМ вбивав чєчєнців ))
показать весь комментарий
20.05.2025 19:25 Ответить
Какая разніца!
показать весь комментарий
20.05.2025 19:50 Ответить
Ви уважно прочитали? "сприянні російським спецслужбам у плануванні можливого замаху на життя президента України".. Тобто якщо ви когось послали нах... то це планування можливого статевого акту!!!! Що не день чергове дно!
показать весь комментарий
20.05.2025 19:11 Ответить
Пани Лариса , респект!!!!!
показать весь комментарий
20.05.2025 19:15 Ответить
Який саме замах? Чи хотіли Пісюн відрізати?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:16 Ответить
какой то террорист хотел замаха на писюна зеленского с крышкой рояля
показать весь комментарий
20.05.2025 19:57 Ответить
Тільки трохи варто було Татірову відволіктись від нищення полчиш чічєнцєв,на передачу шифровки в центр,і оно вже,добре що Абдристович своєчасно вийшов в ефір до Фейгена.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:08 Ответить
Йому будуть донатити?
показать весь комментарий
21.05.2025 01:20 Ответить
 
 