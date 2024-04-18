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У Польщі затримали агента, який пропонував спецслужбам РФ допомогти із замахом на Зеленського

зеленський

СБУ та ОГП спільно з правоохоронцями Польщі викрили російського агента, який пропонував спецслужбам РФ замах на Президента України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал СБУ.

"За результатами тісної взаємодії Служби безпеки, Офісу Генерального прокурора України та органів правопорядку Польщі затримано громадянина Польщі, який співпрацював з воєнною розвідкою РФ (більш відомою як ГРУ)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, задумом фігуранта був збір та передача країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на Президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі.

Зазначається, що співробітники СБУ та українські прокурори поінформували польських колег про можливе вчинення замаху та передали їм ключові докази у цій справі. Це відбувалося у межах надання міжнародно-правової допомоги.

"Завдяки успішним діям та оперативному обміну інформацією між країнами завербованого агента спецслужб рф вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі. Польська прокуратура висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за ст. 130 § 3 Кримінального кодексу Республіки Польща", - повідомляють в СБУ.

Читайте: Затримано агента РФ, який причетний до спроб замаху на очільника Херсонщини Прокудіна, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський (23659) замах (545) Польща (8472) СБУ (12765) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+100
Щось мені здається живий зєлєнскій більше приносить користі рашистам, а ніж коли він стане мертвим і його місце займе якийсь інших персонаж.
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18.04.2024 18:32
+59
То це вже який за рахунком замах? На кого ця дурня розрахована? *уйлу зелений потрібен цілий щоб було кому''оман'' виконувати та капітуляцію підписати
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18.04.2024 18:34
+31

Ще би на єрмака "замахнутися" пропонував...
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18.04.2024 18:34
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Щось мені здається живий зєлєнскій більше приносить користі рашистам, а ніж коли він стане мертвим і його місце займе якийсь інших персонаж.
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18.04.2024 18:32 Відповісти
+++
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18.04.2024 19:12 Відповісти
Але спецслужби відмовились щоб не ламати плани *****!
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19.04.2024 05:47 Відповісти
замовляють популярних президентів,
яких народ любить та поважає...
а тут мабудь чистий розподіл чогось, або щось підписав важливе для мафії,
і можна кінці в воду...
мутняк чистої води
щось дуже часто на нього махають чимось
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18.04.2024 20:48 Відповісти
Тупой клоун - резиновая попа сладкая булочка для *****. С большой долей вероятности ***** вмешивался в выборы президента Украины, наверняка финансировал предвыборную кампанию зеленского (естественно, не напрямую) и очернял действующего на тот момент президента Порошенко.
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18.04.2024 22:43 Відповісти
Не буде Зеленського, Єрмак знайде когось іншого, якщо захоче, поставить Арестовича. Спочатку народ може і обуриться, але марафон попіарить як треба і все буде добре 🤙
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18.04.2024 22:54 Відповісти
ага, помрій будуть обоє на одному стовпі на Хрещатику висіти
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19.04.2024 00:50 Відповісти
Черговий підступний,підлий замах.
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18.04.2024 18:33 Відповісти

Ще би на єрмака "замахнутися" пропонував...
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18.04.2024 18:34 Відповісти
Або на путлєра🤣
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18.04.2024 19:03 Відповісти
Кацапи просто не в курсі,що у нас тепер найвпливовіший - Йермак. Їм ще не привезли свіжий " Times ".
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18.04.2024 19:08 Відповісти
дело времени, скоро посыпятся "покушения" на Ермака.
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18.04.2024 19:50 Відповісти
дЄрьмак - то святе. Це ефективний манагер, виконує завдання кремля по знищенню країни титан духу, який тримає на своїх потужних плечах всю країну
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18.04.2024 20:31 Відповісти
То це вже який за рахунком замах? На кого ця дурня розрахована? *уйлу зелений потрібен цілий щоб було кому''оман'' виконувати та капітуляцію підписати
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18.04.2024 18:34 Відповісти
👍
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18.04.2024 18:37 Відповісти
Я об этом уже четыре года говорю, поведение клоуна за него само говорит. Он нам говорит одно, а по факту делает противоположное. Неужели этого не видно? Прочтите в конце концов об операции "Буратино" и все станет на свои места. И будет ясно почему в кремле выбрали именно его на эту роль. Ему только и остается нам всем рассказывать страшные сказки о покушениях. Его лекторат все проглотит, как в 2019. И между собой будут восхищаться его неймоверным везением и смелостью. Куда бы он не приезжал близко к передку, наступает перемирие на 3 часа. Когда в его направлении нет ни одного прилета от кацапов. Главное что до его приезда небо с землей сходилось, после отъезда тоже. А когда он был там, все на время чудным образом замолкало. Везение и смелость -не иначе. Он герой и чародей, и даже снаряды, ракеты и дроны кацапоидов боятся лететь в его сторону.
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18.04.2024 21:54 Відповісти
У лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые
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18.04.2024 18:36 Відповісти
та хай би при3,14здили, ніхто б не сумував, а може ще й пива проставили ))
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18.04.2024 18:38 Відповісти
то таки й же "агент", як і з зе-лупи президент...
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18.04.2024 18:39 Відповісти
Просто в Польщі в той час був день відчинених дверей в дурці, от з'явився той "терорист".
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18.04.2024 19:44 Відповісти
российский агент предлагал российским спецслужбам... о каг все запутанно!
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18.04.2024 18:39 Відповісти
Засмічування інфопростору.
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18.04.2024 18:40 Відповісти
"Цирк на дроті"! Та ми його згодні самі віддать! А ще краще - продать за гарні гроші! А на ті гроші - купить побільше снарядів
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18.04.2024 18:40 Відповісти
За него дадут рублей... три.
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18.04.2024 18:57 Відповісти
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18.04.2024 19:06 Відповісти
Білоруських!)))
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18.04.2024 19:12 Відповісти
Старими зайчиками.
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18.04.2024 20:05 Відповісти
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18.04.2024 19:34 Відповісти
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18.04.2024 19:55 Відповісти
виливали з оригіналу, якщо висота 20 см, а це погруддя із сталевим торсом балдибілдера... Але, мило би зайшло у всі відповідні впадини очманілих ставрид та скумбрій.
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18.04.2024 20:00 Відповісти
Це Вова мильний чи парафіновий?
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18.04.2024 20:06 Відповісти
Шнобель похож.
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18.04.2024 21:18 Відповісти
Без пейсів якось ... не кумарить.
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18.04.2024 21:41 Відповісти
А мыла такого нет чтобы жопу мыть?
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18.04.2024 22:47 Відповісти
Пішла жара передвиборча ...кремлівська технологія лукашенко допомогла ,але 🤡 це не врятує ...його можно залишити президентом тільки силоміць за гратами
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18.04.2024 18:41 Відповісти
1 АПРЕЛЯ вже минуло..
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18.04.2024 18:43 Відповісти
То "Козирна" сакральна жертва.
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18.04.2024 18:52 Відповісти
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18.04.2024 18:56 Відповісти
Он на польско- украинской границе служил фермером?
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18.04.2024 19:01 Відповісти
Former - бывший
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18.04.2024 19:07 Відповісти
кугут-одноденка
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18.04.2024 19:10 Відповісти
What a pity
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18.04.2024 19:05 Відповісти
Хотели бы завалить- наняли бы местного бомжа, хватило бы разок бутылкой по башке.
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18.04.2024 19:06 Відповісти
покушаются , покушаются, никак не допокушаются
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18.04.2024 19:09 Відповісти
Історія з замахом, як в анекдоті про невловимого Джо!
-А чому не можуть впіймати?
-А кому він нах#р потрібен?
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18.04.2024 19:14 Відповісти
Запропонував спецслужбам РФ а ті йому відповіли: "Та н***й він нам в*рався твій зеленський ?!"
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18.04.2024 19:19 Відповісти
Відповіли: "Ти зачєм руку поднімаєш на наше всьо?". Тепер вони, мабуть, примтрелять цього агента.
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18.04.2024 19:30 Відповісти
а ті йому відповіли: "ти зачєм руку поднімаєш на наше всьо?" Мабуть, тепер капєц цьому агенту.
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18.04.2024 19:32 Відповісти
Фігня. ФСБ ЗЄ повинно беоегти та охороняти, а не махати на нього.

Бо навіть, якщо був би якийсь дурачок, Роіся не отримала б таких переваг, як зараз.
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18.04.2024 19:22 Відповісти
Так ФСБ так і зробила - приставила для охорони єрмака!
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18.04.2024 19:27 Відповісти
Не вірю, пукін має молитись на зельцмана, де він ще такого тупого ідіота знайде , і щоб тупе бидло його вибрало ?
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18.04.2024 19:27 Відповісти
*********** піар, але лохи поведуться.
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18.04.2024 19:28 Відповісти
Прикрість для патріотів України .... Новина всім новинам новина - "Хрєнпіду" таки почав домовлятися з Парашей про заморожування війни
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18.04.2024 19:34 Відповісти
На Єрмака? Чи на того, хто грає роль президента?
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18.04.2024 19:38 Відповісти
Шапіто...
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18.04.2024 19:39 Відповісти
...викрили російського агента який пропонував спецслужбам рф замах на президента України . Хтось мені поможе розшифрувати ЦЕ.
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18.04.2024 19:43 Відповісти
ФСБшники здуріли. Замочити головного українофоба?
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18.04.2024 19:51 Відповісти
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18.04.2024 19:44 Відповісти
да, вот это вот - "российского агента, предлагавшего спецслужбам РФ покушение на президента Украины" немного режет слух...
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18.04.2024 19:48 Відповісти
Це вже 100500 замах на Найвеличнівшивого?
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18.04.2024 19:57 Відповісти
Примерно так. Их уже столько было, что жополизы и считать задолбались.
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18.04.2024 21:22 Відповісти
Кому це чмо потрібне. Скоріше навпаки кацапи зацікавлені, щоб тупорилий ішак якомога довше рахувався президентом. ***** давно мріяло, щоб така безтолоч зайняла місце глави держави і використало цей момент.
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18.04.2024 20:01 Відповісти
Кому він потрібен? Воно і так вже просрочіне🤢
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18.04.2024 20:08 Відповісти
Шо опять?!
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18.04.2024 20:08 Відповісти
Зверніть увагу - про ніби то "замах" на найвеличнішого лідора каже не польська сторона, яка затримувала цього 3агента, а наші служби, які обидві підзвітні ОПє. Схоже у зе-лідора знов рейтинг падає... Треба якось піднімати. Чергові побрехеньки про "неуловімава ЗЕ" на якого вже стопітсот мільйонів "пакушеній" було Нащо на нього кацапам покушатися, коли він професійно та методично із своєю антидержавною шоблою руйнує Україну зсередини так, як це не могли зробити симоненки, вітренки, медведчуки, януковичі разом узяті...
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18.04.2024 20:09 Відповісти
Це з серіалів шефірів - коли будан сам ходив у розвідку та притягнув "языка" - зараз сценарії він вже пише з Німетчині. Там тіки подивитись на анфас малюка - і все зразу зрозуміло.
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18.04.2024 20:09 Відповісти
Не звичайно не повіриш, але так і було. Ти для початку почитай його (будана) біо в інеті і кім він був в ГуР коли був молодшим офіцером і особливо в АТО
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18.04.2024 20:19 Відповісти
Це вже було за часів коли він був керівником гур. Ви уявляєте собі сітуацію коли людина з таким допуском до держтаємниць йде через лінію фронту у тил ворога. Тіки дебіли можуть повірити у таку італійську лапшу.
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18.04.2024 20:27 Відповісти
Звичайно що це дурня і пише її людина яка армії ніколи не нюхала… а ви не читайте. Я знаю що це беня шіфер , братан шіфера якого нещодавно з ОПи звільнили, він вам ще не такого порозповідає, читав його інтервʼю радіо Свобода. Відзначте, що цей євре не на історичну батьківщину в Ізраїль втік (бо там війна) а у благополучну Німеччину. Не читайте такої куйні, особливо на ніч….
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18.04.2024 20:36 Відповісти
Він був та є радником отого клоуна і саме по йього сценаріям-ідіологіям і строївся той політичний курс України. Як можна оце забути - саме завдяки отаким сценарістам і вийшло повне вторгненя - бо клоун бачив мир в очах вбивці.
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18.04.2024 21:21 Відповісти
шифер между прочим 10 км на пробитых шинах от киллеров утекал и таки спас свою шкуру . а кругом лес . пули свистят . машина как решето а у шифера ни одной царапины . вот что такое ..квартальная.. закваска
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19.04.2024 05:48 Відповісти
Это очередная вырезка сценария , 95 кв, филе.
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18.04.2024 20:18 Відповісти
це просто пискець. Новий сценарій про замах на зеленського. Кому потрібня ця шмаркля? До тогож вона руйнує Україну, як ракова пухлина, що в свою чергу корисно оркам.
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18.04.2024 20:24 Відповісти
Майдан - 3))) Кому цей обсос ригівський потрібен? Воно нічого не вирішує.
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18.04.2024 20:28 Відповісти
Цікаво, а у Польші знають, що вони затримали агента рифи, який готував замах на зеленського? Їм 95квартал повідомив про це? Доречі, дуже цікаво, а коли зеленський повинен був їхати до Польші? У 24у році? У 25у? У 26у? Якийсь дивний агент-ждун. З таким самим успіхом можна шукати агентів рифи у кожної країні.
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18.04.2024 20:30 Відповісти
Та хто на нього "польстіться"!
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18.04.2024 20:32 Відповісти
🤣👍
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19.04.2024 14:43 Відповісти
ОГП или ОПГ?
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18.04.2024 20:36 Відповісти
Нагадує старий анекдот про «нєуловімого Джона». Хоча, відзлобного плешивого гітлера ще не такого можна очікувати…
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18.04.2024 20:39 Відповісти
Знайшли через об'яви в газетах?
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18.04.2024 20:41 Відповісти
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18.04.2024 20:42 Відповісти
то таки справді росіянський агент, якщо пропонував замах на Зелю, хтось би нормальний то на Дєрьмака
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18.04.2024 21:14 Відповісти
Ну-у...навіть не знаю...
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18.04.2024 21:31 Відповісти
Це вже мабуть раз 150-й... Ще не замахалися "замахуватись"?
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18.04.2024 21:35 Відповісти
Рукаліцо. Це ЗЄпосміховиську Дєрьмак посовітував? Не дивно. Чекаю передоза, сердцевого нападу, внєзапной простуди з ускладненями - корочє, запасся попкорном. В (ж)ОПі повинен зостатися хтось один (,,Горець")
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18.04.2024 21:41 Відповісти
Ти диви як пдлюка. Прямо з Польщі покушався на нашого Херпідоночку. Мабуть мав стріляти снайперською, як б'є на 300 км? Я почав переживати за шефіра, який виїхав до Німеччини, той вбивця може з Польщі поїхти до Німеччини... навіть страшно подумати, що він там може зробити.
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18.04.2024 22:14 Відповісти
😘
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19.04.2024 14:45 Відповісти
Це той, що одним пострілом сорок сім качок б'є.....
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18.04.2024 23:20 Відповісти
Крышку Рояля теперь будет охранять целый батальон! Батальонище!!!!!
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19.04.2024 01:24 Відповісти
Ніт. Тепер перед музикуваннями служба охорони роялю розбиратиме, а потім взад збиратиме. Відомо ж бо: как би чєго нє вишла... (с).
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19.04.2024 03:53 Відповісти

Скільки платять за такий висер?
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19.04.2024 03:50 Відповісти
Чесно, якщо б реально таке трапилось то цьому "вбивці" якого мабуть наш бУданга визначив за допомогою карт таро замочених у мочі хРенпідуна можна було б видати орден!!!
Якщо чесно може його хтось пристрелить? Скумбріївну теж можна
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19.04.2024 05:58 Відповісти
Сайфуло сказал потом ехать в москву там дадут миллион злотых
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19.04.2024 06:00 Відповісти
Прийде час, і гундосу бубачьку приберуть як непотріб, втекти до папиріми і мамисаші гундос навряд чи зможе, але то таке, аби воно пошвидше здриснуло!
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19.04.2024 06:40 Відповісти
 
 