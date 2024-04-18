У Польщі затримали агента, який пропонував спецслужбам РФ допомогти із замахом на Зеленського

СБУ та ОГП спільно з правоохоронцями Польщі викрили російського агента, який пропонував спецслужбам РФ замах на Президента України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал СБУ.

"За результатами тісної взаємодії Служби безпеки, Офісу Генерального прокурора України та органів правопорядку Польщі затримано громадянина Польщі, який співпрацював з воєнною розвідкою РФ (більш відомою як ГРУ)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, задумом фігуранта був збір та передача країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на Президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі.

Зазначається, що співробітники СБУ та українські прокурори поінформували польських колег про можливе вчинення замаху та передали їм ключові докази у цій справі. Це відбувалося у межах надання міжнародно-правової допомоги.

"Завдяки успішним діям та оперативному обміну інформацією між країнами завербованого агента спецслужб рф вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі. Польська прокуратура висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за ст. 130 § 3 Кримінального кодексу Республіки Польща", - повідомляють в СБУ.

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