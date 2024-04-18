У Польщі затримали агента, який пропонував спецслужбам РФ допомогти із замахом на Зеленського
СБУ та ОГП спільно з правоохоронцями Польщі викрили російського агента, який пропонував спецслужбам РФ замах на Президента України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал СБУ.
"За результатами тісної взаємодії Служби безпеки, Офісу Генерального прокурора України та органів правопорядку Польщі затримано громадянина Польщі, який співпрацював з воєнною розвідкою РФ (більш відомою як ГРУ)", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, задумом фігуранта був збір та передача країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на Президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі.
Зазначається, що співробітники СБУ та українські прокурори поінформували польських колег про можливе вчинення замаху та передали їм ключові докази у цій справі. Це відбувалося у межах надання міжнародно-правової допомоги.
"Завдяки успішним діям та оперативному обміну інформацією між країнами завербованого агента спецслужб рф вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі. Польська прокуратура висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за ст. 130 § 3 Кримінального кодексу Республіки Польща", - повідомляють в СБУ.
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яких народ любить та поважає...
а тут мабудь чистий розподіл чогось, або щось підписав важливе для мафії,
і можна кінці в воду...
мутняк чистої води
щось дуже часто на нього махають чимось
резиновая попасладкая булочка для *****. С большой долей вероятности ***** вмешивался в выборы президента Украины, наверняка финансировал предвыборную кампанию зеленского (естественно, не напрямую) и очернял действующего на тот момент президента Порошенко.
Ще би на єрмака "замахнутися" пропонував...
виконує завдання кремля по знищенню країнититан духу, який тримає на своїх потужних плечах всю країну
-А чому не можуть впіймати?
-А кому він нах#р потрібен?
Бо навіть, якщо був би якийсь дурачок, Роіся не отримала б таких переваг, як зараз.
Скільки платять за такий висер?
Якщо чесно може його хтось пристрелить? Скумбріївну теж можна