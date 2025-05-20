Суд в Киеве не стал рассматривать дело о подготовке покушения на Зеленского в 2024 году, - СМИ
20 мая в Голосеевском районном суде Киева должно было состояться подготовительное заседание по делу двух обвиняемых в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского в мае 2024 года. Однако суд считает, что это дело неподсудно ему.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Громадське".
Отмечается, что Голосеевский райсуд решил направить дело в Киевский апелляционный суд, чтобы тот решил, кому оно подсудно.
"Суд считает, что, согласно обвинительному акту, невозможно установить место совершения уголовных правонарушений. Суд считает, что подсудность должна определяться по месту окончания досудебного расследования, то есть Соломенский райсуд", - пояснил журналистам прокурор Андрей Похил.
Что предшествовало?
Напомним, в мае 2024 года Служба безопасности Украины задержала двух полковников Управления госохраны. Их уличили в государственной измене и пособничестве в совершении теракта с целью ликвидации президента Владимира Зеленского.
Также они якобы готовили покушение на руководителя ГУР Кирилла Буданова, главу СБУ Василия Малюка и других украинских чиновников.
Фигурантам тогда объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к террористическому акту).
Обвиняемые уже год находятся под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ну, як вони недобре задумали?
Як би не Лисий...
Яким же ж треба бути
нікчемоюублюдком, щоб заради свого дебільного рейтинга тримати людей під вартою!?!?!?
А все почалося з справи Шеремета, коли Андрійєя Антоненко, Юлію Кузьменко і Яну Дугарь місяцями маринували у буцигарні без доказів тілтки тому, що ЗЄ публічно їх звинуватив.
Потім після справи Вагнерівців треба було заткнути Червінського. Теж мармнували за сфальсифікованими звинуваченнями.
Тепер ці двоє УДОшників відмовилися обмовляти Пороха і їх маринують за фейковий замах на ЗЄ.