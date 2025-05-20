Суд в Киеве не стал рассматривать дело о подготовке покушения на Зеленского в 2024 году, - СМИ

20 мая в Голосеевском районном суде Киева должно было состояться подготовительное заседание по делу двух обвиняемых в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского в мае 2024 года. Однако суд считает, что это дело неподсудно ему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Громадське".

Отмечается, что Голосеевский райсуд решил направить дело в Киевский апелляционный суд, чтобы тот решил, кому оно подсудно.

"Суд считает, что, согласно обвинительному акту, невозможно установить место совершения уголовных правонарушений. Суд считает, что подсудность должна определяться по месту окончания досудебного расследования, то есть Соломенский райсуд", - пояснил журналистам прокурор Андрей Похил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поляку, который помогал в организации покушения на Зеленского, грозит 8 лет заключения





Что предшествовало?

Напомним, в мае 2024 года Служба безопасности Украины задержала двух полковников Управления госохраны. Их уличили в государственной измене и пособничестве в совершении теракта с целью ликвидации президента Владимира Зеленского.

Также они якобы готовили покушение на руководителя ГУР Кирилла Буданова, главу СБУ Василия Малюка и других украинских чиновников.

Фигурантам тогда объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к террористическому акту).

Обвиняемые уже год находятся под стражей.

Также смотрите: Зеленский рассказал, что войска РФ штурмовали ОП, чтобы его убить: "Были выстрелы, погибли люди внутри Офиса, была высадка десанта". ВИДЕО