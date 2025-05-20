РУС
Суд в Киеве не стал рассматривать дело о подготовке покушения на Зеленского в 2024 году, - СМИ

20 мая в Голосеевском районном суде Киева должно было состояться подготовительное заседание по делу двух обвиняемых в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского в мае 2024 года. Однако суд считает, что это дело неподсудно ему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Громадське".

Отмечается, что Голосеевский райсуд решил направить дело в Киевский апелляционный суд, чтобы тот решил, кому оно подсудно.

"Суд считает, что, согласно обвинительному акту, невозможно установить место совершения уголовных правонарушений. Суд считает, что подсудность должна определяться по месту окончания досудебного расследования, то есть Соломенский райсуд", - пояснил журналистам прокурор Андрей Похил.

Что предшествовало?

Напомним, в мае 2024 года Служба безопасности Украины задержала двух полковников Управления госохраны. Их уличили в государственной измене и пособничестве в совершении теракта с целью ликвидации президента Владимира Зеленского.

Также они якобы готовили покушение на руководителя ГУР Кирилла Буданова, главу СБУ Василия Малюка и других украинских чиновников.

Фигурантам тогда объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к террористическому акту).

Обвиняемые уже год находятся под стражей.

Топ комментарии
+21
Походу у судах дупою відчувають фуфель.
20.05.2025 19:52 Ответить
+19
Кошмар, вже суди не встигають розглядати замахи на наше "сонечко"
20.05.2025 19:50 Ответить
+16
Прмвентивно. У нас же тепер є таака форма ручного правочину.
А ну, як вони недобре задумали?
20.05.2025 19:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як можна розлядати справу про замах якого не було ?
20.05.2025 19:45 Ответить
Прмвентивно. У нас же тепер є таака форма ручного правочину.
А ну, як вони недобре задумали?
20.05.2025 19:51 Ответить
та також, як в кацапстані ФСБ розслідують справи про "теракти, які готували..." сами зробили, винних призначили, миттєво розслідували і усе.
20.05.2025 21:32 Ответить
Так КГБ і не те вміє.
20.05.2025 21:52 Ответить
20.05.2025 19:46 Ответить
Кошмар, вже суди не встигають розглядати замахи на наше "сонечко"
20.05.2025 19:50 Ответить
буданов сказал, что на найпотужнишего около 50 замахов было
20.05.2025 19:51 Ответить
Це тільки лівою
20.05.2025 19:56 Ответить
І це не враховуючи кришки фортепіано!
Як би не Лисий...
20.05.2025 20:19 Ответить
Походу у судах дупою відчувають фуфель.
20.05.2025 19:52 Ответить
Якщо косяком пішло ж-ж-ж про замахи, значить у зе срака горить...
20.05.2025 19:53 Ответить
В судомах шукає країну без договору про екстрадицію..
20.05.2025 20:04 Ответить
або яка продасть громадянство за недорого, бо, як правило, своїх громадян не видають.
20.05.2025 20:46 Ответить
От нагадали, ми ще не знаємо скільки паспортів в нього! І яких країн..
20.05.2025 21:02 Ответить
Срамп з Маріанської впадини витягне, якщо приспічить, а ***** і витягати не буде, в нього новічок глибокопроникаючий
20.05.2025 23:55 Ответить
Такі да, Срампу вірити стрьомно.
20.05.2025 23:48 Ответить
Судді просто гидують такими справами. Та і ЗЄлю неможливо вбити, бо він же слоняра зі сталевими яйцями і Татаров у нього тілоохоронець.
20.05.2025 19:54 Ответить
Шо ж це коїцця? Всі кіллери вийшли на полювання за боневтіком! Коли озвучать реальну причину цих вкидів, що воно вже відчебучило? 😁
20.05.2025 19:59 Ответить
🤡🤡🤡
20.05.2025 20:00 Ответить
Навіть судді телефонного права не хочуть бути замішаними в це лайно і футболять справу між собою. Досить показово.
20.05.2025 20:06 Ответить
Схоже оточення Боневтіка почало його зливати. Отримало вказівки з кремля і забило на Гундосого.
20.05.2025 20:16 Ответить
А це випадково не ті охоронці, яких ЗЄрмачня схиляла дати покази проти Порошенка?
20.05.2025 20:43 Ответить
та ніби вони
20.05.2025 21:03 Ответить
Тоді склад злочину очевидний - вони прокляті порохоботи. 😁
20.05.2025 21:20 Ответить
Ржунімагу))
Яким же ж треба бути нікчемою ублюдком, щоб заради свого дебільного рейтинга тримати людей під вартою!?!?!?
20.05.2025 20:50 Ответить
Так це не перші і не останні.

А все почалося з справи Шеремета, коли Андрійєя Антоненко, Юлію Кузьменко і Яну Дугарь місяцями маринували у буцигарні без доказів тілтки тому, що ЗЄ публічно їх звинуватив.

Потім після справи Вагнерівців треба було заткнути Червінського. Теж мармнували за сфальсифікованими звинуваченнями.

Тепер ці двоє УДОшників відмовилися обмовляти Пороха і їх маринують за фейковий замах на ЗЄ.
20.05.2025 21:28 Ответить
Та всіх не перерахувати...
21.05.2025 14:58 Ответить
просто никакого покушения не было
20.05.2025 21:05 Ответить
Ніхто не хоче брати справи якої не було, кому вони заважали, чи може вони хотіли щось довести суспільству про тиск на них, або щось інше!!! Щось нагадує справу Червинського!!!
20.05.2025 21:41 Ответить
Судді починають розуміти,а що буде з ними після правління сн та скільки вже можна виконувати телефонні вказівки.Та і їх вчинки по гучних справах,очевидно,що фіксують і вони в курсі того.
20.05.2025 22:14 Ответить
 
 