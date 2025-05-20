УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5190 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Зеленського та Стармера
421 4

Зеленський та Стармер обговорили продовження санкційного тиску на РФ

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Говорив із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Подякував за нові британські санкції, які допомагають примушувати Росію до миру. Тільки примус спрацює. Сьогодні є санкційне рішення Британії, є також рішення ЄС, і було б добре, якби Сполучені Штати теж допомогли. Європейські партнери готують уже й наступні кроки в такому надзвичайно важливому тиску на Росію для припинення війни", - зазначив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили основні деталі дипломатичної роботи й можливі зустрічі, які здатні реально забезпечити припинення вогню й рух до тривалого миру.

"Обговорили вчорашню розмову з Президентом Трампом. Також обговорили наші спільні дії в межах коаліції охочих. Домовились бути й надалі в постійному контакті – майже щоденному", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив ще 504 захисників України, 285 з них – посмертно

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) санкції (12589) Стармер Кір (257)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** напружилось...
показати весь коментар
20.05.2025 22:26 Відповісти
Потужно. Наступного тижня знову обговорять
показати весь коментар
20.05.2025 22:29 Відповісти
Невже нафтокачалку Дружба прикриє патужнік?
показати весь коментар
20.05.2025 22:32 Відповісти
В савєцкіє часи теж були артисти розмовного жанру - Хазанов, Райкін , Вінокур, Тарапунька і Штепсіль і ще багато інших.
Україною зараз теж "керує"(?) -артист того ж самого жанру, ну і мабуть якось впливає на людей похилого віку.→ (інерція, звичка - має силу).
показати весь коментар
20.05.2025 22:58 Відповісти
 
 