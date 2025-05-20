Зеленський та Стармер обговорили продовження санкційного тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Говорив із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Подякував за нові британські санкції, які допомагають примушувати Росію до миру. Тільки примус спрацює. Сьогодні є санкційне рішення Британії, є також рішення ЄС, і було б добре, якби Сполучені Штати теж допомогли. Європейські партнери готують уже й наступні кроки в такому надзвичайно важливому тиску на Росію для припинення війни", - зазначив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили основні деталі дипломатичної роботи й можливі зустрічі, які здатні реально забезпечити припинення вогню й рух до тривалого миру.

"Обговорили вчорашню розмову з Президентом Трампом. Також обговорили наші спільні дії в межах коаліції охочих. Домовились бути й надалі в постійному контакті – майже щоденному", - додав президент.

