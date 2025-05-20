УКР
Зеленський нагородив ще 504 захисників України, 285 з них – посмертно

Володимир Зеленський нагородив військових

У вівторок, 20 травня, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 504 захисників України, 285 із них - посмертно.

Про це йдеться в указі глави держави №310/2025, опублікованому на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

У документі сказано, що нагороди призначені за "особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".

Українські захисники отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".

Це для ЗЄ не складно та приємно.

Спробували б ви, як він, ******* гроші на фортифікаціях та *********** - ото робота так робота.
20.05.2025 22:05 Відповісти
Скільки сьогодні в Шостці поклав?
20.05.2025 22:05 Відповісти
откуда такая любовь награждать погибших украинцев?
20.05.2025 22:11 Відповісти
Пропоную нагородити Зелю та 5-6 менеджОрів. Теж посмертно. И як можливо швидко.
Бо діла не буде...
20.05.2025 22:14 Відповісти
Толку с тех орденов. И посметрно..За "орден мужества 3 степени" токо 500 грн. к пенсии родителей.
21.05.2025 00:08 Відповісти
 
 