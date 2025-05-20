Зеленський нагородив ще 504 захисників України, 285 з них – посмертно
У вівторок, 20 травня, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 504 захисників України, 285 із них - посмертно.
Про це йдеться в указі глави держави №310/2025, опублікованому на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.
У документі сказано, що нагороди призначені за "особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".
Українські захисники отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".
