РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5216 посетителей онлайн
Новости Награждение бойцов Нацгвардии
648 6

Зеленский наградил еще 504 защитника Украины, 285 из них - посмертно

Владимир Зеленский наградил военных

Во вторник, 20 мая, президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 504 защитников Украины, 285 из них - посмертно.

Об этом говорится в указе главы государства №310/2025, опубликованном на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

В документе сказано, что награды предназначены за "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга".

Украинские защитники получили ордена Богдана Хмельницкого, Данила Галицкого и "За мужність", медали "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" и "За врятоване життя".

Читайте также: Зеленский наградил еще 1120 защитников Украины, 271 из них - посмертно

Автор: 

Зеленский Владимир (21714) награда (1845) военнослужащие (6269)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це для ЗЄ не складно та приємно.

Спробували б ви, як він, ******* гроші на фортифікаціях та *********** - ото робота так робота.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:05 Ответить
Скільки сьогодні в Шостці поклав?
показать весь комментарий
20.05.2025 22:05 Ответить
откуда такая любовь награждать погибших украинцев?
показать весь комментарий
20.05.2025 22:11 Ответить
Пропоную нагородити Зелю та 5-6 менеджОрів. Теж посмертно. И як можливо швидко.
Бо діла не буде...
показать весь комментарий
20.05.2025 22:14 Ответить
Толку с тех орденов. И посметрно..За "орден мужества 3 степени" токо 500 грн. к пенсии родителей.
показать весь комментарий
21.05.2025 00:08 Ответить
 
 