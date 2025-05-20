Зеленский наградил еще 504 защитника Украины, 285 из них - посмертно
Во вторник, 20 мая, президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 504 защитников Украины, 285 из них - посмертно.
Об этом говорится в указе главы государства №310/2025, опубликованном на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.
В документе сказано, что награды предназначены за "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга".
Украинские защитники получили ордена Богдана Хмельницкого, Данила Галицкого и "За мужність", медали "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" и "За врятоване життя".
Спробували б ви, як він, ******* гроші на фортифікаціях та *********** - ото робота так робота.
Бо діла не буде...