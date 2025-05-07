Зеленский наградил еще 1120 защитников Украины, 271 из них - посмертно

В среду, 7 мая, президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 1120 военных, 271 из них - посмертно.

Об этом говорится в указах №286/2025 и №287/2025, опубликованных на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

В указах сказано, что награды предназначены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга".

В частности, защитники Украины получили ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, княгини Ольги, "За мужество" и медали "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

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