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Новини Нагородження відзнаками військових
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Зеленський нагородив ще 1120 захисників України, 271 з них - посмертно

Зеленський відзначив держнагородами військових

У середу, 7 травня, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 1120 військових, 271 з них – посмертно.

Про це йдеться в указах №286/2025 та №287/2025, опублікованих на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

В указах сказано, що нагороди призначені "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".

Зокрема, захисники України отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, княгині Ольги, "За мужність" та медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23978) нагорода (1263) військовослужбовці (4775)


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Я когда-то умру - мы когда-то всегда умираем
Как бы так угадать, чтоб не сам - чтобы в спину ножом
Убиенных щадят, отпевают и балуют раем
Не скажу про живых, а покойников мы бережём
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07.05.2025 23:29 Відповісти
 
 