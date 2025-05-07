Зеленський нагородив ще 1120 захисників України, 271 з них - посмертно

У середу, 7 травня, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 1120 військових, 271 з них – посмертно.

Про це йдеться в указах №286/2025 та №287/2025, опублікованих на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

В указах сказано, що нагороди призначені "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".

Зокрема, захисники України отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, княгині Ольги, "За мужність" та медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

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