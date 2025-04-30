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Новини Нагородження відзнаками військових
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Зеленський нагородив прикордонників і присвоїв нові звання керівникам ДПСУ

Які гарантії безпеки потрібні Україні. Відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про відзначення структурних підрозділів Державної прикордонної служби України та надання нових військових звань керівному складу служби.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Відзнакою "За мужність та відвагу" нагороджено чотири підрозділи ДПСУ:

  • 94-й прикордонний загін (указ №259/2025),

  • Національну академію ДПСУ імені Богдана Хмельницького (указ №260/2025),

  • 31-й прикордонний загін імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича (указ №261/2025),

  • 27-й прикордонний загін імені героїв Карпатської Січі (указ №262/2025).

Також Президент присвоїв нові військові звання:

  • Полковнику Олексію Гавелю - звання бригадного генерала (указ №263/2025),

  • Полковнику Олегу Міхацькому - звання бригадного генерала (указ №264/2025),

  • Коммодору Денису Цяцкуну - звання контрадмірала (указ №265/2025).

Відповідні нагородження здійснено з метою вшанування мужності, героїзму та значного внеску у захист суверенітету й територіальної цілісності України.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6001) Зеленський Володимир (23901) нагорода (1260)


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пікаловОГО і кошевОГО незабудь, конь
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30.04.2025 15:37 Відповісти
кордон наче сіто, але то нічого., більше генералів хорошіх і не дуже
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30.04.2025 15:48 Відповісти
Головне побільше селфі робити з затриманими "чорноробами". А те що злочинці та депутати-зрадники якось той кордон перетинають - то дріб'язок 😁😁
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30.04.2025 16:01 Відповісти
На рахунок "сіта" , а ти мотнись туди сюди , перевіриш чи загремиш , тільки , щоб не адміністративна була справа, візьми з собою чоловік 3-5 ( все одно ж сіто ) і організуєш їм виїзд за межі поза пунктом пропуску.
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30.04.2025 16:03 Відповісти
 
 