Зеленський нагородив прикордонників і присвоїв нові звання керівникам ДПСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про відзначення структурних підрозділів Державної прикордонної служби України та надання нових військових звань керівному складу служби.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Відзнакою "За мужність та відвагу" нагороджено чотири підрозділи ДПСУ:

94-й прикордонний загін (указ №259/2025),

Національну академію ДПСУ імені Богдана Хмельницького (указ №260/2025),

31-й прикордонний загін імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича (указ №261/2025),

27-й прикордонний загін імені героїв Карпатської Січі (указ №262/2025).

Також Президент присвоїв нові військові звання:

Полковнику Олексію Гавелю - звання бригадного генерала (указ №263/2025),

Полковнику Олегу Міхацькому - звання бригадного генерала (указ №264/2025),

Коммодору Денису Цяцкуну - звання контрадмірала (указ №265/2025).

Відповідні нагородження здійснено з метою вшанування мужності, героїзму та значного внеску у захист суверенітету й територіальної цілісності України.

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