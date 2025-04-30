Зеленський підписав закон про скасування продовження дії патентів на ліки. Це сприятиме зниженню цін

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією РФ проти України" щодо удосконалення патентного законодавства".

Відповідний законопроєкт №9383 повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 29 квітня, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 16 квітня.

У пояснювальній записці до нього зазначається, що ухваленим після початку повномасштабної війни законом №2174-IX Рада продовжила дію фактично усіх без виключення патентів на винаходи, у тому числі й тих, строк чинності яких під час дії воєнного стану сплив остаточно і продовженню не підлягав.

"В такому випадку окремі володільці патентів, зокрема на фармацевтичному ринку, посилаючись на закон №2174-IX, отримали право захищати власне монопольне становище на ринках конкретних ліків, що призвели до збереження високих цін за умов відсутності конкуренції та одноособового впливу на ринок тощо", – вказували автори законопроєкту.

Відтак, норми закону № 2174-IX стримували розвиток економіки України, перешкоджаючи виходу на ринок генеричних ліків, у тому числі вітчизняного виробництва. Тому підписаний закон скасовує цю норму.

Співавтор законопроєкту, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький ("Слуга народу") пояснював, що ухвалення цього закону входить до переліку заходів, які передбачені рішенням РНБО для зниження цін на ліки.

"У перші місяці війни не всі підприємці могли дістатися до державних структур для продовження патентів, тому тоді це рішення було логічним. Закон продовжив дію патентів, які мали закінчитися, якби не воєнний стан. І наразі продовжені патенти заважають виходу на ринок конкурентів, запуску виробництва препаратів-генериків та, як наслідок, зниження цін на медичні препарати", – зазначав Радуцький.

Читайте також: Рада спростить виробництво генеричних ліків. Це має сприяти зниженню цін

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський своїм указом №82/2025 увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Він також пообіцяв, що із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мають знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як Зеленський наказав "найбільш затребуваним" лікам дешевшати